Bitcoin’den sonra Ethereum’dan da beklenti büyük

Bitcoin son dönemlerde kazandığı değer ve yaygınlığı ile kripto para birimi denilince akla ilk gelen birim olsa da analistlerin bitcoin gibi parlak bir geleceği olduğunu düşündükleri bir kripto para birimi daha var: Ether. Ethereum blok zincirinde bulunan para birimi olan ether, mayıs ayının ortasından itibaren ciddi bir çıkış yakaladı ve haziran ayında 400$ sınırına dayanarak rekora imza atmış oldu. Bu çıkışın ardından benzer bir hızla düşüş yaşayıp şu sıralara 192$ değerine sahip olan etherdeki dalgalanmalar yatırımcıları endişelendirse de uzmanlar para birimi hakkında oldukça iyimser.

Girişim sermayesi şirketi Lightspeed Venture Partners’ın ortaklarından olan Aaron Batalion, etherin hızlı değer kaybetmesinin ardından tekrardan yüzde 50 oranında bir değer artışı yakalayacağını düşünüyor. Batalion, etherin ilerleyen yıllardaki değeri içinse çok daha iyimser. Batalion’a göre önümüzdeki 10 yıl içinde ether şu anki değerinin 10 hatta 100 katı değere ulaşabilir.

Hisse senedi ticareti üzerine kurulan startup Robinhood ve popüler yolculuk paylaşım uygulaması Uber’ın yatırımcılarından olan Jason Calacanis ethere yatırım yapmayı gerekli görürken eski Facebook çalışanı ve Silikon Vadisi’nin önde gelen risk sermayederi olan Chamath Palihapitiya net varlığının yüzde 1’ini ethere yatırım olarak harcayacağını söylüyor.

Bitcoini Geride Bırakabilir

Bitcoin gibi blockchain tabanlı olan ethereum bitcoin kadar yaygın değil ancak ethereumun kurucusu Vitalik Buterin’e göre bitcoinden daha fazla ses getirebilecek bir platform. Buterin, bitcoini günümüzün altını; bitcoinden sonraki diğer popüler kripto para birimi olan litecoini ise günümüzün gümüşü olarak değerlendiriyor. Buterin ethereumu ise günümüzün petrolüne benzetiyor ve ethereumun gelecekte internetin enerji kaynağı haline geleceğini düşünüyor.

http://www.businessinsider.com/ethers-value-volatility-investors-staying-put-2017-7