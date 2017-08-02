Bitcoin ikiye bölündü: Yeni kripto para birimi bitcoin cash

Aylar süren tartışmalar ve bölünme iddialarının ardından bitcoin için dün tarihi bir gün yaşandı. Blok boyutunu 1MB'den 2Mb'ye çıkarmak isteyenler ve boyutu doğrudan 8MB'ye yükseltmeyi düşünen madencilerin fikir ayrılıkları bitcoinin iki farklı birime bölünmesine neden oldu. SegWit2x yazılımı ile blok boyutunu 2MB'ye çıkaran madenciler bildiğimiz bitcoin(BTC) ile yollarına devam ederken farklı bir yazılım ve farklı bir blok zinciri ile mevcut blok boyutunu 8MB'ye çıkaran madenciler ise bitcoin cash(BCH) birimini oluşturdu.
Şimdi Ne Olacak?
Bölünme sürecinin öncesinde ve sonrasında bitcoin toplulukları, birkaç saat boyunca bitcoin sahiplerinin, cüzdanlarına müdahale etmesine izin vermedi. Ayrılma sürecinden yaklaşık bir saat sonra bitcoin sahipleri bitcoin alışverişine kaldığı yerden devam edebildi. Tabi bölünmeyle birlikte bitcoin cash'i kabul eden topluluklar ve kabul etmeyen topluluklar arasında da bazı farklılıklar ortaya çıktı.
https://www.theverge.com/2017/8/1/16075276/bitcoin-cash-hard-fork-coinbase Yorum Yaz Paylaş Tweetle
kulağı geçmiş
O zaman 100 dolarlık alsaydımız şimdi milyonerdiniz.
Arkadaşlar, şu sıralar bcc ile ilgili çok yanlış algılar mevcut. Bcc'nin çıkış amacı bitcoinin önceki versiyonundaki block boyutu sorununa çözüm getirmek isteyen ancak kabul ettiremeyen küçük bir madenci grubun, bitcoin block özelliğinden daha iyi block özelliğine sahip olacaklarını göstermek üzeredir. ancak gözden kaçan birçok nokta vardır. ilk hardfork tartışmalarında, bcu ve btc diye iki farklı yapılanmaya gidilecekti ancak ortak bir kararla segwit sinyali verilmesi ve bunun sonucunun ne olacağına bağlı olarak ta hard forku soft fork mu yapılacak onun kararının verilmesi amaçlandı. sonuç olarak ilk başta bcu isteyen birçok madenci de segwit sinyali vererek ortak bir dilde buluşmayı kabul ettiler ve bu sürece gelindi. ancak bazı ufak çaplı madenci grubu (viabtc, vs) bitcoinin temel kodlarını alarak kendi düşünce sistemlerini aktif edebilecekleri bir coin türü oluşturdular. 1 ağustosa olan şey, kafa karışılıklığından başka birşey değil. bitcoine herhangi birşey olmadığı halde sanki bitcoin ikiye bölünmüş gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldı. Bcc bir bitcoin türevidir ancak kendisi değildir ( BCC is not BTC). geleceği konusu ise sundukların özelliklerin güvenirliğine bağlı olarak değişebilecek birşeydir. halk tarafından ne kadar kabul gördüğü ne kadar değer biçildiği ise, sunacağı teknolojiler ile alakalıdır. tüm altcoinler, btc ye alternatif olarak yaratılıp btc'nin yapamadıklarını yapacaklarını iddaa ederek ortaya çıktılar. şu anda bcc ninde iddası o. ama şu an bile piyasa işlem görürken BTC/BCC paritesi yani bitcoine oranla değeri üzerinden işlem görüyor.
Bir noktaya daha dikkat edin. birçok borsada henuz gönderim işlemi yapılamıyor. yapılmaya başlandığı andan itibaren fiyatlar büyük oranda zaten düşecektir. şu an yapılmaya çalışılan şey "bakın bcc btcyi geçecek, bakın fiyatı bir anda nereye geldi gördünüzmü, kısa zaman daha da yükselecek" şeklinde bir algı oluşturarak, ellerindeki bcc'yi yüksek fiyattan satmak. bakınız eth'ın yakın zamandaki 400 dolar civarlarına yükselmesi sırasındaki manpulatif haberler duyumlar.. dikkatli olun. Bcc şu an tam olarak ne olduğu belli olmayan bir coindir. gaza gelip elinizdeki paradan olmayın.
5 yılda da atı alan Üsküdar'ı geçer.
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