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Bitcoin ikiye bölündü: Yeni kripto para birimi bitcoin cash

Dün saat 15.20 sularında başlayan çatallaşma sonucunda bitcoin iki farklı kripto para birimine bölündü ve bitcoin cash ortaya çıktı. Peki bu bölünme bitcoin sahipleri için ne anlama geliyor?
1 yıl
11,2b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Aylar süren tartışmalar ve bölünme iddialarının ardından bitcoin için dün tarihi bir gün yaşandı. Blok boyutunu 1MB'den 2Mb'ye çıkarmak isteyenler ve boyutu doğrudan 8MB'ye yükseltmeyi düşünen madencilerin fikir ayrılıkları bitcoinin iki farklı birime bölünmesine neden oldu. SegWit2x yazılımı ile blok boyutunu 2MB'ye çıkaran madenciler bildiğimiz bitcoin(BTC) ile yollarına devam ederken farklı bir yazılım ve farklı bir blok zinciri ile mevcut blok boyutunu 8MB'ye çıkaran madenciler ise bitcoin cash(BCH) birimini oluşturdu. 



Bölünmenin ardından bitcoin kısa bir süreliğine yüzde 7'ye varan değer kaybı yaşasa da tekrardan 2750$ seviyelerine yükseldi ve bölünmeden değer anlamında çok fazla etkilenmediğini gösterdi. Bitcoin cash de ise bölünmeyle birlikte çok daha hareketli bir değer değişimi gözlemlendi. 219$'dan açılış yapan bitcoin cash, gün içinde yüzde 60'ın üstünde değer kazandı ve 450$ seviyelerine ulaştı. Şu an itibariyle değeri 465$ olan bitcoin cash'te dün akşam saatlerinde madenciler, ilk kez blok oluşturmayı başardıklarını duyurdu. 


Şimdi Ne Olacak? 

Bölünme sürecinin öncesinde ve sonrasında bitcoin toplulukları, birkaç saat boyunca bitcoin sahiplerinin, cüzdanlarına müdahale etmesine izin vermedi. Ayrılma sürecinden yaklaşık bir saat sonra bitcoin sahipleri bitcoin alışverişine kaldığı yerden devam edebildi. Tabi bölünmeyle birlikte bitcoin cash'i kabul eden topluluklar ve kabul etmeyen topluluklar arasında da bazı farklılıklar ortaya çıktı. 


Bitcoin cash'i kabul eden bazı bitcoin ticaret platformları, müşterilerin hesaplarındaki kripto parayı ikiye böldü ve müşterilerin her iki para biriminde de(BTC ve BCH'de) işlem yapmasına izin verdi. Dünyanın en popüler kripto para ticaret platformu olan Coinbase'in de aralarında bulunduğu pek çok ticaret platformu ise bitcoin cash'i kabul etmedi ve bölünme sonrasında müşterilerin sadece bitcoin üzerinden işlem yapmasına izin verdi.
Tabi bitcoin cash'te hızlı bir değer artışı yaşansa da bitcoin toplulukları için kirpto para biriminin değeri kadar güvenilirliğini de oldukça önemli. Şu an pek çok bitcoin ticaret platformu bitcoin cash'i kabul etmiyor ancak ilerleyen dönemlerde bitcoin cash'in, güvenilirliğinden ve bitcoine zarar vermeyeceğinden emin olunursa bu kripto para birimini de ticaret platformlarında görebiliriz.
 
 

https://www.theverge.com/2017/8/1/16075276/bitcoin-cash-hard-fork-coinbase Yorum Yaz
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LambayaFunfDe 1 yıl en beğenilen
Ben hala çözemedim bu bilgisayarların güçleri ne için kullanılıyor?
4 Yanıt Yanıtla +26
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myhotyro 1 yıl
Saçmalıklar zinciri...
1 Yanıt Yanıtla +25
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BlindGuardianNN 1 yıl
Aylar süren tartışmalar ve bölünme iddialarının ardından bitcoin için dün tarihi bir gün yaşandı. Blok boyutunu 1MB'den 2Mb'ye çıkarmak isteyenler ve boyutu doğrudan 8MB'ye yükseltmeyi düşünen madencilerin fikir ayrılıkları bitcoinin iki farklı birime bölünmesine neden oldu. SegWit2x yazılımı ile blok boyutunu 2MB'ye çıkaran madenciler bildiğimiz bitcoin(BTC) ile yollarına devam ederken farklı bir yazılım ve farklı bir blok zinciri ile mevcut blok boyutunu 8MB'ye çıkaran madenciler ise bitcoin cash(BCH) birimini oluşturdu.
kulağı geçmiş
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sun.off 1 yıl
Bitli koyun ?? Alın kurban bayramında keseriz
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fastjoker 1 yıl
Hangi siteden alinir bcc
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sis651 1 yıl
Bölünmeyi desteklemeyen borsaların bölünme esnasında kullanıcılarının hesaplarından ortaya çıkan BCC'leri kendi hesaplarına çekip güzel bir vurgun yaptıklarını düşünüyorum ben. O yüzden BCC desteklemeseniz bile bölünmeyi destekleyen ve BCC karşılığınızı sizde tutacak bir borsada tutmak lazımdı BTC'leri...
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Hendrik Johannes Cruijff 1 yıl
Bilgisayarlarda maden felan vardı ekran kartı gücünden yararlanıp madencilik yapıyorlardı.Ula ne insanlar var ya ben orada rastlamıştım en başta bitcoin'e
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interwap 1 yıl Hendrik Johannes Cruijff
N3DV3D11
Bilgisayarlarda maden felan vardı ekran kartı gücünden yararlanıp madencilik yapıyorlardı.Ula ne insanlar var ya ben orada rastlamıştım en başta bitcoin'e

O zaman 100 dolarlık alsaydımız şimdi milyonerdiniz.
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geranimo486 1 yıl Hendrik Johannes Cruijff
hala var,ilk başlarda cpu ile yapılıyordu,o zamandan güvenenler milyoner şuan.
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DH Misafiri 1 yıl
İlg gün olarak fiyatı 800$ dolara kadar çıktı fakat asıl bitcoin fiyatını geçebileceğini düşünmüyorum. Bitcoin Cash fiyatını takip etmek isteyen arkadaşlar exchangeratesdata.com/... sitesinden takip edebilirler.
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maximan2008 1 yıl
Donanım haber forum ve facebook yöneticileri. Bitcoin bölünmedi. ortaya çıkan bcc adındaki coin, sadece bir türevdir.
Arkadaşlar, şu sıralar bcc ile ilgili çok yanlış algılar mevcut. Bcc'nin çıkış amacı bitcoinin önceki versiyonundaki block boyutu sorununa çözüm getirmek isteyen ancak kabul ettiremeyen küçük bir madenci grubun, bitcoin block özelliğinden daha iyi block özelliğine sahip olacaklarını göstermek üzeredir. ancak gözden kaçan birçok nokta vardır. ilk hardfork tartışmalarında, bcu ve btc diye iki farklı yapılanmaya gidilecekti ancak ortak bir kararla segwit sinyali verilmesi ve bunun sonucunun ne olacağına bağlı olarak ta hard forku soft fork mu yapılacak onun kararının verilmesi amaçlandı. sonuç olarak ilk başta bcu isteyen birçok madenci de segwit sinyali vererek ortak bir dilde buluşmayı kabul ettiler ve bu sürece gelindi. ancak bazı ufak çaplı madenci grubu (viabtc, vs) bitcoinin temel kodlarını alarak kendi düşünce sistemlerini aktif edebilecekleri bir coin türü oluşturdular. 1 ağustosa olan şey, kafa karışılıklığından başka birşey değil. bitcoine herhangi birşey olmadığı halde sanki bitcoin ikiye bölünmüş gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldı. Bcc bir bitcoin türevidir ancak kendisi değildir ( BCC is not BTC). geleceği konusu ise sundukların özelliklerin güvenirliğine bağlı olarak değişebilecek birşeydir. halk tarafından ne kadar kabul gördüğü ne kadar değer biçildiği ise, sunacağı teknolojiler ile alakalıdır. tüm altcoinler, btc ye alternatif olarak yaratılıp btc'nin yapamadıklarını yapacaklarını iddaa ederek ortaya çıktılar. şu anda bcc ninde iddası o. ama şu an bile piyasa işlem görürken BTC/BCC paritesi yani bitcoine oranla değeri üzerinden işlem görüyor.
Bir noktaya daha dikkat edin. birçok borsada henuz gönderim işlemi yapılamıyor. yapılmaya başlandığı andan itibaren fiyatlar büyük oranda zaten düşecektir. şu an yapılmaya çalışılan şey "bakın bcc btcyi geçecek, bakın fiyatı bir anda nereye geldi gördünüzmü, kısa zaman daha da yükselecek" şeklinde bir algı oluşturarak, ellerindeki bcc'yi yüksek fiyattan satmak. bakınız eth'ın yakın zamandaki 400 dolar civarlarına yükselmesi sırasındaki manpulatif haberler duyumlar.. dikkatli olun. Bcc şu an tam olarak ne olduğu belli olmayan bir coindir. gaza gelip elinizdeki paradan olmayın.
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SEO-Uzmanı 1 yıl
daha önceki yazılarımı inceleyin ! orada sistemin daha agresif bir yapıya bürüneceğini ve bu iş için eninde sonunda quantum bilgisayarlara yükleneceğini ve bu sistemlerin ise sadece banka statüsünde izin verilmiş kurumlara verileceğini açık açık yazmıştım ! çünkü para kapital bir sitemde var olur ve kendini değerliymiş gibi iyi bir noktaya anca bu şekilde getirir ! özetle ! sunucu üzerinden para kazanma devri 5 yıl sürmez tarih olacak !
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EbuMuaz 1 yıl SEO-Uzmanı
SEO-Uzmanı

daha önceki yazılarımı inceleyin ! orada sistemin daha agresif bir yapıya bürüneceğini ve bu iş için eninde sonunda quantum bilgisayarlara yükleneceğini ve bu sistemlerin ise sadece banka statüsünde izin verilmiş kurumlara verileceğini açık açık yazmıştım ! çünkü para kapital bir sitemde var olur ve kendini değerliymiş gibi iyi bir noktaya anca bu şekilde getirir ! özetle ! sunucu üzerinden para kazanma devri 5 yıl sürmez tarih olacak !

5 yılda da atı alan Üsküdar'ı geçer.
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swat882 1 yıl
Bcc alabileceğimiz yurt içi ve yurt dışı yerler nelerdir?
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Soul741 1 yıl
Teknoseyir'de ne olduğu anlatıldı bu şeyin ama ben yine bir şey anlamadım :( Neler dönüyor orada ya?
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