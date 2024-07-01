Bakan Mehmet Şimşek’ten kripto para ve borsaya vergi açıklaması

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Tam Boyutta Gör Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto para ve Borsa İstanbul’a yönelik vergi çalışmaları hakkında bilgi verdi. Her iki yatırım aracına yönelik vergi geleceğini açıkladı.

Kripto paralara vergi yolda

Bakan Şimşek, Bloomberg’deki canlı yayında kripto para borsalarına yönelik vergi çalışması hakkında şunları söyledi:

“Kripto varlıkları vergi kapsamına alacağız. Bu pakette değil ama belki bir sonraki pakette borsa kazançlarının vergilendirilmesini çalışıyoruz.”

Borsaya vergi gelecek

Borsa İstanbul’a yönelik vergi çalışması hakkında ise Bakan Şimşek’in açıklamaları şöyle:

“Şu andaki pakette sermaye kazançlarının ilave vergilendirilmesi ilave çalışma gerektiriyor. Borsada işlem vergisinin arzu edilmeyen sonuçlar doğuracağına inandık. Borsa konusu bu paketin konusu değil. Ama vergilendirilmeyecek alan kalmayacak.”

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Bakan Şimşek’in açıklamalarına göre işlem ücreti şeklindeki vergilendirme yönteminden vazgeçilmiş görülüyor. Hükümete yakın kaynaklarda daha önce çıkan haberlere göre kripto para için yüzde 0,04 oranında, borsada ise yüzde 0,02 oranında işlem ücreti kesintisi uygulanacaktı. Kripto para ve Borsa İstanbul'a uygulanacak vergi hakkında belirsizlik sürüyor.

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Bakan Mehmet Şimşek’ten kripto para ve borsaya vergi açıklama