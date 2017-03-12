Bitcoin’in Borsa Yatırım Fonu başvurusu reddedildi

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Son zamanlarda hızla değer kazanan ve son olarak altının ons fiyatını geçerek önemli bir barajı daha aşan dijital para birimi bitcoine kötü haber geldi. Uzun bir süre önce ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu(SEC)’na, Borsa Yatırım Fonu olmak için başvuruda bulunan bitcoinin başvurusu reddedildi. Başvurunun onaylanmasıyla birlikte kendisine olan güvenin ve yatırımcı sayısının artacağı öngörülen bitcoin. ret kararının ardında tarihi bir değer kaybı yaşadı.

SEC’in açıklamasına göre başvurunun reddedilmesinin 3 temel nedeni var: Yatırımcıların sınırlı sayıda bitcoin sahibi olabilmesi zira bitcoin sayısı maksimum 21 milyona ulaşabiliyor, bitcoinin halen siber saldırılara karşı güvencesiz olması ve fonun hükümet tarafından kontrollü bir şekilde izlenmesinin zor olması. Kararın ardından 1 saat içinde yüzde 15 civarında değer kaybeden bitcoinin değeri 1285$’dan 1085$’a kadar geriledi.

Bitcoin her ne kadar yıla hızlı başlamış olsa ve uzmanlara göre belirsizlik ortamıyla birlikte değer kazanma potansiyeline sahip olsa da özellikle Çin hükümetinin yuandan kaçışı engellemek için yaptığı kısıtlayıcı düzenlemelerle bitcoin yatırımcılarını zor durumda bırakmıştı. Şimdi ABD’den böyle bir kararın gelmesiyle birlikte yatırımcıların dijital para birimine güvenerek yatırımlarına devam edip etmeyecekleri ise büyük bir merak konusu.

http://www.reuters.com/article/us-bitcoin-etf-idUSKBN16H2NU