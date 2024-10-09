Bitcoin'in mucidi iddiasını yalanladı: Ben Satoshi Nakamoto değilim

Todd, Nakamoto olduğu iddialarını reddetti
Teori, Bitcoin forumlarındaki erken dönem yazılarından ve kripto para biriminin doğuşuyla yakından ilişkili kişilerle yapılan röportajlardan elde edilen dolaylı kanıtlara dayanıyor. Belgeselin iddiasıyla karşı karşıya kalan Todd, bunu gülünç olarak nitelendirdi. Nakamoto'nun kimliği konusundaki gizem, yıllar boyunca çeşitli teorilerin ortaya atılmasına yol açtı.
Newsweek, 2014 yılında fizikçi Dorian Nakamoto'nun Bitcoin'in mucidi olduğunu iddia etmiş, Nakamoto bu iddiayı reddetmişti. Ertesi yıl The New York Times, bilgisayar bilimci Nick Szabo'yu potansiyel aday olarak gösterdi. Avustralyalı Craig Wright da İngiltere mahkemesinin aksi yönde karar vermesine kadar kendisinin Satoshi Nakamoto olduğunu iddia ediyordu.
Nakamoto'nun 2011'den beri ortadan kaybolmasına rağmen, cüzdanlarında tuttuğu büyük miktarda Bitcoin nedeniyle önemi devam ediyor. Şu an itibariyle bu cüzdanlarda değeri yaklaşık 62,4 milyar dolar olan yaklaşık bir milyon Bitcoin bulunuyor. Mucit her kimse yapacağı eylemler kripto para piyasası üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.