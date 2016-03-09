Biyometrik güvenlik sistemlerinde sıra kulaklarda

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"AnTuTu'da lider Snapdragon 820"

Mobil cihazlarda biyometrik güvenlik sistemleri giderek daha fazla önem kazanıyor. Parmak izi okuma, göz tarama, ses tanıma sistemlerinden sonra şimdi de sıra kulaklarımıza geldi., insan kulağından kimlik analizi yapabilecek bir sistem üzerinde çalışıyor.İnsanoğlunda parmak izleri kadar, ses tonu, göz şekli ve kulak yapısı da birbirinden farklı. Bu bakımdan kimlik tanıma sistemlerine temel oluşturabiliyor.de, kulak yapısını kullanmayı tercih etmiş. Firmanın yeni teknolojisi, ses dagaları yardımıyla insan kulağının iç yapısını haritalıyor ve benzersiz bir kimlik oluşturuyor.Teknoloji, haritalama için mikrofon entegre edilmiş bir kulaklık kullanıyor. Kulaklıktan çıkan ses dalgaları kulak içinde yolculuk ederken, mikrofon da dalgaları dinleyerek kimliği oluşturuyor., haritalamanın yüzde 99 oranında doğru bir şekilde yapıldığını ifade ediyor.Teknolojinin diğer bir avantajı, tarama esnasında parmağınızı veya gözünüzü sabit bir şekilde tutma gereksinimi olmaması. Otururken, yürürken veya yolculuk ederken anlık olarak sistem tarama yapabiliyor. Özellikle çok gizli telefon görüşmeleri yaparken, bu sistem katılımcıların kimliğini onaylamada kullanılabilecek.Kulak tanıma sisteminin en erken 2018 yılında ticari hayata geçmesi bekleniyor. İlk etapta kurumsal platformlarda kullanılması beklenen kulak tanıma sisteminin, akıllı telefonlara ne zaman geleceği konusunda ise bir bilgi yok.