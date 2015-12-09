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Bitcoin mucidinin gerçek kimliği ortaya çıktı

"Sanal para" olarak anılan Bitcoin takip edilemediği için kara para aklamadan terör örgütlerine yardıma kadar bir çok kirli işte kullanılabiliyor. Peki sanal para Bitcoin'in gerçek mucidi kim?
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,3b
1
61
Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Bitcoin mucidinin gerçek kimliği ortaya çıktı
 
Bilmeyenler için Bitcoin bankalar ve resmi kurumlar tarafından denetlenemeyen elektronik bir para birimi. Bir ağa katılan makinelerin "Mining" işlemi yapmasıyla ortaya çıkan Bitcoinler sınırlı sayıda olduğu ve ortaya çıkarılması gittikçe zorlaştığı için giderek değerleniyor. Toplamda 21 milyon Bitcoin'e ulaşıldığında Mining işleminin bitmesi öngörülürken bugün 14 milyon seviyesinde Bitcoin piyasadaki yerini almış. Denetimsiz olarak transfer edilebilmesi ise bir çok avantajın yanında kara para aklama, suikast zanlılarına para ödeme, terör örgütlerine yardımdan tutunda silah ve uyuşturucu satışına kadar bir çok yasa dışı yerde kullanılmasının önünü açıyor. Peki bu sanal para biriminin mucidi kim?

Bitcoin'in yaratıcısı uzun süredir Satoshi Nakamoto nickiyle biliniyor. Kısa bir süre önce Wired'da yer alan bir haber ise bu kişinin Avusturalya vatandaşı olan  44 yaşındaki Craig Steven Wright olduğunu iddia etti. Bu iddialara Gizmodo gibi diğer sitelerden de farklı belgelerle destek gelince Bitcoin'in gerçek mucidinin maskesi düşmüş oldu.
Wright'ın bulunmasına sebep olan veriler Bitcoin'in piyasaya çıkışından da öncesine dayanıyor. İnternet siteleri kaynakların anonim kişilerden gönderildiğini belirterek yayınlamış durumda. Kaynakların bir kısmını Craig Steven Wright'ın 2008 yılında yazdığı ancak bugün silinmiş vaziyette olan blog yazıları oluşturuyor. Yazılarda Bitcoin'in nasıl geliştirildiği, sonrasında Wright'ın Satoshi Nakamoto nickini alması gibi detaylara da yer verilmiş.
Bitcoin mucidinin gerçek kimliği ortaya çıktı
Gizmodo'nun açıkladığı e-postalarda ise Craig Steven Wright'ın David Kleiman adındaki arkadaşı ile arasında geçen konuşmalar gün yüzüne çıkarılmış. Konuşmalarda ikilinin Bitcoin üzerine beraber çalıştığı ve ilk dönemlerde bu para biriminden "elektronik para" olarak bahsettikleri görülüyor. E-postalarda Bitcash ve Bitcoin gibi olası isimler için de fikir alışverişi yapılmış.
2013 yılında David Kleiman'ın vefat etmesinin ardından ise Tulip Trust adındaki fonu arkadaşı Craig Steven Wright'ın üzerine geçmiş. Fonun kasasında bulunan yaklaşık 1.1 milyon Bitcoin (Yaklaşık 220 milyon dolar) ise blockchain'de (Bitcoin cüzdanı) görülebilen ve ancak kurucusunun sahip olduğu düşünülen miktar ile aynı. 

Bu belgelerin anonim kaynaklaradan gelmesi ise kafalarda soru işareti oluşturmuş. Gizmodo Wright'ın eski eşine ulaşarak bu belgeleri doğrulamak için bazı sorular sormuş. Eski eşi ise Wright'ın hem David Kleiman ile olan arkadaşlığını hem de Bitcoin üzerindeki çalışmalarını doğrulamış. 
Bitcoin mucidinin gerçek kimliği ortaya çıktı
 
Avusturalya Polisi ise kimliğinin açığa çıkmasının ardından Craig Steven Wright'ın evine baskın düzenlemiş ancak Wright'ı ve eşini evinde bulamamış. Bunun yerine terk edilmiş bir evle karşılaşan polisler durumu komşulara sorduğunda ise Wright'ın yaklaşık bir yıldır o evde yaşadığını ve 22 Aralığa kadar kira sözleşmesi olduğunu öğrenmişler. Yine komşuları tarafından verilen bilgi Wright'ın eşiyle birlikte İngiltere'ye yerleşmek için plan yaptığı yönündeydi.

Tüm bu olayların zekice hazırlanmış bir komplo olma ihtimali de bulunuyor. Bitcoin'in asıl kurucusu kimliğinin açığa çıkmaması için bir kurbanla anlaşmış ve tüm detaylarda onu göstererek bu işten sıyrılmış olabilir. Ancak Wright'ın eski eşinin söyledikleri, arkadaşının fonu sayesinde üzerine geçen 1.1 milyon bitcoin gibi detaylar bu ihtimali ortadan kaldırıyor.

http://www.wired.com/2015/12/bitcoins-creator-satoshi-nakamoto-is-probably-this-unknown-australian-genius Yorum Yaz
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BÖCCÜK ♂ 3 yıl en beğenilen
Craig Steven Wright denen şahsın bir piyon olup, asıl mucidin asla ortaya çıkmaması için yapılmış bir şey olması ihtimalide yok değil.
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Bilgisayar Bağımlısı 3 yıl Lotusx
Lotusx


Bilgisayar Bağımlısı

Yalan haberler.

Mevcut bilgisayar teknolojilerinde takip edilmeyecek şey yok.Zaten her türlü veri kaydediliyor.Amerikan projesi.Zaten Amerikan yapımı olmasa Amerika'nın 2 günde takip edip gerçek sahibini bulabileceği bir alt yapı.Ne gizliliği Allah aşkına girdiğin sitelerden web kamera karşısındaki duruşuna dinlediğin müziklerden söyleyeceğin sözlere kadar her şeyi istedikleri gibi takip edebilme alt yapısına sahip bir teknoloji bütünü bilgisayar ve diğer teknolojik ürünler.

En basitinden bir fotoğraf çektiğinizde telefonda kamerada çekildiği cihazın adını bile basit şekilde gösteriyorken sizce programlar dosyalar içerisinde işlemci veya anakart id'leri gibi bilgileri kayıt altına almadığını mı düşünüyorsunuz?

Hocam Tor Ağı'nda ve Bitcoin sisteminde kriptoloji konuşmuyor muydu? Silkroad için FBI 2 yıl uğraştı diye hatırlıyorum. En sonunda Ulbricht'i yakalamışlardı. O olayda da diğer yöneticilerden birinin(aranan) komplo kurma ihtimali büyüktü.

Bu şekilde başka müdahale yok diye biliyorum. Emin misiniz bahsedildiği kadar güvenli olmadığına?(Ciddi olarak soruyorum.)

Eminim hocam.Hocam şu kadarını söyleyeyim.Bilgisayar üzerinde hiç donanım,üretici detaylarına girmeden birilerinin bilgileri kayıt altına alabilecek programlar geliştirilebiliyorsa düşünün ki bu cihazların üreticileri neler yapabilir.

Bilgisayar donanımlarının hepsinin birer id'si var.Her kartın,her parçanın.Üretildiği tarihten,modeline,amacına,işlevine göre.Yani insanların tc kimlik numarası veya Amerika'daki sosyal güvenlik numarası gibi.Şimdi ben bu tarz sistem geliştiren bir firma olsam (Intel gibi,Microsoft gibi) hiç mi kendim için bir kapı açmam?Gerek kullanıcılar ne yapıyor gerek ne tarz şeyleri kullanıyorlar nasıl geliştirelim hangi konulara ağırlık verelim şeklinde.

Ki zaten bunu yaptığını açık açık lanse eden şirketler var bakınız Google.Google aramaların,aramaların yapıldığı bilgisayarın adreslerinin kayıt altına aldığını analiz ettiğini söylüyor.Facebook dünyanın en büyük nüfus müdürlüğü hizmetini sağlıyor neredeyse. Ad,soyad,yaş,doğum tarihi,yaşadığın yer,ilkokulun,ortaokulun,lisen,üniversiten,çalıştığın iş yeri (eğer facebook'a kayıtlıysa) anne,babanın,kardeşlerinin facebook hesapları.Hangi fotoğrafta nerede olduğun ne zaman olduğun ne yaptığın kimle birlikte olduğun.

Dünya çapında bu bilgileri tek tek öğrenmeye kalksan kaç sene sürer kim bilir.Düşünsenize sizle ilişkisi hiç iyi olmayan ülkede biri hakkında bilgi arıyorsunuz.Resmi olarak iletişime geçeceksiniz.Sebebini belirtip aradığınız kişi hakkına bilgi vereceksiniz.Sonra onların size olumlu ve olumsuz cevap verip size bilgi verecekler mi vermeyecekler mi diye bekleyeceksiniz.

Ve şimdi bakalım bu tarz bir şirketsiniz ve size devletiniz bana şu konu hakkında bilgi vereceksin insanların düşünceleri hakkında diyecek ne diyeceksiniz seve seve devlet abi


Microsoft istese virüs programlarını bitiremez mi bitirir de niye bitirsin yarım yamalak sistemleri millete satıyor sonra gidip millet bir de profesyonel çözümler için senelik para ödüyor.Kurumsal firmaların güvenlik alanında ödediği ücretler inanılmaz.Bu konuda en çok kazanan Norton (Kaspersky'de olabilir tam olarak bilmiyorum yalan söylemeyeyim) sanırsam.


Bu arada o silkroidi nasıl çözdüler tam olarak bilmiyorum ama vpn bile kullansan nereden bağlandığın hep kayıt altında.Hani internet hizmetini parayla değilde özgür bir şekilde alıyor olsak yani karasal televizyonlar mantığında diyeceğim ki evet her şey gizli ama yok öyle bir şey.

İnternet siteleri bile 7/24 açık kalan bilgisayarlar üzerinde depolanan dosyalar.Yazdığım bu mesaj bile benim bilgisayardan internet firmama oradan donanımhaber'in alt yapısını sağlayan firmaya oradan donanımhaber sunucularına gidiyor.

Ekleme;

Müdahale ve ciddilik konusuna gelirsek hocam bu tarz basit durumlarda bu bilgilerimizin hiçbir önemi yok.Bu bilgiler ne zaman değerlenir.Yarın öbürgün önemli pozisyonlara gelip kafanızın dikine giderseniz önünüze koyarlar teker teker yaptıklarınızı,arattırdıklarınızı susar kalırsınız.
LotusxBilgisayar BağımlısıYalan haberler.Mevcut bilgisayar teknolojilerinde takip edilmeyec...
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Bilgisayar Bağımlısı 3 yıl
Yalan haberler.

Mevcut bilgisayar teknolojilerinde takip edilmeyecek şey yok.Zaten her türlü veri kaydediliyor.Amerikan projesi.Zaten Amerikan yapımı olmasa Amerika'nın 2 günde takip edip gerçek sahibini bulabileceği bir alt yapı.Ne gizliliği Allah aşkına girdiğin sitelerden web kamera karşısındaki duruşuna dinlediğin müziklerden söyleyeceğin sözlere kadar her şeyi istedikleri gibi takip edebilme alt yapısına sahip bir teknoloji bütünü bilgisayar ve diğer teknolojik ürünler.

En basitinden bir fotoğraf çektiğinizde telefonda kamerada çekildiği cihazın adını bile basit şekilde gösteriyorken sizce programlar dosyalar içerisinde işlemci veya anakart id'leri gibi bilgileri kayıt altına almadığını mı düşünüyorsunuz?
Yalan haberler.Mevcut bilgisayar teknolojilerinde takip edilmeyecek şey yok.Zaten her türlü veri kaydediliyor.Amerikan projesi.Zaten Amerikan yapımı ...
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Guest-4B3058CAB 3 yıl
Evdeki sistemler ile mining yapmaya kalkmayın çıkan miktar elektrik faturasını bile karşılamaz.
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pokezoom 3 yıl
USA tek tikla senin soyağacını çıkaracak bilgiye sahip. Dipsiz okyanus diye tabir edilen deepweb de bile dipte bizi bekleyen ve dibinin bi tek USA ın bildiği bi ortamda, adamların bilmediği bi şey yok. Bitcoin i çıkaran da USA zaten.
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veyseldln 3 yıl
bir kaç yazı okudum ama anlayamdim bu bitcoin nedir nasil kazanilir neye yarar merak ettim.
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Fatih 3 yıl
Wiki den bile okudum ama hala anlayamadım bitcoin in ne olduğunu.
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Magnets_Bitch 3 yıl
BİR BAKAR MISINIZ??
Bu bitcoin niye değerli anlamıyorum.yani ben çıkıp kendime a4 ten para yapsam değerli olur mu?nasıl bir değeri var bu paranın?
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Lotusx 3 yıl Magnets_Bitch
Magnets_Bitch
BİR BAKAR MISINIZ??
Bu bitcoin niye değerli anlamıyorum.yani ben çıkıp kendime a4 ten para yapsam değerli olur mu?nasıl bir değeri var bu paranın?


Basitçe;

-Denetimi yok.
-Kazanmak sürekli zorlaşıyor.
-Takip imkanı yok.(Cüzdan sahiplerinin kimliği hakkında bugüne kadar hiç sıkıntı yaşanmadığı belirtiliyor.)

Ayrıntılı;

anarschi.com/...
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Okisht 3 yıl Magnets_Bitch
A4'ten yaptığınız para ; dünya üzerinde önemli kuruluşlar tarafından kabul görüyorsa ve insanlar a4 paranızı aldığında bunu tekrar $'a ya da başka bir para birimine çevirebiliyorsa neden olmasın
Bitcoin dünyadaki üniversitelerden tutunda alışveriş sitelerine kadar bir çok yerde ödeme şekli olarak kabul ediliyor artık. Hatta dünya üzerinde hatrı sayılır atm'si bile var gidip bozdurabileceğiniz. Kur'daki anlık dalgalanma fazla olsa da insanlar istedikleri an dolara çevirebiliyorlar.

Zaten bu anlık dalgalanmalar sayesinde para kazanan bir sürü insan da var. Yani yatırım aracı olarak görenler var. Adaml bugün 200 dolardan 10 bitcoin alıyor yarın 250 dolara satıp kâr ederim diye. Alan kişi kâr da edebilir zarar da ancak bu durum parayı yatırım aracı yapıyor ve değer katıyor. İnternet üzerinden bankalarla veya başka bir şeyle uğraşmadan direk kişiye para transferi de mümkün, bu da denetimsiz şekilde aktarımı sağlıyor. Kaçakçılık, torbacılık her türlü işe uygun. Buna benzer şekilde kabul gören bir birim üretirseniz kullanılır
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PuSaT28 3 yıl
Para:Bir malı almak ya da satmak için gerekli kağıt parçası.


Para:Karşılığı olmadığı takdir de bir halta yaramayan kağıt parçası.

Para:Yukardan yazdığım sebepten ötürü usa hariç hiçbir devletin,karşılıksız basamadığı,karşılıksız basıldığı zaman,usa yı ekonomik buhrana götürmüş kağıt parçası. Ya da bokunu çıkarırcasına fazla bastıkları diyelim.

Para: Dünya da , birkaç devletin hariç,kalanların Merkez Bankalarının kendilerine ait olmadığı,basılmak istendiği zaman Uluslar Arası Denkleştirme Merkezi tarafında verilen izin ile , parayı basan devlete bileşik faiz üzerinden faiz uygulatan kağıt parçası.

Şimdi yukarıda ki bilgilere göre,nasıl olur da karşılığı olmayan ilgili denetim kurumundan çıkmayan ve kağıt olmayan bitcoin "para" ismini alıp,mal alıp satmak için kullanılır?

Nasıl olurda Avustralya lı abinin biri,tüm bu yukarda ki sistemleri egale edip,kendine yeni bir dünya düzeni kurabilir?

Aslında çok uzun yazdım,yazmam gereken şuydu :
Bitcoin denilen , normalde para değeri taşımayan ve nesnel olmayan birşeyin,kim ya da kimler para karşılığını sağlıyor?

Yukarda bir arkadaşın dediği gibi,usa tarafından geliştirilen internet ağını sıklıkla kullanıp, aynı devletin ,uzay gözlem üssünün gidilmesi imkansız yerleri keşfettiğinide göz önüne alıp,ama bu bitcoin çok gizli,bulunması imkansız gibi laflar sarfetmek,bana oldukça saçma geliyor.
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Bilgisayar Bağımlısı 3 yıl PuSaT28
PuSaT28

Para:Bir malı almak ya da satmak için gerekli kağıt parçası.


Para:Karşılığı olmadığı takdir de bir halta yaramayan kağıt parçası.

Para:Yukardan yazdığım sebepten ötürü usa hariç hiçbir devletin,karşılıksız basamadığı,karşılıksız basıldığı zaman,usa yı ekonomik buhrana götürmüş kağıt parçası. Ya da bokunu çıkarırcasına fazla bastıkları diyelim.

Para: Dünya da , birkaç devletin hariç,kalanların Merkez Bankalarının kendilerine ait olmadığı,basılmak istendiği zaman Uluslar Arası Denkleştirme Merkezi tarafında verilen izin ile , parayı basan devlete bileşik faiz üzerinden faiz uygulatan kağıt parçası.

Şimdi yukarıda ki bilgilere göre,nasıl olur da karşılığı olmayan ilgili denetim kurumundan çıkmayan ve kağıt olmayan bitcoin "para" ismini alıp,mal alıp satmak için kullanılır?

Nasıl olurda Avustralya lı abinin biri,tüm bu yukarda ki sistemleri egale edip,kendine yeni bir dünya düzeni kurabilir?

Aslında çok uzun yazdım,yazmam gereken şuydu :
Bitcoin denilen , normalde para değeri taşımayan ve nesnel olmayan birşeyin,kim ya da kimler para karşılığını sağlıyor?

Yukarda bir arkadaşın dediği gibi,usa tarafından geliştirilen internet ağını sıklıkla kullanıp, aynı devletin ,uzay gözlem üssünün gidilmesi imkansız yerleri keşfettiğinide göz önüne alıp,ama bu bitcoin çok gizli,bulunması imkansız gibi laflar sarfetmek,bana oldukça saçma geliyor.

Bitcoin insan psikolojisinin en büyük kanıtı hocam.Teknolojinin değil.Bir şeyin değerini özellikleri,işlevleri belirlemez.İnsanların gözündeki değeri bir varlığın,bir cisimin değerini belirler.

Bitcoin ilk çıktığında amaçsız bir sayılardan başka bir şey değilmiş fakat bir şekilde alışverişte kullana kullana insanların gözünde değerinin artmasına ve bugünlere kadar paradan kat ve kat daha fazla değer kazanmasına vesile oldu.Zaten önemli olan ne kadar iyi bir şey yaptığın değildir önemli olan insanları etkileyebilmek.

Bu arada yukarı da dediğim gizlilik konusunda hâla düşüncelerim aynı.Kriptoloji vb. şeyler gizlilik güvenlik bunlar sadece laf.Neden diyecek olursanız.Bu bitcoin ve ağını plakasız araba ile trafiğe çıkmaya benzetir olursak.Trafikte belki plakan olmadığı için kim olduğun belli değil ama nereye gidip nereden geldiğin kameralarda eninde sonunda tespit edileceğinden evin bulunduktan sonra arabayla plakasız gezsen ne fayda?
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ms.vasilis 3 yıl
Craig Steven Wright 5 sene once oldurulmus yerine el hasim adinda bir isid militani getirilmistir. Onun sonrasinda cikan bir habere gore el hasimin aslinda gizli rus ajani oldugunu ve karayiplerde gununu gun ettigi ortaya atilmisti
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zx6r 3 yıl
Zamanında Bitcoin almak vardı.
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Arranger. 3 yıl
Güzel konu.
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Bilgisayar Bağımlısı 3 yıl zx6r
zx6r

Zamanında Bitcoin almak vardı.

Almak değilde kasmak vardı.500-1000 adet kasıp 2500 TL'ye yükseldiği dönemlere kadar tutup o zamanlar nakite dönüştürseydik milyonerdik.

1000 adet X 2500 TL = 2.500.000 TL paraya bak arkadaş
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Vrataski 3 yıl
Bu bitcoin nedir, nasıl elde edilir, nasıl paraya dönüştürülür, nerelerde kullanılır vs. anlamadım bi türlü.Deep wep'de kullanılıyormuş sanırım, onu biliyorum bi tek.
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UçamayanZüperGahraman 3 yıl
Mesajım şurda dursun,okumaya değer yorumlar sorular falan var.
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