Bitcoin'in mucidi iddiasını yalanladı: Ben Satoshi Nakamoto değilim

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Tam Boyutta Gör HBO'nun yeni belgeseli Money Electric: The Bitcoin Mystery, Bitcoin'in gizemli mucidi Satoshi Nakamoto'nun gerçek kimliği konusunda bir kez daha tartışmayı alevlendirdi. Filmde Nakamoto'nun Kanadalı bir yazılım geliştiricisi olan Peter Todd olabileceği öne sürülüyor.

Todd, Nakamoto olduğu iddialarını reddetti

Teori, Bitcoin forumlarındaki erken dönem yazılarından ve kripto para biriminin doğuşuyla yakından ilişkili kişilerle yapılan röportajlardan elde edilen dolaylı kanıtlara dayanıyor. Belgeselin iddiasıyla karşı karşıya kalan Todd, bunu gülünç olarak nitelendirdi. Nakamoto'nun kimliği konusundaki gizem, yıllar boyunca çeşitli teorilerin ortaya atılmasına yol açtı.

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Newsweek, 2014 yılında fizikçi Dorian Nakamoto'nun Bitcoin'in mucidi olduğunu iddia etmiş, Nakamoto bu iddiayı reddetmişti. Ertesi yıl The New York Times, bilgisayar bilimci Nick Szabo'yu potansiyel aday olarak gösterdi. Avustralyalı Craig Wright da İngiltere mahkemesinin aksi yönde karar vermesine kadar kendisinin Satoshi Nakamoto olduğunu iddia ediyordu.

Nakamoto'nun 2011'den beri ortadan kaybolmasına rağmen, cüzdanlarında tuttuğu büyük miktarda Bitcoin nedeniyle önemi devam ediyor. Şu an itibariyle bu cüzdanlarda değeri yaklaşık 62,4 milyar dolar olan yaklaşık bir milyon Bitcoin bulunuyor. Mucit her kimse yapacağı eylemler kripto para piyasası üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir.

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Bitcoin'i icat ettiğini yalanladı: Ben Satoshi Nakamoto değilim