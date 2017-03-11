Twitter, mobil uygulama geliştiricisini Twitch’e kaptırdı

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Bir süredir sorunlarla uğraşan Twitter, şimdi de en yetenekli mobil uygulama geliştiricilerinden birisi olan Joaquim Verges’ı Twitch’e kaptırdı. Android işletim sistemi için Twitter uygulamasını geliştiren isimlerden birisi olan Verges, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla Twitch’in mobil uygulama geliştirme ekibi için Twitter’dan ayrılacağını duyurdu.

Verges, 2012 senesinde Twitter için “Falcon Pro” isimli bir uygulama geliştirmişti. Farklı bir Twitter deneyimi sunan Falcon Pro, Verges’ın yeteneğinin fark edilmesini ve Twitter’ın kullanıcı arayüzü ekibine katılmasını sağlamıştı. Bu ekibe dahil olmasının ardından seneler içerisinde değişen Twitter uygulamasının geliştirilmesi için büyük çaba sarf eden Verges, bugüne kadar yaptığı işlerden gurur duyduğunu söylüyor. Verges’ın ayın 13’ünde yeni şirketinde işbaşı yapacağı biliniyor.

Verges Twitch’e “Twitter havası” katacak

Haftanın başında “Pulse” isimli yeni bir platformu tanıtan Twitch, bu platformdan ötürü Verges’ı işe almış olabilir. Pulse, Twitch yayıncılarının paylaşım yapabilmesi ve takipçileriyle iletişime geçebilmesi amacıyla geliştirilmiş. Pulse üzerinden yapılan paylaşımlar, paylaşım sahibinin takipçilerinin ön sayfasında bildirim olarak gözüküyor ve böylece yayıncı ile takipçi arasında etkileşim kurulabilmesi sağlanıyor. Twitch kullanıcılarının birbiriyle olan etkileşimini artıracak bu Twitter benzeri platform, Verges’ın işe alınma nedeni olabilir. Kötü gidişatına rağmen hala dünyanın en güncel sosyal paylaşım platformu olan Twitter’ın bu özelliği, diğer sosyal paylaşım platformlarının onu taklit etmeye çalışmasının en büyük sebebi.

http://www.theverge.com/2017/3/11/14893556/twitter-android-app-engineer-joaquim-verges-twitch