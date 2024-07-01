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    Anlık Bildirim

    Bakan Mehmet Şimşek’ten kripto para ve borsaya vergi açıklaması

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni ekonomi paketinde kripto para ve borsaya vergi getirileceğini açıkladı. Bakan Şimşek, vergilendirilmemiş alan kalmayacağını söyledi.
    Bakan Mehmet Şimşek’ten kripto para ve borsaya vergi açıklama Tam Boyutta Gör
    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto para ve Borsa İstanbul’a yönelik vergi çalışmaları hakkında bilgi verdi. Her iki yatırım aracına yönelik vergi geleceğini açıkladı.

    Kripto paralara vergi yolda

    Bakan Şimşek, Bloomberg’deki canlı yayında kripto para borsalarına yönelik vergi çalışması hakkında şunları söyledi:

    “Kripto varlıkları vergi kapsamına alacağız. Bu pakette değil ama belki bir sonraki pakette borsa kazançlarının vergilendirilmesini çalışıyoruz.”

    Borsaya vergi gelecek

    Borsa İstanbul’a yönelik vergi çalışması hakkında ise Bakan Şimşek’in açıklamaları şöyle:

    “Şu andaki pakette sermaye kazançlarının ilave vergilendirilmesi ilave çalışma gerektiriyor. Borsada işlem vergisinin arzu edilmeyen sonuçlar doğuracağına inandık. Borsa konusu bu paketin konusu değil. Ama vergilendirilmeyecek alan kalmayacak.”

    Bakan Şimşek’in açıklamalarına göre işlem ücreti şeklindeki vergilendirme yönteminden vazgeçilmiş görülüyor. Hükümete yakın kaynaklarda daha önce çıkan haberlere göre kripto para için yüzde 0,04 oranında, borsada ise yüzde 0,02 oranında işlem ücreti kesintisi uygulanacaktı. Kripto para ve Borsa İstanbul'a uygulanacak vergi hakkında belirsizlik sürüyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    Halilcv 1 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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