2023'te fidye sebebiyle toplanan kripto para miktarı rekor kırdı

ABD merkezli blok zincir analiz şirketi olan Chainalysis’in raporuna göre 2023 yılında kripto para ile ilişkili fidye ödemeleri neredeyse iki katına çıkarak 1 milyar dolara ulaştı ve rekor kırdı.
Fidye yazılımı, kullanıcıların sistemlerine veya kişisel dosyalarına erişmesini engelleyerek kullanıcının erişimi yeniden elde etmesi için fidye ödenmesini talep eden bir siber saldırı tekniği.
Daha çok hastaneleri, okulları ve devlet kurumlarını hedef alan dolandırıcıların 2022 yılında fidye yazılımı saldırılarıyla topladığı kripto para miktarı 567 milyon dolar olmuştu.
Reuters’ın haberine göre kripto para ile ilişkili hack ya da düzenbazlık ile yapılan kayıplar ise 2023’te azaldı.
Kripto para piyasalarına yıllardır artan ilgi en son olarak bitcoinin piyasa değerine de yansıdı.
Kripto para birimi bitcoinin fiyatı, küresel piyasalardaki risk iştihanın artması ve spot bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam etmesiyle 45 bin doların üzerinde işlem görüyor.
Dün bitcoinin günlük yükselişi yüzde 5’i aştı. En büyük kripto para birimi olan bitcoin, Eylül ayından beri yüzde 60 değer kazandı.
Bunda küresel merkez bankalarının faiz indirmeye başlayacağı beklentisi de rol oynuyor, böylece piyasalardaki risk iştahı artıyor.
Chainalysis’e göre dosya paylaşım yazılımı MOVEit’i çökerten "cl0p" adlı bir grup, fidye ödemelerinden 100 milyon dolar topladı.
İçlerinde enerji devi Shell’in de olduğu çok sayıda organizasyon ve devlet kurumu, büyük miktarlarda hassas bilgilerin paylaşılmasını sağlayan MOVEit adlı yazılımın delinmesiyle siber güvenlik saldırılarına maruz kaldıklarını açıklamıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.