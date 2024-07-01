Bakan Mehmet Şimşek’ten kripto para ve borsaya vergi açıklaması

Kripto paralara vergi yolda
Bakan Şimşek, Bloomberg’deki canlı yayında kripto para borsalarına yönelik vergi çalışması hakkında şunları söyledi:
“Kripto varlıkları vergi kapsamına alacağız. Bu pakette değil ama belki bir sonraki pakette borsa kazançlarının vergilendirilmesini çalışıyoruz.”
Borsaya vergi gelecek
Borsa İstanbul’a yönelik vergi çalışması hakkında ise Bakan Şimşek’in açıklamaları şöyle:
“Şu andaki pakette sermaye kazançlarının ilave vergilendirilmesi ilave çalışma gerektiriyor. Borsada işlem vergisinin arzu edilmeyen sonuçlar doğuracağına inandık. Borsa konusu bu paketin konusu değil. Ama vergilendirilmeyecek alan kalmayacak.”
Bakan Şimşek’in açıklamalarına göre işlem ücreti şeklindeki vergilendirme yönteminden vazgeçilmiş görülüyor. Hükümete yakın kaynaklarda daha önce çıkan haberlere göre kripto para için yüzde 0,04 oranında, borsada ise yüzde 0,02 oranında işlem ücreti kesintisi uygulanacaktı. Kripto para ve Borsa İstanbul'a uygulanacak vergi hakkında belirsizlik sürüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.