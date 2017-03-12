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Bitcoin’in Borsa Yatırım Fonu başvurusu reddedildi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu; dijital para birimi bitcoinin Borsa Yatırım Fonu olmak için yaptığı başvuruyu reddetti, bitcoin tarihi bir düşüşle yüzde 15 civarında değer kaybetti.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Bitcoin’in Borsa Yatırım Fonu başvurusu reddedildi
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Son zamanlarda hızla değer kazanan ve son olarak altının ons fiyatını geçerek önemli bir barajı daha aşan dijital para birimi bitcoine kötü haber geldi. Uzun bir süre önce ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu(SEC)’na, Borsa Yatırım Fonu olmak için başvuruda bulunan bitcoinin başvurusu reddedildi. Başvurunun onaylanmasıyla birlikte kendisine olan güvenin ve yatırımcı sayısının artacağı öngörülen bitcoin. ret kararının ardında tarihi bir değer kaybı yaşadı.

SEC’in açıklamasına göre başvurunun reddedilmesinin 3 temel nedeni var: Yatırımcıların sınırlı sayıda bitcoin sahibi olabilmesi zira bitcoin sayısı maksimum 21 milyona ulaşabiliyor, bitcoinin halen siber saldırılara karşı güvencesiz olması ve fonun hükümet tarafından kontrollü bir şekilde izlenmesinin zor olması. Kararın ardından 1 saat içinde yüzde 15 civarında değer kaybeden bitcoinin değeri 1285$’dan 1085$’a kadar geriledi.

Bitcoin her ne kadar yıla hızlı başlamış olsa ve uzmanlara göre belirsizlik ortamıyla birlikte değer kazanma potansiyeline sahip olsa da özellikle Çin hükümetinin yuandan kaçışı engellemek için yaptığı kısıtlayıcı düzenlemelerle bitcoin yatırımcılarını zor durumda bırakmıştı. Şimdi ABD’den böyle bir kararın gelmesiyle birlikte yatırımcıların dijital para birimine güvenerek yatırımlarına devam edip etmeyecekleri ise büyük bir merak konusu. 


http://www.reuters.com/article/us-bitcoin-etf-idUSKBN16H2NU Yorum Yaz
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teramit 2 yıl en beğenilen bluemersini
bluemersini

Konu para olunca konu risk kaldırmıyor. Bitcoine yatırım yapmak için önce deli yada capcahil olmak lazım. (Zaten hedefleri cahilleri kazıklamaktı) Her ülke bir anda istediği kadar para basabilir. Akıllı insan paraya yatırım yapmaz. Mesela platinyum ve altın iyi bir yatırım aracı çünkü hiçbir ülke bir anda bunları basamaz.

capcahil diyen birinin konudan haberdar olmaması ülkemizde yaygın bir durum olduğundan şaşırmıyorum.
Bitcoine yatırım yapanlar neredeyse bütün dünyada en kazançlı kişiler oldu.2016 ya 400$ la girdi 1000$ la çıktı şu an 1200$ ın üzerinde seyrediyor.Bitcoin bir emtia dır o önerdiğiniz altın ve platin in dijital olanıdır.Üretimi kodlarla kısıtlanmış ve merkezsiz taklit edilemez yapıdadır.Kimse kafasına göre basamıyor. Şu haliyle yeni neslin yatırım aracıdır. Ne kadar geç haberdar olursanız o kadar üzüleceğiniz bir yatırım aracıdır.
bluemersiniKonu para olunca konu risk kaldırmıyor. Bitcoine yatırım yapmak için önce deli yada capcahil olmak lazım. (Zaten hedefleri ca...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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bluemersini 2 yıl
Konu para olunca konu risk kaldırmıyor. Bitcoine yatırım yapmak için önce deli yada capcahil olmak lazım. (Zaten hedefleri cahilleri kazıklamaktı) Her ülke bir anda istediği kadar para basabilir. Akıllı insan paraya yatırım yapmaz. Mesela platinyum ve altın iyi bir yatırım aracı çünkü hiçbir ülke bir anda bunları basamaz.
Konu para olunca konu risk kaldırmıyor. Bitcoine yatırım yapmak için önce deli yada capcahil olmak lazım. (Zaten hedefleri cahilleri kazıklamaktı) Her ülke bir ...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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pokajy 2 yıl
bakır fiyat son 5 yılda düşüşte. bitcoin ise 1000 kat artışta. buna rağmen neden bitcoin parası bakır madeni parayla resmediliyor? demekki gerçek olan altın-platin-paladyum-gümüş-bakır gibi madendir. bitcoin bugün var yarın yok :D
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DH Misafiri 2 yıl
şu yorumlara bakın hele, gidin biraz araştırın da şu bitcoin'in ne olduğunu öğrenin. özellikle bitcoine yatırım yapmak için cap cahil olmak lazım yorumuna kahkaha atarak güldüm. ne garip insanlar var siz şimdi bitcoin sınırsız olduğunuda iddaa edersiniz.
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reDsbLacKSK 2 yıl
Değer kaybetti red sonrası. Ama şuan topladı yine.
Bitcoin biraz daha piyasaya girsin borsayada girer.
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kımyasal 2 yıl
Bitcoin geleceğin global para birimi olacaktır,şansını denedi ve red edildi fakat zamanı gelince piyasalara girmeyi yeniden deneyecektir.
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bluemersini 2 yıl
Konu para olunca konu risk kaldırmıyor. Bitcoine yatırım yapmak için önce deli yada capcahil olmak lazım. (Zaten hedefleri cahilleri kazıklamaktı) Her ülke bir anda istediği kadar para basabilir. Akıllı insan paraya yatırım yapmaz. Mesela platinyum ve altın iyi bir yatırım aracı çünkü hiçbir ülke bir anda bunları basamaz.
1 Yanıt Yanıtla +4
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teramit 2 yıl bluemersini
bluemersini

Konu para olunca konu risk kaldırmıyor. Bitcoine yatırım yapmak için önce deli yada capcahil olmak lazım. (Zaten hedefleri cahilleri kazıklamaktı) Her ülke bir anda istediği kadar para basabilir. Akıllı insan paraya yatırım yapmaz. Mesela platinyum ve altın iyi bir yatırım aracı çünkü hiçbir ülke bir anda bunları basamaz.

capcahil diyen birinin konudan haberdar olmaması ülkemizde yaygın bir durum olduğundan şaşırmıyorum.
Bitcoine yatırım yapanlar neredeyse bütün dünyada en kazançlı kişiler oldu.2016 ya 400$ la girdi 1000$ la çıktı şu an 1200$ ın üzerinde seyrediyor.Bitcoin bir emtia dır o önerdiğiniz altın ve platin in dijital olanıdır.Üretimi kodlarla kısıtlanmış ve merkezsiz taklit edilemez yapıdadır.Kimse kafasına göre basamıyor. Şu haliyle yeni neslin yatırım aracıdır. Ne kadar geç haberdar olursanız o kadar üzüleceğiniz bir yatırım aracıdır.
2 Yanıt Yanıtla +6
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sniper23 2 yıl
Bitcoin baloncuları gelmeden yorum yapayım.
Bu düşüş anlık düşüş olacaktır. Ondan sonra gene yükselir ya da düşedebilir.
1 Yanıt Yanıtla +1
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LambayaFunfDe 2 yıl sniper23
sniper23

Bitcoin baloncuları gelmeden yorum yapayım.

Bu düşüş anlık düşüş olacaktır. Ondan sonra gene yükselir ya da düşedebilir.

zaten başka bi ihtimal de yok
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