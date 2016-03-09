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Biyometrik güvenlik sistemlerinde sıra kulaklarda

Parmak izi gibi kulağımızın iç yapısının da benzersiz olduğunu biliyor muydunuz? Bu gerçekten yola çıkan NEC, kulak içinden kimlik tanıma yapabilen yeni bir sistem geliştirdi.
3 yıl
2,3b
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil cihazlarda biyometrik güvenlik sistemleri giderek daha fazla önem kazanıyor. Parmak izi okuma, göz tarama, ses tanıma sistemlerinden sonra şimdi de sıra kulaklarımıza geldi. NEC, insan kulağından kimlik analizi yapabilecek bir sistem üzerinde çalışıyor.

İnsanoğlunda parmak izleri kadar, ses tonu, göz şekli ve kulak yapısı da birbirinden farklı. Bu bakımdan kimlik tanıma sistemlerine temel oluşturabiliyor. NEC de, kulak yapısını kullanmayı tercih etmiş. Firmanın yeni teknolojisi, ses dagaları yardımıyla insan kulağının iç yapısını haritalıyor ve benzersiz bir kimlik oluşturuyor.

Ayrıca Bkz. "AnTuTu'da lider Snapdragon 820"
Teknoloji, haritalama için mikrofon entegre edilmiş bir kulaklık kullanıyor. Kulaklıktan çıkan ses dalgaları kulak içinde yolculuk ederken, mikrofon da dalgaları dinleyerek kimliği oluşturuyor. NEC, haritalamanın yüzde 99 oranında doğru bir şekilde yapıldığını ifade ediyor.

Teknolojinin diğer bir avantajı, tarama esnasında parmağınızı veya gözünüzü sabit bir şekilde tutma gereksinimi olmaması. Otururken, yürürken veya yolculuk ederken anlık olarak sistem tarama yapabiliyor. Özellikle çok gizli telefon görüşmeleri yaparken, bu sistem katılımcıların kimliğini onaylamada kullanılabilecek.

Kulak tanıma sisteminin en erken 2018 yılında ticari hayata geçmesi bekleniyor. İlk etapta kurumsal platformlarda kullanılması beklenen kulak tanıma sisteminin, akıllı telefonlara ne zaman geleceği konusunda ise bir bilgi yok.
 

http://www.phonearena.com/news/Smartphones-could-soon-employ-users-ears-to-verify-identity-with-99-accuracy_id79110 Yorum Yaz
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1ses1 3 yıl en beğenilen
Bu işin başka yerlere kaymasından korkuyorum. Benzersiz bir çok yeri var insanın :D
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kadirirdem 3 yıl
türkiye de bunu daha farklı olarak kullanabilirler...
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C.CEMİL 3 yıl
kulağıma dokundurtmam arkadaş :)
birde % 99 da yetmez
% de 1 ihtimal dahi büyük sorunlar çıkartabilir
% 100 olunca haber versinler :)
işin şakası bir yana yahu bu ne iştir
parmak yetmedi
göz yetmedi
kulak şimdilik idare eder
hani herkesin aklına bir yer geliyor ,inşallah oraya bir şey sokmayı düşünmezler :)
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ConiLesh 3 yıl
insanları fişliyorlar nerdeyse imkansız gibi olan şeyleri 1 gunce icat ediyorlar ama iş daha farklı teknolojıye gelınce bilim adamlarını öldurmeler vesaire üretimin olmaması ama bak işlerine gelenı nasıl üretiyolar
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Farwynd 3 yıl
Bu NEC'de biyometrik güvenlik olayında çok iyi gerçekten. Bizim bu Türkiye'deki damar izi olayı da NEC'den.
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1ses1 3 yıl en beğenilen
Bu işin başka yerlere kaymasından korkuyorum. Benzersiz bir çok yeri var insanın :D
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