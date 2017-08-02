Bitcoin ikiye bölündü: Yeni kripto para birimi bitcoin cash

Aylar süren tartışmalar ve bölünme iddialarının ardından bitcoin için dün tarihi bir gün yaşandı. Blok boyutunu 1MB'den 2Mb'ye çıkarmak isteyenler ve boyutu doğrudan 8MB'ye yükseltmeyi düşünen madencilerin fikir ayrılıkları bitcoinin iki farklı birime bölünmesine neden oldu. SegWit2x yazılımı ile blok boyutunu 2MB'ye çıkaran madenciler bildiğimiz bitcoin(BTC) ile yollarına devam ederken farklı bir yazılım ve farklı bir blok zinciri ile mevcut blok boyutunu 8MB'ye çıkaran madenciler ise bitcoin cash(BCH) birimini oluşturdu.









Bölünmenin ardından bitcoin kısa bir süreliğine yüzde 7'ye varan değer kaybı yaşasa da tekrardan 2750$ seviyelerine yükseldi ve bölünmeden değer anlamında çok fazla etkilenmediğini gösterdi. Bitcoin cash de ise bölünmeyle birlikte çok daha hareketli bir değer değişimi gözlemlendi. 219$'dan açılış yapan bitcoin cash, gün içinde yüzde 60'ın üstünde değer kazandı ve 450$ seviyelerine ulaştı. Şu an itibariyle değeri 465$ olan bitcoin cash'te dün akşam saatlerinde madenciler, ilk kez blok oluşturmayı başardıklarını duyurdu.





Şimdi Ne Olacak?

Bölünme sürecinin öncesinde ve sonrasında bitcoin toplulukları, birkaç saat boyunca bitcoin sahiplerinin, cüzdanlarına müdahale etmesine izin vermedi. Ayrılma sürecinden yaklaşık bir saat sonra bitcoin sahipleri bitcoin alışverişine kaldığı yerden devam edebildi. Tabi bölünmeyle birlikte bitcoin cash'i kabul eden topluluklar ve kabul etmeyen topluluklar arasında da bazı farklılıklar ortaya çıktı.





Bitcoin cash'i kabul eden bazı bitcoin ticaret platformları, müşterilerin hesaplarındaki kripto parayı ikiye böldü ve müşterilerin her iki para biriminde de(BTC ve BCH'de) işlem yapmasına izin verdi. Dünyanın en popüler kripto para ticaret platformu olan Coinbase'in de aralarında bulunduğu pek çok ticaret platformu ise bitcoin cash'i kabul etmedi ve bölünme sonrasında müşterilerin sadece bitcoin üzerinden işlem yapmasına izin verdi.

Tabi bitcoin cash'te hızlı bir değer artışı yaşansa da bitcoin toplulukları için kirpto para biriminin değeri kadar güvenilirliğini de oldukça önemli. Şu an pek çok bitcoin ticaret platformu bitcoin cash'i kabul etmiyor ancak ilerleyen dönemlerde bitcoin cash'in, güvenilirliğinden ve bitcoine zarar vermeyeceğinden emin olunursa bu kripto para birimini de ticaret platformlarında görebiliriz.



https://www.theverge.com/2017/8/1/16075276/bitcoin-cash-hard-fork-coinbase