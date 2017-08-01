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Bitcoin için önemli gün: Kripto para birimi ikiye ayrılabilir

Bitcoin madencilerinin, yatırımcılarının ve bitcoinle ilgilenen herkesin beklediği 1 Ağustos'a geldik. Yeni yazılımla birlikte işlem boyutunu arttıracak olan bitcoinde bölünme yaşanabilir.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Bitcoinle ilgilenen herkesin uzun süredir beklediği 1 Ağustos tarihine geldik. Bitcoin topluluklarının uzun süren tartışmaları sonucunda bugün TSİ 15.20'de bitcoin dünyasında yaşanacak olan çatallaşma ile kripto para biriminin kaderi belli olacak. Peki çatallaşma ne anlama geliyor ve çatallaşma sonucu olabilecek durumlar neler? 


 

Aslında bu çatallaşma bitcoin toplulukları arasındaki fikir ayrılığının ta kendisi. Blockchain(blok zinciri) teknolojisi üzerine kurulu olan bitcoinde işlemler bloklarda gerçekleşiyor ancak bitcoinin zamanla popülerliğini arttırması ve yatırımcısından madencisine dev bir topluluk haline gelmesi blok boyutunun yetersiz kalmasına neden oldu. Mevcut blok boyutuyla saniyede 3-5 işlem yapılıyor oluşu bitcoin topluluklarını fikir ayrılığına düşürdü. Kimileri Bitcoin Unlimited teknolojisi üzerine çalışarak sınırsız blok boyutu düşüncesini desteklerken kimi madenciler de bu teknolojinin para birimine zarar vereceğini düşünüyordu. 


İki Farklı Yazılım İki Farklı Para Birimi 

Son olarak SegWit yazılımı ile aslında fikir ayrılığı bir nebze de olsa ortadan kalktı. İlk etapta SegWit2x isimli güncelleme ile blok boyutu 1MB'den 2MB'ye yükseltilecek ve zamanla bu boyut 4-8MB seviyelerine çekilecekti. Bitcoin madencilerinin de yüzde 80'ini aşan çoğunluğu bu yazılımı desteklemiş ve geçiş yapacaklarını açıklamışlardı. Tabi SegWit2x yazılımı büyük destek almış olsa da halen madencilerin bir kısmı bu yazılımı kullanmaya yanaşmıyor. Dahası bu madenciler blok boyutunu doğrudan 8MB'ye yükselten bir yazılım ile kripto paraya devam etmek istiyor. Bugün saat 15.20 itibariyle yazılımlara geçiş işlemi tamamlanacak ve muhtemelen bir tarafta blok boyutunu 2MB'ye çıkarmış bitcoin diger tarafta ise 8MB'lik blok boyutuyla yeni bir blok zinciri üzerine kurulu ve bitcoinle bağlarını koparmış yeni bir kripto para birimi ortaya çıkacak. 


Yatırım şirketi NextBlock Global'in baş yatırım sorumlusu Charlie Morris'e göre bir grup madenci 8MB blok boyutuna sahip yeni para birimine geçmeye kararlı ve bitcoin sahipleri saat 15.20'den sonra cüzdanlarında Bitcoin Cash(kısaltması BCC ya da BCH olacak) isimli yeni bir para birimi görecek. Çatallaşma sonucunda hesabında belli bir miktarda bitcoine sahip olan kullanıcılar aynı miktarda BitcoinCash'e de sahip olduklarını görecekler yani kripto para miktarı ikiye katlanacak ancak Morris, bu durumun değere yansımayacağını ifade ediyor. Yani kullanıcıların elindeki miktar artsa da(Bitcoin Cash'in eklenmesiyle birlikte) değer olarak aynı kalacak. 


Ethereum'dakine Benzer Sonuçlar 

Morris çatallaşmanın geçen yıl ethereum da yaşanan çatallaşmaya benzer olacağını düşünüyor. Geçtiğimiz yıl ethereum iki farklı kripto para birimine bölünmüş ve ortaya çıkan iki kripto para biriminin toplam pazarı bölünme öncesi ethereum pazarına eşit hale gelmişti. Çatallaşma sonrasında kısa bir süreliğine(yaklaşık 1 saat) bitcoin sahipleri işlem yapamayacak ve bitcoin platformlarının Bitcoin Cash'in, bitcoin için herhangi bir tehdit oluşturmadığını teyit etmesiyle birlikte kullanıcılar hesaplarındaki Bitcoin Cash'lerle de işlem yapabilecek


http://www.businessinsider.com/bitcoin-and-bitcoin-cash-2017-7 Yorum Yaz
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BlindGuardianNN 1 yıl
Aslında bu çatallaşma bitcoin toplulukları arasındaki fikir ayrılığının ta kendisi. Blockchain(blok zinciri) teknolojisi üzerine kurulu olan bitcoinde işlemler bloklarda gerçekleşiyor ancak bitcoinin zamanla popülerliğini arttırması ve yatırımcısından madencisine dev bir topluluk haline gelmesi blok boyutunun yetersiz kalmasına neden oldu. Mevcut blok boyutuyla saniyede 3-5 işlem yapılıyor oluşu bitcoin topluluklarını fikir ayrılığına düşürdü. Kimileri Bitcoin Unlimited teknolojisi üzerine çalışarak sınırsız blok boyutu düşüncesini desteklerken kimi madenciler de bu teknolojinin para birimine zarar vereceğini düşünüyordu.

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altaybilgin 1 yıl
2 ye bölündü sonunda bitcoin :)ü
paratic.com/...
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interwap 1 yıl
3 te diyola
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Kadekici10 1 yıl
Az da olsa değer kaybeder bence. Varsa elinizde satın coininizi şimdiden olay geçtikten 1 hafta sonra aynı miktarı satın alın. Kesin satıp/aldığınız oranda kar elde edersiniz. Hiç mining yapmamış olan benden tavsiye
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ylcn123 1 yıl
Ne bitcoinmiş arkadaş.Daha kazananı da göremedik.
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sniper23 1 yıl ylcn123
ylcn123

Ne bitcoinmiş arkadaş.Daha kazananı da göremedik.

theguardian.com/...
marketwatch.com/...
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derepaca 1 yıl
Ehereum ne editör :D
Nuri alço mu çıkardı.. :D
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