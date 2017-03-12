Bitcoin’in Borsa Yatırım Fonu başvurusu reddedildi

SEC’in açıklamasına göre başvurunun reddedilmesinin 3 temel nedeni var: Yatırımcıların sınırlı sayıda bitcoin sahibi olabilmesi zira bitcoin sayısı maksimum 21 milyona ulaşabiliyor, bitcoinin halen siber saldırılara karşı güvencesiz olması ve fonun hükümet tarafından kontrollü bir şekilde izlenmesinin zor olması. Kararın ardından 1 saat içinde yüzde 15 civarında değer kaybeden bitcoinin değeri 1285$’dan 1085$’a kadar geriledi.
Bitcoin her ne kadar yıla hızlı başlamış olsa ve uzmanlara göre belirsizlik ortamıyla birlikte değer kazanma potansiyeline sahip olsa da özellikle Çin hükümetinin yuandan kaçışı engellemek için yaptığı kısıtlayıcı düzenlemelerle bitcoin yatırımcılarını zor durumda bırakmıştı. Şimdi ABD’den böyle bir kararın gelmesiyle birlikte yatırımcıların dijital para birimine güvenerek yatırımlarına devam edip etmeyecekleri ise büyük bir merak konusu.
http://www.reuters.com/article/us-bitcoin-etf-idUSKBN16H2NU Yorum Yaz Paylaş Tweetle
capcahil diyen birinin konudan haberdar olmaması ülkemizde yaygın bir durum olduğundan şaşırmıyorum.
Bitcoine yatırım yapanlar neredeyse bütün dünyada en kazançlı kişiler oldu.2016 ya 400$ la girdi 1000$ la çıktı şu an 1200$ ın üzerinde seyrediyor.Bitcoin bir emtia dır o önerdiğiniz altın ve platin in dijital olanıdır.Üretimi kodlarla kısıtlanmış ve merkezsiz taklit edilemez yapıdadır.Kimse kafasına göre basamıyor. Şu haliyle yeni neslin yatırım aracıdır. Ne kadar geç haberdar olursanız o kadar üzüleceğiniz bir yatırım aracıdır.