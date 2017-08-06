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Bitcoin yeniden zirvede: 3000$'ı geride bıraktı

Haziran ayında 3018$ değerine ulaşarak, 3000$ sınırını ilk kez aşan bitcoin, bu kez daha güçlü bir şekilde bu sınırı aştı ve yeni bir rekora imza attı.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Geride bıraktığımız hafta bitcoin için oldukça zorlu geçmişti. Madencilerin fikir ayrılığına düşmesi sonucunda yola iki farklı kripto para birimi üzerinden devam edilmiş ve bitcoin cash(BCH) ortaya çıkmıştı. Tabi bu ayrılığın bitcoinin değerine nasıl yansıyacağını merak ediliyordu. Ayrımın ardından değeri yüzde 7 oranında düşen bitcoin, kısa bir süre içinde kendini toplayıp eski değerine ulaşmıştı. Şimdi ise 3000$ sınırını ikinci kez geçerek yeni bir rekora imza attı. 


 
İlk kez haziran ayında değerini 3000$'ın üstüne çıkaran bitcoin bu seviyede sadece bir gün tutunabilmiş ve temmuz ayında ciddi bir değer kaybı yaşayarak 2000$'ın altını görmüştü. Bu haber yazıldığı esnada Coindesk'in verilerine göre 3275$ değerinde olan bitcoin dün, gün içerisinde değerini yüzde 10 arttırdı ve 3359$ değerine ulaştı. Böylece bitcoin değer açısından tüm zamanların zirvesine yerleşmiş oldu. 


Bitcoin Cash de Rekor Kırdı 

Tabi kripto para biriminin değerindeki bu artış, bitcoinin toplam piyasa değerine de yansıdı ve bitcoinin toplam piyasa değeri 50 milyar doları(51.7 milyar dolar ile) geçti. Bölünme sonrası ortaya çıkan bitcoin cash de oldukça hareketli bir haftayı geride bıraktı. Bölünme sonrasında hızla değer kazanan bitcoin cash, çarşamba günü 727$ değerine ulaşarak zirveyi gördü. Daha sonra aynı hızla düşüşe geçen bitcoin cash, şu anda 210$ değerinde.


Uzmanlar bitcoin cash'in varlığı sürdüreceğine şüphe ile bakıyor. Bu durumun ise tek nedeni bitcoin cash'in dengesiz değerlemeye sahip olması değil. Bitcoinin aksine pek çok kripto para ticaret platformunun kabul etmediği bitcoin cash ile şu anda neredeyse hiçbir şey yapılamıyor. Tabi ilerleyen dönemlerde şirketlerin ve geliştiricilerin bitcoin cash üzerinde bazı değişikliklere yaparak onu hayatta tutması mümkün ancak madencilerin de büyük bir kısmı bitcoin cash'e geçmeyi düşünmüyor.

https://techcrunch.com/2017/08/04/bitcoin-3000/ Yorum Yaz
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mdikmetas 1 yıl
ne kadar komiksiziniz daha araştırıp etmeden yorum la bari araştırın da yazın
bitcoin mining ekran kartı ile hala yapılıyor ama mevcutda oluşan güç çok fazla olduğu için ekran kartı ile erişilebilen güçün karşılığında verilebilecek ödül miktarı çok çok çok az olduğu için gpu mining yapılmıyor
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sis651 1 yıl mdikmetas
Kazım tabii ki GPU ile de yapılabilir. Ancak GPU'nun elektrik masraflarını karşılayamadığı için boşu boşuna yapmanın bir manası yok diye yapılmıyor demiş. Tabii ki yapılmasına yapılır da, zararına kim yapar...
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_vezir_ 1 yıl
gigabyte gtx 1070 xtreme gaming 2300 tl ye buluyorum billet demiş yok ekran kartı bulunmuyor diye biraz araştırma yaptım zorlanmadan o fiyata bulunuyor birde işin garip tarafı 6 7 ay önceleri de aynı fiyata bulunuyordu hatta 2500 2700 civarı idi bu kart millet pireyi deve yapıyor
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alemburda34 1 yıl
Harbi bitcoin bir tarafa mi6 incelemesi yilan hikayesine dondu geldi geliyor eli kulaginda ciksin artik :D
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