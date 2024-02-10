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    2023'te fidye sebebiyle toplanan kripto para miktarı rekor kırdı

    ABD merkezli blok zincir analiz şirketi olan Chainalysis’in raporuna göre 2023 yılında kripto para ile ilişkili fidye ödemeleri neredeyse iki katına çıkarak 1 milyar dolara ulaştı ve rekor kırdı.

    2023'te fidye sebebiyle toplanan kripto para miktarı rekor kırdı Tam Boyutta Gör

    ABD merkezli blok zincir analiz şirketi olan Chainalysis’in raporuna göre 2023 yılında kripto para ile ilişkili fidye ödemeleri neredeyse iki katına çıkarak 1 milyar dolara ulaştı ve rekor kırdı.

    Fidye yazılımı, kullanıcıların sistemlerine veya kişisel dosyalarına erişmesini engelleyerek kullanıcının erişimi yeniden elde etmesi için fidye ödenmesini talep eden bir siber saldırı tekniği.

    Daha çok hastaneleri, okulları ve devlet kurumlarını hedef alan dolandırıcıların 2022 yılında fidye yazılımı saldırılarıyla topladığı kripto para miktarı 567 milyon dolar olmuştu.

    Reuters’ın haberine göre kripto para ile ilişkili hack ya da düzenbazlık ile yapılan kayıplar ise 2023’te azaldı.

    Kripto para piyasalarına yıllardır artan ilgi en son olarak bitcoinin piyasa değerine de yansıdı.

    Kripto para birimi bitcoinin fiyatı, küresel piyasalardaki risk iştihanın artması ve spot bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam etmesiyle 45 bin doların üzerinde işlem görüyor.

    Dün bitcoinin günlük yükselişi yüzde 5’i aştı. En büyük kripto para birimi olan bitcoin, Eylül ayından beri yüzde 60 değer kazandı.

    Bunda küresel merkez bankalarının faiz indirmeye başlayacağı beklentisi de rol oynuyor, böylece piyasalardaki risk iştahı artıyor.

    Chainalysis’e göre dosya paylaşım yazılımı MOVEit’i çökerten "cl0p" adlı bir grup, fidye ödemelerinden 100 milyon dolar topladı.

    İçlerinde enerji devi Shell’in de olduğu çok sayıda organizasyon ve devlet kurumu, büyük miktarlarda hassas bilgilerin paylaşılmasını sağlayan MOVEit adlı yazılımın delinmesiyle siber güvenlik saldırılarına maruz kaldıklarını açıklamıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 2 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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