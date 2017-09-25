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Bitcoin için önemli hafta: Çin bitcoin pazarından çekiliyor

30 Eylül tarihinden itibaren Çin'deki bitcoin borsalarının birçoğu, yerel bitcoin ticaretini sonlandıracak. Çin'deki bitcoin ticaret hacminin düşmesi kripto para birimin geleceğini etkileyebilir.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Bu ayın başında ICO faaliyetlerini yasaklayan Çinli yetkililerin ülkedeki bitcoin borsalarına, bitcoin ticaretini sonlandırma yönünde emir yolladığı iddia edilmiş ve geçtiğimiz hafta ülkedeki önemli bitcoin borsaları bu iddiaları doğrulamıştı. Çin hükümetinin aldığı karar doğrultusunda bu hafta, ülkedeki pek çok bitcoin borsası için bitcoin ticaretinin yapıldığı son hafta olacak. Huobi ve OkCoin gibi Çin'in önde gelen bitcoin borsaları ise 31 Ekim tarihi itibariyle bitcoin ticaretine son verecek. Peki Çin'deki bitcoin ticaretinin sonlanması bitcoinin geleceğini nasıl etkiler?


 

Olayın başından itibaren bitcoindeki değer değişimini inceleyecek olursak ciddi bir düşüş ancak sonrasında toparlanma yaşandığını görüyoruz. BTCC, Huobi ve OkCoin 13-14 Eylül tarihlerinde yaptıkları açıklamalar ile bitcoin ticaretine son vereceklerini açıklamışlardı. Bu açıklamanın ardından ay başında 5000$ seviyesine dayanan bitcoin bu ayın en düşük değeri olan 3225$'a kadar gerilemiş ancak kısa bir sürede toparlanarak 3500-3700$ değerine ulaşmıştı. Şu sıralar 3600$ değerinde olan bitcoinin bu hafta sonundan itibaren yaşayabileceği değer değişimini tahmin etmek için Çin borsalarının küresel ticaretteki paylarına bakmakta da fayda var. 


Çinli Borsaların Hakimiyeti Sona Eriyor 

Çin'in en popüler üç bitcoin borsası olan Huobi, BTCC ve OkCoin; özellikle bu yılın başına kadar dünya genelindeki bitcoin ticaretinin neredeyse yarısını gerçekleştiren platformlar olarak dikkat çekmekteydi. Küresel bitcoin ticaretinde son 6 aya bakıldığında da BTCC ve OkCoin'in toplamda yüzde 18'lik bir paya sahip olduğu görülüyor. Bununla birlikte 14 Eylül'deki açıklamanın ardından BTCC ve OkCoin üzerinde gerçekleştirilen bitcoin ticaretinin giderek azalırken Japonya merkezli bitcoin borsalarındaki ticaret miktarının yükselmesi de son derece önemli zira Çin'in borsaları kapatma kararı almasının ardından bitcoin ticaretinin Japonya'ya kayabileceği öngörülüyordu. 


Küresel bitcoin ticaretinde borsaların son altı aydaki payları

Bugün itibariyle Çin merkezli bitcoin borsaları küresel bitcoin ticaretinin yüzde 5'ini gerçekleştiriyor ancak önümüzdeki haftadan itibaren bu oran ciddi bir düşüş gösterecek ve 31 Ekim tarihinde ülkedeki bütün bitcoin borsalarının ticareti sonlandırmasıyla birlikte Çin'in küresel bitcoin ticaretinde herhangi bir rolü kalmayacak. Bitcoin sahiplerinin yeni tercihi olarak değerlendirilen ve gün itibariyle bitcoin ticaretinin yüzde 50.75'ini üstelenen Japonya da Çin'deki düşüşün ardından en büyük bitcoin piyasası haline geldi.


Bitcoinin Değer Kazanacağı Düşünülüyor 

Tabi Çin'in küresel bitcoin ticaret pazarından çekilmesi ile birlikte bitcoinin değerinde önemli bir değişim yaşanacağı konusunda neredeyse herkes hemfikir ancak bu değişimin yönü konusunda ciddi ayrılıklar mevcut. Uzmanların bir kısmı büyük bir ticaret hacmine sahip olan Çin'in pazardan ayrılmasının yeni endişeleri beraberinde getireceğini ve bitcoinin değerinde kısa süreli düşüşler yaşanabileceğini dile getirse de kripto para dünyasının önemli isimleri Çin'deki ticaretin Japonya ve Güney Kore'ye kaymasının bitcoinin değerini artıracağını düşünüyor.

Litecoinin yaratıcısı olan Charlie Lee de Çin'in aldığı karardan son derece memnun. Çin'deki bitcoin borsalarının kapanma açıklamaları yapmasının ardından ''Bu iyi bir şey.'' diyen Lee, Çin'in bitcoin ticaretini yasaklamasıyla birlikte artık bitcoin pazarıyla oynayamayacağını düşünüyor. Lee ayrıca kripto para birimlerinin herhangi bir ülke tarafından yok edilemeyeceğini de ekliyor. Coinfirm'in kurucusu  Pawel Kuskowski de Charlie Lee ile aynı düşüncede ve Çin'in getirdiği yeni düzenlemenin kripto para birimlerinin değerinde olumlu bir etki göstereceğine inanıyor.


Japon Yetkililer Harekete Geçti 

Japonya'nın kripto para birimlerini bir ödeme aracı olarak kabul ettiğini vurgulayan Wireline'ın kurucusu Lucas Geiger de Japonya'nın pazarın yeni lideri olmasının bitcoinin değerini artıracağını dile getiriyor. Analistlerin ve uzmanların görüşlerinin yanı sıra Japon yetkililer de ellerine geçen fırsatı değerlendirmek istiyor. Bu yılın başında bitcoin ticaretindeki vergiyi kaldıran Japonya Finansal Hizmetler Kurumu önümüzdeki aydan itibaren bitcoin ticaretini takip edeceğini duyurdu.


Bitcoin için önemli hafta: Çin bitcoin pazarından çekiliyor
 

Sonuç olarak bugüne kadar bitcoinin en büyük oyuncularından olan Çin, madencilik faaliyetlerine devam edecek olsa da işin ticaret kısmından çekiliyor ancak bitcoin farklı pazarlara yönelerek halen yatırımcılar ve madenciler için önemli bir kaynak olmaya devam edecek. Ekim ayının başından itibaren yaşanan değer değişimleri de bitcoinin geleceği hakkında önemli bilgiler sağlayacak.


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selcuksert38 1 yıl en beğenilen
şu saçmalık bitse de ucuza ekran kartı alabilsek...
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koyunsavar 1 yıl
Son bit coin ler bizim Türklerin elinde kalacak.
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Mete Can Karahasan 1 yıl
Bltcoin'e döviz değil de, düz para tahvili gözüyle bakanları hep hatalı buluyorum. Bu kadar ipe sapa gelmez bir para birimiyle öngörüsüz kumar oynar gibi aç-kapa yapılmaz. İçeriden bilgi almayanın hiç şansı yok.
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alito 1 yıl
Çin, yerli kriptosu NEO ile çalışmaya başlayacak şeklinde ilginç haberler var. Eğer bu gerçekleşirse, NEO'ya ciddi yatırım yapanlar bir anda zengin olabilir. Zira NEO kurucusu Da Hongfei Çin hükümeti tarafından bir konferansa davet edilmiş. Kripto borsalarına yatırım yapanlar bunu da göz önünde bulundursun.
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V4LKyR 1 yıl alito
alito

Çin, yerli kriptosu NEO ile çalışmaya başlayacak şeklinde ilginç haberler var. Eğer bu gerçekleşirse, NEO'ya ciddi yatırım yapanlar bir anda zengin olabilir. Zira NEO kurucusu Da Hongfei Çin hükümeti tarafından bir konferansa davet edilmiş. Kripto borsalarına yatırım yapanlar bunu da göz önünde bulundursun.

Hemen 1000 NEO alıyorum
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gorkem2626 1 yıl
Gene birileri güzel paralar kazanacak geçen günlerde olduğu gibi.
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sadrag 1 yıl
Arkasında daha farklı bir plan yoksa bence bu Çin'in yaptığı en büyük hatalardan biri. Belki yakın gelecekte pişman bile olabilirler..
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OverClocK1ng 1 yıl
Zaten Çin'de her şey yasak neredeyse...
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koyunsavar 1 yıl
Son bit coin ler bizim Türklerin elinde kalacak.
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SEO-Uzmanı 1 yıl
çin nasıl $ ile iş yapıyor ise !
elbet karşılığı olan ; bir sanal kripto para birimlerinden biriyle
muhatabı ülke olan bir kripto para alış verişine bir şekliyle izin verecektir.
aksi halde yeni ticaret piyasasına göre ticaret yapamaz !
kripto para kaçınılmaz bir gerçektir. ama bitcoin'in arkası sağlam değil !!!
başka bir isimle ortaya çıkabilecek bir para arkasında devlet desteği olursa haliyle kripto para sunucu desteğinde para kazanma olayı belli merkezlere kayacağı için evrensel para birimi kavramına pek uymayacaktır.
özetle piyasayı oldukça sınırlayan bir durum ama amerika sınırsız $ basınca laf olmaz bitcoin yaparsa küresel kriz olur geyiği var ortada !
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Kerim5100 1 yıl
AMD üzgün AMD ağlıyordu...
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selcuksert38 1 yıl en beğenilen
şu saçmalık bitse de ucuza ekran kartı alabilsek...
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Biyturs_OnSr 1 yıl selcuksert38
selcuksert38
şu saçmalık bitse de ucuza ekran kartı alabilsek...

Ucuzunu geçtim, pahalısını da bulamıyorum ben
Bakmadığım site kalmadı RX580 için..
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mementopolis 1 yıl selcuksert38
selcuksert38

şu saçmalık bitse de ucuza ekran kartı alabilsek...

Mining yapilmis kartlar 2. el'e düsdügünde kimse o karktlara el sürmesin bence. sifir veya daha güncel bir kart/ almakda fayda var.
simdi bitcoin son buldugunda 2 el satanlar sifirmis gibi paketleyim satmaya baslarlar net'en oradan buradan.
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