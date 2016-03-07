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AnTuTu'da lider Snapdragon 820

Qualcomm'un bu yıl büyük yatırımlar yaptığı Snapdragon 820 yonga seti, geçen yıl ki Snapdragon 810 hayal kırıklığını unutturacak gibi görünüyor. Yonga, testlerde zirvede.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
8,9b
1
46
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıl önemli amiral gemi modeli akıllı telefonların mücadelesine şahit olurken, arka planda da mobil yonga setlerinin kıyasıya bir mücadelesi yaşanacak. AnTuTu platformu, bu ay itibariyle benchmark skorlarına yansıyan yonga setlerinin ilk 10 listesini hazırladı.

İşlemci Tarafı


Listenin zirvesinde, 136838 puan ile Snapdragon 820 yer alıyor. Qualcomm'un üzerinde büyük emek harcadığı göz bebeği Snapdragon 820 yonga seti, karşılığını vermiş gibi görünüyor. Skorlara bakıldığında, akıllı telefon pazarının en güçlüsü Snapdragon 820 diyebiliriz. En azından Apple A10 yonga seti gelene kadar bu liderlik devam edecektir zira yıl içerisinde başka bir yonga seti piyasada olmayacak.

Ayrıca Bkz. "Samsung, 4K ekranların akıllı telefonlarda yaygınlaşacağını düşünüyor"
Apple A9 yonga setinin ise 132657 puana eriştiğini görüyoruz. Snapdragon 820 gelene kadar zaten Apple A9, listenin lideri konumundaydı. Sadece iki çekirdek ile Apple A9 yonga setinin aldığı değerler oldukça etkileyici. Üçüncü sırada ise 129865 puan ile Samsung Exynos 8890 geliyor. 4 adet özelleştirilmiş 64-bitlik Mongoose çekirdeği ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Exynos 8890, grafik tarafında da 12 çekirdekli Mali-T880 birimine yer veriyor.

Listede 100 000 sınırını sadece bu üç yonga seti geçiyor ve hepsi de özelleştirilmiş çekirdeklere sahip. Standart Cortex mimarisini barındıran yonga setleri ise en fazla 92 000 puan alabiliyor. Bu da, ARM mimarisinin geleceğinde, özelleştirilmiş tasarımların çok önemli roller üstleneceğini gösteriyor. Zaten Huawei ve Xiaomi gibi devlerin özelleştirilmiş tasarımlara yatırım yapmaya başladığı iddiaları da bunun göstergesi.


Grafik Tarafı


Grafik tarafında ise ilk üçte yine benzer bir sıralama bizi karşılıyor. Testlerde Adreno 530 grafik birimi 55098 puan almış. Apple A9'daki 6 çekirdekli PowerVR Series 7XT GT7600 grafik birimi ise 39104 puanda. 12 çekirdekli Mali-T880 grafik birimi ise 37545 puanda. Skorlara baktığımızda, Adreno 530 grafik biriminin çok iyi bir iş çıkardığını görüyoruz. Zira rakipleri ile arasında bariz bir fark bulunuyor.
 

http://bgr.com/2016/03/06/galaxy-s7-iphone-6s-benchmark/ Yorum Yaz
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Xtrud 3 yıl en beğenilen
Düşünsene 3.300 lira verdiğin S7 Edge 1500 liralık Mi5'den daha performansız...
3 Yanıt Yanıtla +43
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gs01 3 yıl
Düşünsene 3.300 lira verdiğin S7 Edge 1500 liralık Mi5'den daha performansız...


Düşünemedi...





Düşünsene 3.300 lira verdiğin S7 Edge 1500 liralık Mi5'den daha performansız...Düşünemedi...
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tobepeople 3 yıl
ensei

Bu Apple A9 CPU android yüklü bir cihazda 2 GB RAM ve power vr 7600 GPU ile bu testten kaç puan çıkarır?


A9 3+4 mb cache oranı var 1.85Ghz işlemcide cache çok değerlidir işlem yapma açısından
820 3 mb cache oranı var 2.2 Ghz işlemci oyun performansı olarak ise Ghz önemlidir
Android için ramin önemini anlatabilmişimdir diye umuyorum bu yüzden en z 2 katı rame ihtiyaç duyuyor android cihazlar hatta bana kalırsa iki buçuk kat fark var.

Ayrıca işletim sistemi farkı android 50 değer ise ios 75 diyebilirim ki bu ispatlandı aslında ios 7 ile kitkat karşılaştırma oranı buydu şimdi daha da arttığını var sayabiliriz ama eşit saysak bile yani 50-75 == 100.000 puan alır diyebiliriz

Kısaca IOS işletim sistemi olarak eziyor zaten ayrıca ram android de başlı başına bir sorun sebebi de işlemciler yani 820 bile rakip değil aslında rami çok artırırsan rekabeti sağlayabiliyorsun sadece

ios + Apple A9 çekirdek 1.85Ghz 7 mb cache + 4 Gb ram ile iphone 7 gelirse,
= Android + QQ Snapdragon 820 2.2 Ghz 3mb cache + 8 GB ram ile eşit diyebilirim
Ancak kullandıkça ibre Apple tarafına kayacaktır cihazı çünkü program yükledikçe kasmaya başlayacak ve silse de performans kaybı oluyor.(ayrıca A10 ile gelecektir 7-8 mb cache 2-2.2 Ghz işlemci hızı ile)
enseiBu Apple A9 CPU android yüklü bir cihazda 2 GB RAM ve power vr 7600 GPU ile bu testten kaç puan çıkarır?A9 3+4 mb...
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ObjektifPoint.Net 3 yıl
grafik olarak A9'un avantajı var İphone 6S'de ekran çözünürlüğü 750p 6S+ 1080p 6 çekirdekli PowerVR Series 7XT GT7600 grafik birimi çok rahat çalışıyor. Ben Xperia X Performance vs iphone 6S+ arasındaki farklı merak ediyorum adreno530 ile 1080p ekranın vereceği performans ne S7 de olur ne G5 de olur nede başka bir cihazda olur. Sony için fanboylouk olarak düşünülmesin sadece 1080p ile adreno530 ikisininin ne yapacağı söz konusu.
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RaptorFX 3 yıl
Telefon işi benim de bir ara kafaya taktığım 3D Mark sidik yarışına döndü. İşimize yaramayacak işlem güçlerine para ödüyoruz.
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Guest-1E7109D3E 3 yıl
Şu an telefon alacak olsam s7 yi çok beğenmeme rağmen sırf exynos işlemcili versiyonu bize kakaladıkları için lg g5 alırdım.Bu iki versiyon olayı aşırı saçma birşey note 4 kullanıyorum sd li versiyon 64 bit desteklemiyor diye bizim exynos lu tellerin 64 bitini aktif etmiyorlar neymiş haksızlık olurmuş sen o haksızlığı telefonu iki versiyon yaparak yaptın.Yap şunu tek versiyon kimse onun şu avantajı var benimkinin şunu eksik demesin.

Ekmek alıyorsunuz başkasına 350 gr size 300 gr verilmesini kabul edermisiniz.Birde koskoca firma olacak kurumsal olduğunu iddia eden her firma sattığı ürünün herkeste aynı özellik ve faydayı sağlamasını garanti etmek zorundadır.
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bircancan 3 yıl
hep söylüyoruz samsung bizi enayi yerine koyuyor,sd 820 mukemmel olmuş,samsung almanya ve iskandinavya ülkelerinede sd820 verecektir göreceksiniz.lg g5 varken çöp exynos u almak akıl karı işi degil.
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Mr. Jingles 3 yıl
Bundan sonra G5 mi S7 mi diye sorulsa tartışmasız G5 derim.
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kadirirdem 3 yıl
samsung s820 varken neden böyle bir şey yaptı anlamadım bu yıl....
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vamp 3 yıl
Önemli olan coklu cekirdek performansi degildir diyenler hangi kafayi yaşıyorlar acaba? Bu 4 cekirdekli telefonlarin herhalde sadece 1 cekirdeginin falan calistigini dusunuyorlar herhalde. Kafalariniz guzelmis iyi yerlerde saklayin koruyun onlari. Kimseler görmesin duymasın.
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stalker(1979) 3 yıl
Moqorro
652 ve 650 nin Adreno 510u 808in Adreno 418i ile aynı performansı veriyormuş, haberdeki asıl sevindirici detay bu, 1080p ekranlı s650li cihaz alıp telefona fazla para dökmemek lazım. Keşke Gm 5+ s650 ile 999tlden gelseydi.

Full hd ekran snapdragon 808 işlemcili cep var mı bilmiyorum ancak snapdragon 652 çok iyi işler yapabilir. snapdragon 652 İşlemci gücü olarak da 810'a yakın (Hatta 810 ısındığı için 652 bir süre sonra onu da geçecektir.) Full hd ekran ve snapdragon 652 gerçekten iyi bir kombinasyon olabilir hele birde fiyat olarak uygun olursa.
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crazy585858 3 yıl
exynos 7420 mükemmel derken.. şu tabloda adreno 530 ateş ediyor resmen ve önceki nesili tanıtırke mükemmel dediklerini şimdi gömüyorlar.. içime şimdi kurt düştü s820 li bir cihaza nasıl sahip olurum diye.. halbuki yeni note 5 aldım ve bu içime düşen kurdun çok sacma bir dusunce ve kapitalist düzenin dayatması olduğunuda biliyorum ama nefismi desem hevesmi desem bilemedim.. ah ah samsung adi samsung exynos 8890nın bu kadar fark yemesini beklemiyordum :)
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javaprof 3 yıl crazy585858
crazy585858

exynos 7420 mükemmel derken.. şu tabloda adreno 530 ateş ediyor resmen ve önceki nesili tanıtırke mükemmel dediklerini şimdi gömüyorlar.. içime şimdi kurt düştü s820 li bir cihaza nasıl sahip olurum diye.. halbuki yeni note 5 aldım ve bu içime düşen kurdun çok sacma bir dusunce ve kapitalist düzenin dayatması olduğunuda biliyorum ama nefismi desem hevesmi desem bilemedim.. ah ah samsung adi samsung exynos 8890nın bu kadar fark yemesini beklemiyordum :)

hacı note 5 in takıldığı oyun var mı ki asphalt 8 rr3 mc5 hepsini performanslı oynar diye düşünüyorum.
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stalker(1979) 3 yıl
Android tarafında en güçlü GPU'lar her zaman Adreno serisi olmuştur. Adreno 530, İphone'nun A9 işlemcisinin PowerVR GT7600 GPU'sunu bile geçmiş.Ancak Apple A10 işlemcisinin GPU'su ile yine arayı açacaktır.
12 çekirdekli Mali-T880 grafik biriminin 37545 puan alması çok kötü olmuş. Adreno 55 bin puan almış yani arada 18 bin puan var ve bu fark yenilir yutulur gibi değil.
Samsung acilen kendi GPU'sunu geliştirmeli 12 çekirdekli mali t880 bile kurtaramıyor ne yazık ki Samsung'u
Keşke Snapdragon 820'li s7'lerde gelseydi Türkiye'ye isteyen istediğini alırdı (Bu durumda exynos işlemcili versiyonluları çok az kişi alırdı.)
Samsung eşitlik olsun diye Snapdragon 820'deki Quick Charge 3.0 bile kaldırmış. Güya exynos versiyonu kullananlara haksızlık olurmuş. Adamlardaki kafaya bak. Haksızlık olur diyorsan Exynos'a da Quick Charge 3.0 desteği verseydin madem :(
Valla inşallah xiaomi mi5 Türkiye'ye gelir.
Xiaomi'nin Galaxy s7'ye göre bir çok artısı var.
-Snapdragon 820 ile çıkıyor (Dolayısıyla Quick Charge 3.0 desteği var.)
-Arka kameranın 4 eksenli ois desteği var
- Modeminin Cat 12 desteği var diye biliyorum (gsmarenada öyle yazıyor :)
-Adamlar daha büyük ekranı daha küçük kasaya sığıdırmışlar. Yani ekran kasa oranı S7'den daha iyi
Xiaomi mi5 in ekranı 5.15 inç (~73.1% ekran kasa oranı)
Samsung galaxy s7'nin ekranı 5.1 inç (~72.1% ekran kasa oranı)
-xiaomi'nin usb type c desteği var S7'nin yok
-xiaomi'nin fiyatı Galaxy s7'nin yarı fiyatı (İstenirse ucuz oluyor demek ki. Hep ülkemiz kazık diyoruz. ( Xiaomi mi5 430 dolar GAlaxy s7 Galaxy S7: 800 euro)
-Xiaomi'de uzaktan kumanda özelliği var Galaxy s7'de var mı bilmiyorum.
Tabi ki GAlaxy s7 kamera yazılım ve super amoled ekranı ile daha önde. Ancak çok pahalı ve snapdragon 820'li versiyonu bize vermeyecek :( Üstelik Avrupada ön sipariş verenlere galaxy vr veriyor. Türkiye'de böyle bir şey yapmadı diye biliyorum.
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