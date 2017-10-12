Bitcoin'den yeni rekor: 5000$'ı aştı

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Son zamanlarda hakkında pek çok olumsuz haber çıkan popüler kripto para birimi bitcoin, tüm olumsuz gelişmelere rağmen bugün önemli bir rekora imza attı. Bir süredir 4700$-4800$ seviyelerinde değere sahip olan bitcoin, CoinDesk verilerine göre yaklaşık 1 saat önce 5144$ değerine ulaştı. Daha önce 2 Eylül tarihinde 5013$ değerine ulaşarak 5000$ barajını ilk kez aşan bitcoin bugün meydana gelen hareketlenme ile tüm zamanların rekorunu kırmış oldu.





Tüm Olumsuzluklara Rağmen Yeniden Zirvede

Tabi son iki aylık süreçte yaşananlara bakıldığında bu yükselişin bitcoin için şaşırtıcı olduğunu söylemek mümkün. Ağustos ayındaki çatallanmanın ardından değerini artırmaya başlayan bitcoin, eylül ayının başında zirve yapmış ve 5000$ değerini, kısa süreliğine de olsa, aşmayı başarmıştı. Bu tarihten itibaren yaşanan gelişmeler ise kripto para birimini ve yatırımcıları üzecek cinsten oldu. İlk olarak eylül ayında kripto para ile finansman sağlama yöntemi olan ICO'ları yasaklayan Çin, bu karardan kısa bir süre sonra ülkedeki bitcoin ticaretini tamamen sonlandırmaya yönelik hamleler attı. Ülkedeki yetkililerden talimat alan bitcoin borsaları, eylül ayının sonunda (bazıları ise Ekim ayının sonunda) bitcoin ticaretine son verileceğini duyurdu.





İlerleyen günlerde, Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu da ICO'ları yasaklayarak kripto paralara olan güveni kıracak bir adım atmıştı. Tüm bu olumsuz sürecin son halkasını ise Rusya'nın atmak üzere olduğu adım oluşturuyor. Geçtiğimiz günlerde Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı tarafından yapılan açıklamaya göre ülkede bitcoin de dahil olmak üzere kripto paraların ticaretine izin veren web sitelerine erişim yasaklanacak.





Çin Bitcoin Ticaretine İzin Verebilir

Art arda gelen bu olumsuz haberlerin ardından bitcoinin 5144$ değerine ulaşması, rekor değeri çok daha anlamlı bir hale getiriyor. Görünen o ki yatırımcılar düzenleyiciler organlardan gelen kararları göz ardı ederek kripto para birimine olan güvenini korudu. Bununla birlikte yükselişin arkasındaki bir diğer nedenin Çin'den gelen yeni haberler olduğu da ileri sürülüyor. Çin hükümetinin yayın organı olan Xinhua'nın raporuna göre ülkede bitcoin ticareti şu an için büyük ölçüde yasaklandı ancak gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra bitcoin borsalarının tekrar bitcoin alım satım faaliyetlerini yürütmesini izin verilecek.

Yeni rekor değerine ulaştıktan sonra kısa bir düşüş yaşayan bitcoin tekrar yükselişe geçmiş durumda. Şu anda 5150$ civarında bir değere sahip olan bitcoinin, hangi yönde değer değişimi yaşayacağı ve 5000$ sınırının üstünde uzun süre kalıp kalamayacağı büyük merak konusu.

https://www.cnbc.com/2017/10/12/bitcoin-price-record-high-above-5000.html