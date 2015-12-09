Bitcoin mucidinin gerçek kimliği ortaya çıktı

Bilmeyenler için Bitcoin bankalar ve resmi kurumlar tarafından denetlenemeyen elektronik bir para birimi. Bir ağa katılan makinelerin "Mining" işlemi yapmasıyla ortaya çıkan Bitcoinler sınırlı sayıda olduğu ve ortaya çıkarılması gittikçe zorlaştığı için giderek değerleniyor. Toplamda 21 milyon Bitcoin'e ulaşıldığında Mining işleminin bitmesi öngörülürken bugün 14 milyon seviyesinde Bitcoin piyasadaki yerini almış. Denetimsiz olarak transfer edilebilmesi ise bir çok avantajın yanında kara para aklama, suikast zanlılarına para ödeme, terör örgütlerine yardımdan tutunda silah ve uyuşturucu satışına kadar bir çok yasa dışı yerde kullanılmasının önünü açıyor. Peki bu sanal para biriminin mucidi kim?
Bitcoin'in yaratıcısı uzun süredir Satoshi Nakamoto nickiyle biliniyor. Kısa bir süre önce Wired'da yer alan bir haber ise bu kişinin Avusturalya vatandaşı olan 44 yaşındaki Craig Steven Wright olduğunu iddia etti. Bu iddialara Gizmodo gibi diğer sitelerden de farklı belgelerle destek gelince Bitcoin'in gerçek mucidinin maskesi düşmüş oldu.
Wright'ın bulunmasına sebep olan veriler Bitcoin'in piyasaya çıkışından da öncesine dayanıyor. İnternet siteleri kaynakların anonim kişilerden gönderildiğini belirterek yayınlamış durumda. Kaynakların bir kısmını Craig Steven Wright'ın 2008 yılında yazdığı ancak bugün silinmiş vaziyette olan blog yazıları oluşturuyor. Yazılarda Bitcoin'in nasıl geliştirildiği, sonrasında Wright'ın Satoshi Nakamoto nickini alması gibi detaylara da yer verilmiş.
Gizmodo'nun açıkladığı e-postalarda ise Craig Steven Wright'ın David Kleiman adındaki arkadaşı ile arasında geçen konuşmalar gün yüzüne çıkarılmış. Konuşmalarda ikilinin Bitcoin üzerine beraber çalıştığı ve ilk dönemlerde bu para biriminden "elektronik para" olarak bahsettikleri görülüyor. E-postalarda Bitcash ve Bitcoin gibi olası isimler için de fikir alışverişi yapılmış.
2013 yılında David Kleiman'ın vefat etmesinin ardından ise Tulip Trust adındaki fonu arkadaşı Craig Steven Wright'ın üzerine geçmiş. Fonun kasasında bulunan yaklaşık 1.1 milyon Bitcoin (Yaklaşık 220 milyon dolar) ise blockchain'de (Bitcoin cüzdanı) görülebilen ve ancak kurucusunun sahip olduğu düşünülen miktar ile aynı.
Bu belgelerin anonim kaynaklaradan gelmesi ise kafalarda soru işareti oluşturmuş. Gizmodo Wright'ın eski eşine ulaşarak bu belgeleri doğrulamak için bazı sorular sormuş. Eski eşi ise Wright'ın hem David Kleiman ile olan arkadaşlığını hem de Bitcoin üzerindeki çalışmalarını doğrulamış.
Avusturalya Polisi ise kimliğinin açığa çıkmasının ardından Craig Steven Wright'ın evine baskın düzenlemiş ancak Wright'ı ve eşini evinde bulamamış. Bunun yerine terk edilmiş bir evle karşılaşan polisler durumu komşulara sorduğunda ise Wright'ın yaklaşık bir yıldır o evde yaşadığını ve 22 Aralığa kadar kira sözleşmesi olduğunu öğrenmişler. Yine komşuları tarafından verilen bilgi Wright'ın eşiyle birlikte İngiltere'ye yerleşmek için plan yaptığı yönündeydi.
Tüm bu olayların zekice hazırlanmış bir komplo olma ihtimali de bulunuyor. Bitcoin'in asıl kurucusu kimliğinin açığa çıkmaması için bir kurbanla anlaşmış ve tüm detaylarda onu göstererek bu işten sıyrılmış olabilir. Ancak Wright'ın eski eşinin söyledikleri, arkadaşının fonu sayesinde üzerine geçen 1.1 milyon bitcoin gibi detaylar bu ihtimali ortadan kaldırıyor.
Tüm bu olayların zekice hazırlanmış bir komplo olma ihtimali de bulunuyor. Bitcoin'in asıl kurucusu kimliğinin açığa çıkmaması için bir kurbanla anlaşmış ve tüm detaylarda onu göstererek bu işten sıyrılmış olabilir. Ancak Wright'ın eski eşinin söyledikleri, arkadaşının fonu sayesinde üzerine geçen 1.1 milyon bitcoin gibi detaylar bu ihtimali ortadan kaldırıyor.
http://www.wired.com/2015/12/bitcoins-creator-satoshi-nakamoto-is-probably-this-unknown-australian-genius Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Eminim hocam.Hocam şu kadarını söyleyeyim.Bilgisayar üzerinde hiç donanım,üretici detaylarına girmeden birilerinin bilgileri kayıt altına alabilecek programlar geliştirilebiliyorsa düşünün ki bu cihazların üreticileri neler yapabilir.
Bilgisayar donanımlarının hepsinin birer id'si var.Her kartın,her parçanın.Üretildiği tarihten,modeline,amacına,işlevine göre.Yani insanların tc kimlik numarası veya Amerika'daki sosyal güvenlik numarası gibi.Şimdi ben bu tarz sistem geliştiren bir firma olsam (Intel gibi,Microsoft gibi) hiç mi kendim için bir kapı açmam?Gerek kullanıcılar ne yapıyor gerek ne tarz şeyleri kullanıyorlar nasıl geliştirelim hangi konulara ağırlık verelim şeklinde.
Ki zaten bunu yaptığını açık açık lanse eden şirketler var bakınız Google.Google aramaların,aramaların yapıldığı bilgisayarın adreslerinin kayıt altına aldığını analiz ettiğini söylüyor.Facebook dünyanın en büyük nüfus müdürlüğü hizmetini sağlıyor neredeyse. Ad,soyad,yaş,doğum tarihi,yaşadığın yer,ilkokulun,ortaokulun,lisen,üniversiten,çalıştığın iş yeri (eğer facebook'a kayıtlıysa) anne,babanın,kardeşlerinin facebook hesapları.Hangi fotoğrafta nerede olduğun ne zaman olduğun ne yaptığın kimle birlikte olduğun.
Dünya çapında bu bilgileri tek tek öğrenmeye kalksan kaç sene sürer kim bilir.Düşünsenize sizle ilişkisi hiç iyi olmayan ülkede biri hakkında bilgi arıyorsunuz.Resmi olarak iletişime geçeceksiniz.Sebebini belirtip aradığınız kişi hakkına bilgi vereceksiniz.Sonra onların size olumlu ve olumsuz cevap verip size bilgi verecekler mi vermeyecekler mi diye bekleyeceksiniz.
Ve şimdi bakalım bu tarz bir şirketsiniz ve size devletiniz bana şu konu hakkında bilgi vereceksin insanların düşünceleri hakkında diyecek ne diyeceksiniz seve seve devlet abi
Microsoft istese virüs programlarını bitiremez mi bitirir de niye bitirsin yarım yamalak sistemleri millete satıyor sonra gidip millet bir de profesyonel çözümler için senelik para ödüyor.Kurumsal firmaların güvenlik alanında ödediği ücretler inanılmaz.Bu konuda en çok kazanan Norton (Kaspersky'de olabilir tam olarak bilmiyorum yalan söylemeyeyim) sanırsam.
Bu arada o silkroidi nasıl çözdüler tam olarak bilmiyorum ama vpn bile kullansan nereden bağlandığın hep kayıt altında.Hani internet hizmetini parayla değilde özgür bir şekilde alıyor olsak yani karasal televizyonlar mantığında diyeceğim ki evet her şey gizli ama yok öyle bir şey.
İnternet siteleri bile 7/24 açık kalan bilgisayarlar üzerinde depolanan dosyalar.Yazdığım bu mesaj bile benim bilgisayardan internet firmama oradan donanımhaber'in alt yapısını sağlayan firmaya oradan donanımhaber sunucularına gidiyor.
Ekleme;
Müdahale ve ciddilik konusuna gelirsek hocam bu tarz basit durumlarda bu bilgilerimizin hiçbir önemi yok.Bu bilgiler ne zaman değerlenir.Yarın öbürgün önemli pozisyonlara gelip kafanızın dikine giderseniz önünüze koyarlar teker teker yaptıklarınızı,arattırdıklarınızı susar kalırsınız.
Mevcut bilgisayar teknolojilerinde takip edilmeyecek şey yok.Zaten her türlü veri kaydediliyor.Amerikan projesi.Zaten Amerikan yapımı olmasa Amerika'nın 2 günde takip edip gerçek sahibini bulabileceği bir alt yapı.Ne gizliliği Allah aşkına girdiğin sitelerden web kamera karşısındaki duruşuna dinlediğin müziklerden söyleyeceğin sözlere kadar her şeyi istedikleri gibi takip edebilme alt yapısına sahip bir teknoloji bütünü bilgisayar ve diğer teknolojik ürünler.
En basitinden bir fotoğraf çektiğinizde telefonda kamerada çekildiği cihazın adını bile basit şekilde gösteriyorken sizce programlar dosyalar içerisinde işlemci veya anakart id'leri gibi bilgileri kayıt altına almadığını mı düşünüyorsunuz?