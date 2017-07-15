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Bitcoin’den sonra Ethereum’dan da beklenti büyük

Bitcoin’e rakip olarak görülen bir diğer kripto para birimi Ethereum son dönemde inişli çıkışlı bir grafik sergilese de uzmanlar kripto paranın değerini 100 kat artırabileceğini düşünüyor.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Bitcoin son dönemlerde kazandığı değer ve yaygınlığı ile kripto para birimi denilince akla ilk gelen birim olsa da analistlerin bitcoin gibi parlak bir geleceği olduğunu düşündükleri bir kripto para birimi daha var: Ether. Ethereum blok zincirinde bulunan para birimi olan ether, mayıs ayının ortasından itibaren ciddi bir çıkış yakaladı ve haziran ayında 400$ sınırına dayanarak rekora imza atmış oldu. Bu çıkışın ardından benzer bir hızla düşüş yaşayıp şu sıralara 192$ değerine sahip olan etherdeki dalgalanmalar yatırımcıları endişelendirse de uzmanlar para birimi hakkında oldukça iyimser.

 

Girişim sermayesi şirketi Lightspeed Venture Partners’ın ortaklarından olan Aaron Batalion, etherin hızlı değer kaybetmesinin ardından tekrardan yüzde 50 oranında bir değer artışı yakalayacağını düşünüyor. Batalion, etherin ilerleyen yıllardaki değeri içinse çok daha iyimser. Batalion’a göre önümüzdeki 10 yıl içinde ether şu anki değerinin 10 hatta 100 katı değere ulaşabilir.

 

Hisse senedi ticareti üzerine kurulan startup Robinhood ve popüler yolculuk paylaşım uygulaması Uber’ın yatırımcılarından olan Jason Calacanis ethere yatırım yapmayı gerekli görürken eski Facebook çalışanı ve Silikon Vadisi’nin önde gelen risk sermayederi olan Chamath Palihapitiya net varlığının yüzde 1’ini ethere yatırım olarak harcayacağını söylüyor.

 

Bitcoini Geride Bırakabilir 

Bitcoin gibi blockchain tabanlı olan ethereum bitcoin kadar yaygın değil ancak ethereumun kurucusu Vitalik Buterin’e göre bitcoinden daha fazla ses getirebilecek bir platform. Buterin, bitcoini günümüzün altını; bitcoinden sonraki diğer popüler kripto para birimi olan litecoini ise günümüzün gümüşü olarak değerlendiriyor. Buterin ethereumu ise günümüzün petrolüne benzetiyor ve ethereumun gelecekte internetin enerji kaynağı haline geleceğini düşünüyor.


http://www.businessinsider.com/ethers-value-volatility-investors-staying-put-2017-7 Yorum Yaz
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tropik17 1 yıl en beğenilen
Yazıyı okumadan, kaynak verdikleri linki okudum. Linkteki yazı da bazı uzmanlar diyerek bir tane adamın alıntısını vermişler. Tek adama dayanarak haber yazacaksanız (kaynak vererek) bari adamın kim olduğunu söyleyin. Aksi takdirde bu yaptığınız borsa manipülasyonuna giriyor. En azından yazınızın altına bu yatırım tavsiyesi değildir filan deyin.
Örneğin ben, borsadan Halkbank hissesi alsam ve her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği sitemden Halkbank şöyle yükselecek böyle yükselecek desem ne kadar etik olur? Sadece bu soruyu kendinize sorun.
Yazıyı okumadan, kaynak verdikleri linki okudum. Linkteki yazı da bazı uzmanlar diyerek bir tane adamın alıntısını vermişler. Tek adama dayanarak haber yazacaks...
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Roquish06 1 yıl
270$ seviyesinde 1 eth aldım şuan 180$ kesinlikle zararlı yatırım :)=
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zymrdvn 1 yıl
Yapmayın şu saçma haberleri, işi gücü olmayan şu madencileri körüklüyorsunuz iyice, gaza getiriyorsunuz.
Donanım dünyasının anasını ağlattılar.
Kripto paralarının değeri kaç kat artar bilmem ama ekran kartı fiyatları 10 kat artacak herhalde.
Yazık...
Yapmayın şu saçma haberleri, işi gücü olmayan şu madencileri körüklüyorsunuz iyice, gaza getiriyorsunuz.Donanım dünyasının anasını ağlattılar.Kripto...
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pej 1 yıl
Bitcoin ve altcoin denilen diğer sanal paralar olayını internetten biraz araştırdım. Bulduklarımın özeti:
Bu sanal para sistemlerinin üzerine kurulduğu birkaç ayak var.
1. ayak-Bitcoin elde etme: Bu bireysel olarak iki şekilde yapılıyor:
Birinci şekilde bunun alışverişinin yapıldığı borsalara girip alım emri veriyorsun, aynı hisse senedi gibi satıcı işlemi gerçekleştiğinde parasını transfer edip bitcoin sahibi oluyorsun.Bitcoinle aynı şekilde başka sanal paraları da alabiliyorsun.Bu borsalar devlet finans sisteminin kontrolünde olmadığı için hertürlü sahtekarlığa açık.
İkinci şekil bitcoin elde etme de madencilik denilen bir çeşit sanal oyun. İnternette bazı kriterleri sağlayan içinde matematik problemleri de olan belli zorluk derecesindeki oyunları çözerek "block" denilen sanal yapılara sahip oluyorsun.Block kazanıp kazanamayacağına da yine bu sistemi kuranların tespit ettiği bir zorluk derecesini aşan problemi çözmüş olman gerekiyor. Her bir block sana belli sayıda bitcoin kazandırıyor (şu anki kazancı 20 bitcoin).Ancak bitcoin sistemini kuranlar block arayışı çoğaldıkça hem kazanılacak bitcoin sayısını azaltıyorlar hemde problemleri zorlaştırıyorlar ki böylece piyasadaki bitcoin sayısı stabil kalabilsin.Ancak bu madenciliğin ihtiyacı olan donanım ve yazılımı kurmak ve ihtiyaca göre de upgrade etmek gerekiyor. Hızlı madencilik yapacak, yani bu sanal ortam oyununda karşınıza gelen problemi çözüp block kazanma oyunu sonucunda bitcoin kazanabilmeniz için güncel en hızlı donanım ve yazılım sistemine sahip olmanız gerekiyor.Şimdi bitcoin ve altcoin çılgınlığı başladığı için herkez hizlı sistem kurma peşinde ve piyasada iyi ekran kartı bulunamıyor.Bireysel madencilik zaman zaman yenilenmesi de gereken hardware ve software yatırımı, saatlerce bu yüksek hızlı bilgisayarın harcadığı elektrik masrafı, kazandığınız bitcoinleri saklamak için hesaplar oluşturma v.s. bir sürü detay , emek ve zaman harcama içeriyor.İlk başlayanlardan para kazanan vardır ama herkez hücum ettiği için hem bircoin kazanma olasılığı düştü hemde bunu telafi etmek için gereken daha hızlı bilgisayar masrafları arttı.
2.ayak-Bitcoin madencilik şirketlerinin hissesini alma:Madencilik yapan ancak finans piyasalarına kayıtlı olmayan bu tür şirketlerin hissesini alırsanız bazı denetimsiz Foreks şirketlerinde olduğu gibi neden kaybettiğinizi bile anlayamadan paranız gidebilir veya yatırdığınız para karşılığında şirketin kazandığı bitcoinlerden elde edilen kazançtan size düşen pay ile 20-30 senede ana paranızı geri alabilirsiniz.Benzer işlemleri yine sanal ortamda kurulmuş bulut (cloud) organizasyonlarına bedeli ile üye olarak herhangi bir hardware yatırımı yapmadan sizin adınıza yaptırabiliyorsunuz. Sonuçta hukuki altyapısı olmayan sanal bir saadet zinciri yani.
3.ayak- Bitcoin madencilik yapan bir organizasyona belli ücret karşılığı üye olup istedikleri konfigürasyonda olan bilgisayarınız ile sanırım film indirme sitelerindeki "torrent sistemine" benzer bir uygulama ile organizasyon içindeki bilgisayarlar network'u ile hep beraber problem çözme ve block bulma yapıp bitcoin kazanıp paylaşma.Bu da tamamen hukuk sistemi dışında kaçak film indirme siteleri organizasyonları benzeri bir organizasyon. Ne kazanılıyor, ne dağıtılacak kararı tamamen organizasyonu kuranların kararına bağlı. Ancak insanları bilgisayar başında tutabilecek küçük bir havuç verecekleri ve altın yumurtlayan tavuğu kemen kesmeyecekleri kesin ama rakamlar büyüdükçe sonunda tüm saadet zincirlerinde olduğu gibi kaçıp gidecekleri kesin.
Sonuç: Bazı forumlarda yazıldığı gibi bitcoin gibi sanal para ve bundan nemalanan organizasyonların hukuki dayanağı ve denetimi yok.İlk başlarda bilgisayar sistemlerini iyi bilen sınırlı sayıdaki bazı kişiler iyi paralar kazanmış olabilir, hikayeleri çok. Ancak sistemi kuranlar ve bir ölçüde de sistem içinde olan kişiler herkezin nekadar bitcoin kazandığını, bitcoin borsasında talep olduğunu ve madencilikte arama yapıldığını görebiliyor. Buna göre de sistem sahipleri yeterli talep oluştuğunda küçük yatırımcıların kafasına bitcoinleri boca edebiliyor. Aniden düşen bitcoinler de alıncının elinde patlıyor ve zararını çıkarması seneler alabiliyor.Şimdi haberlerde sürekli bitcoin ve alternatifi başka coinler pompalanıyor. Hatta bazı bankalar bunları satın alma veya satma işlemlerinde aracılık ta yapıyor. Sonuçta bankanın riski yok sadece sizin paranızı karşı tarafın hesabına aktarıyor veya tersini yapıyor.
Bu sistem bazı ürünleri doğrudan pazarlamaya çalışan ve mal sattığı kendi alt ağına bağladıklarının satışından da pay alarak yeterli ağ büyüklüğüne ulaştığında iyi gelirler vadeden Amway gibi saadet zincirlerine benziyor.Kişilerin serbest çalışarak kolay para kazanma arzularından beslenen sistemler.Bu seferki siber sistem için tasarlanmış bir organizasyon, üstelik yeni uluslararası para sisteminin konuşulduğu son 15 senede akıllıca düşünülmüş.
İleri derecede bilgisayar sistemleri, teknik analiz, piyasa takibi yapan zeki insanlar arasından küçük bir kesim para kazanabilir bu işlerden elbette, ama küçük yatırımcı grubundaki büyük çoğunluğun para kaybetmesi koşulu ile. Sistem sahipleri elbette herzaman kazanacak, küçük parçaları da piyasada reklam amaçlı bırakarak.
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Şahi_13 1 yıl
Donanımhaber tabii ki 90 küsür milyar dolarlara ulaşmış olan kripto para borsaları ile ilgili haber yapar yahu. Blockchain teknolojisi ve alakadar yazılımlar donanımhaberin markajında ve ilgi alanında olacaktır tabii ki. Bunların yatırım tavsiyesi olmadığını bilmesi gerekir insanların. Bilmiyorsa eğer, bireylerin cehaletinden donanımhaber mesul değildir. Herkes işine baksın. Donanımhaberin işi teknolojiyle ilgili haberleri yapmak. Sen yatırım yaparsın yapmazsın keyfine kalmış. Kimse zorla paranı almıyor.
Ülke olarak hala, birşeyler üretmeye çalışan başarılı kurumları takdir etme meziyetine kavuşamadık maalesef.
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axaxa 1 yıl
Bi gazlama ki sormayın
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Six Feet Under. 1 yıl
Yaw şu lanet madencilik olayı yüzünden millet ekran kartı alamaz oldu. İyiki ekran kartını geçen sene değiştirmeye karar vermişim yoksa ekran kartsız kalacaktık...
Ayda 150-200 lira kazanmak için bütün bu olanlar. 1 tane ekran kartıyla kazmaya çalışıp kartın posasını çıkarana kadar çalıştırıp sonra 2. elde satacak bu çakallar. Bu saatten sonra 2. el ekran kartı alınmaz çünkü çok büyük ihtimnal o adam ekran kartını 7/24 madencilik yaparak iflahını kesmiştir...
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Sharparrow 1 yıl
part time asgari ücretin 3te biri fiyatına yazı yazdırırsan böyle olur. 15 senede arpa boyu yol alamadı DH.. profesyonel yönetim ve anlayıştan uzak.. amerikada olsaydı adam şimdi koca bir platform kurmuştu. ama bizim için en düşük ücretle çalışan işçi ve en fazla para kazanma hırsı ki anlayacağınız klasik Türk çalışma zihniyeti DHtada aynen mevcut. ytapcak birşey yok.. tüm yazılanlara temkinli yaklaşıcak olduğu gibi kabul etmicez olacak olan şey bu. umarım siteyi takip eden tüm ergenler bu hassasiyetle okur yazıları. ciddiyet kalmadı DHta. eskiden bir nebze daha iyiydi. birşeyleri daha iyi yapma çabası vardı. şimdi alacağı ücreti hak etmek için yazı kotasını dolrdurmaya çalışan part timelar yazıyor. yazık yaa.. başka sitelerde var güzel yazan hatta daha güzel tavsiye ederim reklam vermek istemiyorum ama DH böyle bir politikalyla kendinden çok iyi rakipler üretti.
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Biyturs_OnSr 1 yıl
Bırakın artık madeni, sistem dizdik ekran kartı alamıyoruz..
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Kerim5100 1 yıl
Yeter ya yetheeer. Burda bu haberler yapıldıkça olan bize oluyor ekran kartı kalmadı piyasada Vatan'dakilerin ağızları kulaklarına vardı resmen.
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arrivederci 1 yıl
Umarım yakın zamanda patlar ekran kartı pazarı rahatlar oyuncular biraz nefes alır.Hayatında gpu shader overclock mhz ne bilmeyen adamlar bu işlere girmeye çalışıyorya acıyorum.
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tropik17 1 yıl en beğenilen
Yazıyı okumadan, kaynak verdikleri linki okudum. Linkteki yazı da bazı uzmanlar diyerek bir tane adamın alıntısını vermişler. Tek adama dayanarak haber yazacaksanız (kaynak vererek) bari adamın kim olduğunu söyleyin. Aksi takdirde bu yaptığınız borsa manipülasyonuna giriyor. En azından yazınızın altına bu yatırım tavsiyesi değildir filan deyin.
Örneğin ben, borsadan Halkbank hissesi alsam ve her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği sitemden Halkbank şöyle yükselecek böyle yükselecek desem ne kadar etik olur? Sadece bu soruyu kendinize sorun.
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MHEC 1 yıl
Hazır düşmüşken faucetlerden eth toplayın ilerde değeri çok artar.
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seglopsi 1 yıl MHEC
Ipardon
Hazır düşmüşken faucetlerden eth toplayın ilerde değeri çok artar.

yapmayın güzel insanlar. insanları yönlendirmeyin, artsa bile bu bilgiyi kendine sakla özellikle ne olduğu belirsiz arkasında bir garantörü olmamış ve olmayacak sanal birşey için insanlara tavsiye vermeyin. ayrıca her zaman söyleyeceğim elektronik ürünlerin stoklarının bitmesinden sonra piyasanın düşüşe geçmesi normal midir? düşüş sebebi "fork olayıymış" ta bilmem ne..? bu "fork zamanlaması" manidar bir zamanda değil midir? stoklar bittikten sonra, özellikle amd gibi nvidia'nın performans olarak gerisinde kalan kartları, "az satılan kartlar" tükendikten sonra. her elektronik ürünün stoklarını eritmek için bu tip manipülasyonlar yapılabilir. sizlere aslında hiç var olmamış bir şeyi çok değerli gibi gösterebilirler, ta ki bunu ortaya atanların işi bitene kadar.
demem şudur ki fiyatı onbinlerce dolar da olacaksa bu tip birşey için konuşmayın. buradaki yorumları okuyup hiçbirşeyi araştırmadan etmeden bu coinlerden alan tipler var. onu geçtim ülke ekonomisinden tutalım birçok şey için zarardır. insanların paraları doğrudan ve dolaylı yoldan buhar oluyor. bazısı donanım ediniyor aslında ihtiyacı yokken 20 tane ekran kartı alıyor, onları besleyece güç kaynakları, anakartlar, işlemciler, hard diskler alıyorlar bunların hepsi boşa yatırım ve çöp olacaklar yakın zamanda. kaldı ki bunları alma niyetleri olan sanal paraların bile ne zaman nerede patlak vereceği mechul. yarın bir uyandın böyle bir para birimi yok veya internet ortamında olmaz olmaz diye birşey olmadığı gibi bir yazılım ile bir bakmışsınız sanal paranız hacklenmiş bir şekilde ve değeri kalmamış, hani bunların hepsi olasılıklar dahilindeki şeyler.
tekrar ediyorum elle tutulamayan, gözle görülemeyen birşey için insanları yönlendirmeyin veya bu tip şeylere pozitif veya nötr olarak reklam malzemesi olmayın.
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