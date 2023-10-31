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    Türkiye Deprem Tehlike Haritası güncellenecek

    TÜBİTAK MAM öncülüğünde ve Türk bilim insanlarının katkısıyla Türkiye'deki güncel fay hatlarının haritası çıkarılacak. En son 2018 yılında güncellenen Türkiye Deprem Tehlike Haritası güncellenecek.
    Türkiye Deprem Tehlike Haritası güncellenecek Tam Boyutta Gör
    Türkiye’deki fay hatlarını gösteren Türkiye Deprem Tehlike Haritası güncellenecek. "Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırma Platformu" imza töreni gerçekleştirildi. Törene TÜBİTAK yetkilileri, AFAD yetkilileri, üniversite rektörleri ve araştırmacılar katıldı.

    En son 2018 yılında güncellenen Türkiye Deprem Tehlike Haritası’na https://tdth.afad.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor. Haritanın güncellenmesi için yapılacak bilimsel çalışmaların tamamlanmasının ardından güncel bilgiler interaktif harita üzerinden Türk vatandaşlarının bilgisine sunulacak.

    Projede 100'den fazla bilim insanı görev alacak 

    Fay hattı haritasının güncellenmesi için TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinin (TÜBİTAK MAM) proje yöneticiliğinde, 14 üniversite ve MTA yürütücülüğünde, 19 üniversite ve 3 kamu kurumundan 100'den fazla bilim insanı ve araştırmacı katılımıyla, toplam 19 iş paketiyle 2 yıl boyunca çalışmalar gerçekleştirilecek. 150 kişilik araştırmacı ve bursiyer ekip tarafından yürütülecek proje kapsamında çok sayıda lisansüstü öğrenci yetiştirilecek.

    Hangi çalışmalar yapılacak?

    Önceliği belirlenmiş diri faylarla fay segmentleri üzerinde paleosismoloji temelli çalışmaların yürütüleceği ve diri fayların geometrilerinin ortaya konulacağı platformla, tekrarlanma periyotlarının belirlenmesi, son yüzey kırılmasının tarihlendirilmesi, kayma hızı verisinin elde edilmesi, her bir depremdeki ortalama kayma miktarının ve çok segmentli kırılma senaryolarına bağlı olarak oluşabilecek tahmini en büyük deprem büyüklüğünün belirlenmesi hedefleniyor.

    Fay haritasına göre yerleşim planı yapılacak

    Türkiye’deki diri fayların paleosismolojik özellikleri incelenerek, bulundukları bölgeler için yerleşim alanlarını etkileyebilecek nitelikte deprem senaryolarının belirlenmesi ve önlem alınması amaçlanıyor. Proje sonucunda elde edilecek çıktılarla nüfus yoğunluğuna sahip bölgelerde, olası yıkıcı depremlere karşı yerleşim alanlarının uğrayacağı deprem zararları en aza indirilecek. Elde edilen bilimsel ve teknik veriler Türkiye'de yatırım projelerinin ve yerleşim alanlarının planlanmasında organize sanayi bölgelerinin yer seçiminde, ulaşım ve enerji nakil hatları gibi altyapı projelerinde ilgili kurumlara önemli bir rehber olacak.

    2018 yılında güncellenen haritaya aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

    https://tdth.afad.gov.tr

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SUPERSONICQ 20 saat önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
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    Sonrakiler Yükleniyor
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    Sonrakiler Yükleniyor
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