Türkiye Deprem Tehlike Haritası güncellenecek

- Projede 100'den fazla bilim insanı görev alacak
- Hangi çalışmalar yapılacak?
- Fay haritasına göre yerleşim planı yapılacak
- Yorumlar
En son 2018 yılında güncellenen Türkiye Deprem Tehlike Haritası’na https://tdth.afad.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor. Haritanın güncellenmesi için yapılacak bilimsel çalışmaların tamamlanmasının ardından güncel bilgiler interaktif harita üzerinden Türk vatandaşlarının bilgisine sunulacak.
Projede 100'den fazla bilim insanı görev alacak
Fay hattı haritasının güncellenmesi için TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinin (TÜBİTAK MAM) proje yöneticiliğinde, 14 üniversite ve MTA yürütücülüğünde, 19 üniversite ve 3 kamu kurumundan 100'den fazla bilim insanı ve araştırmacı katılımıyla, toplam 19 iş paketiyle 2 yıl boyunca çalışmalar gerçekleştirilecek. 150 kişilik araştırmacı ve bursiyer ekip tarafından yürütülecek proje kapsamında çok sayıda lisansüstü öğrenci yetiştirilecek.
Hangi çalışmalar yapılacak?
Önceliği belirlenmiş diri faylarla fay segmentleri üzerinde paleosismoloji temelli çalışmaların yürütüleceği ve diri fayların geometrilerinin ortaya konulacağı platformla, tekrarlanma periyotlarının belirlenmesi, son yüzey kırılmasının tarihlendirilmesi, kayma hızı verisinin elde edilmesi, her bir depremdeki ortalama kayma miktarının ve çok segmentli kırılma senaryolarına bağlı olarak oluşabilecek tahmini en büyük deprem büyüklüğünün belirlenmesi hedefleniyor.
Fay haritasına göre yerleşim planı yapılacak
Türkiye’deki diri fayların paleosismolojik özellikleri incelenerek, bulundukları bölgeler için yerleşim alanlarını etkileyebilecek nitelikte deprem senaryolarının belirlenmesi ve önlem alınması amaçlanıyor. Proje sonucunda elde edilecek çıktılarla nüfus yoğunluğuna sahip bölgelerde, olası yıkıcı depremlere karşı yerleşim alanlarının uğrayacağı deprem zararları en aza indirilecek. Elde edilen bilimsel ve teknik veriler Türkiye'de yatırım projelerinin ve yerleşim alanlarının planlanmasında organize sanayi bölgelerinin yer seçiminde, ulaşım ve enerji nakil hatları gibi altyapı projelerinde ilgili kurumlara önemli bir rehber olacak.
2018 yılında güncellenen haritaya aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.