Bitcoin mucidinin gerçek kimliği ortaya çıktı

Bilmeyenler için Bitcoin bankalar ve resmi kurumlar tarafından denetlenemeyen elektronik bir para birimi. Bir ağa katılan makinelerin "Mining" işlemi yapmasıyla ortaya çıkan Bitcoinler sınırlı sayıda olduğu ve ortaya çıkarılması gittikçe zorlaştığı için giderek değerleniyor. Toplamda 21 milyon Bitcoin'e ulaşıldığında Mining işleminin bitmesi öngörülürken bugün 14 milyon seviyesinde Bitcoin piyasadaki yerini almış. Denetimsiz olarak transfer edilebilmesi ise bir çok avantajın yanında kara para aklama, suikast zanlılarına para ödeme, terör örgütlerine yardımdan tutunda silah ve uyuşturucu satışına kadar bir çok yasa dışı yerde kullanılmasının önünü açıyor. Peki bu sanal para biriminin mucidi kim?

Bitcoin'in yaratıcısı uzun süredir Satoshi Nakamoto nickiyle biliniyor. Kısa bir süre önce Wired'da yer alan bir haber ise bu kişinin Avusturalya vatandaşı olan 44 yaşındaki Craig Steven Wright olduğunu iddia etti. Bu iddialara Gizmodo gibi diğer sitelerden de farklı belgelerle destek gelince Bitcoin'in gerçek mucidinin maskesi düşmüş oldu.

Wright'ın bulunmasına sebep olan veriler Bitcoin'in piyasaya çıkışından da öncesine dayanıyor. İnternet siteleri kaynakların anonim kişilerden gönderildiğini belirterek yayınlamış durumda. Kaynakların bir kısmını Craig Steven Wright'ın 2008 yılında yazdığı ancak bugün silinmiş vaziyette olan blog yazıları oluşturuyor. Yazılarda Bitcoin'in nasıl geliştirildiği, sonrasında Wright'ın Satoshi Nakamoto nickini alması gibi detaylara da yer verilmiş.

Gizmodo'nun açıkladığı e-postalarda ise Craig Steven Wright'ın David Kleiman adındaki arkadaşı ile arasında geçen konuşmalar gün yüzüne çıkarılmış. Konuşmalarda ikilinin Bitcoin üzerine beraber çalıştığı ve ilk dönemlerde bu para biriminden "elektronik para" olarak bahsettikleri görülüyor. E-postalarda Bitcash ve Bitcoin gibi olası isimler için de fikir alışverişi yapılmış.