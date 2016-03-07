AnTuTu'da lider Snapdragon 820

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Bu yıl önemli amiral gemi modeli akıllı telefonların mücadelesine şahit olurken, arka planda da mobil yonga setlerinin kıyasıya bir mücadelesi yaşanacak. AnTuTu platformu, bu ay itibariyle benchmark skorlarına yansıyan yonga setlerinin ilk 10 listesini hazırladı.
İşlemci Tarafı
Listenin zirvesinde, 136838 puan ile Snapdragon 820 yer alıyor. Qualcomm'un üzerinde büyük emek harcadığı göz bebeği Snapdragon 820 yonga seti, karşılığını vermiş gibi görünüyor. Skorlara bakıldığında, akıllı telefon pazarının en güçlüsü Snapdragon 820 diyebiliriz. En azından Apple A10 yonga seti gelene kadar bu liderlik devam edecektir zira yıl içerisinde başka bir yonga seti piyasada olmayacak.
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Apple A9 yonga setinin ise 132657 puana eriştiğini görüyoruz. Snapdragon 820 gelene kadar zaten Apple A9, listenin lideri konumundaydı. Sadece iki çekirdek ile Apple A9 yonga setinin aldığı değerler oldukça etkileyici. Üçüncü sırada ise 129865 puan ile Samsung Exynos 8890 geliyor. 4 adet özelleştirilmiş 64-bitlik Mongoose çekirdeği ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Exynos 8890, grafik tarafında da 12 çekirdekli Mali-T880 birimine yer veriyor.
Listede 100 000 sınırını sadece bu üç yonga seti geçiyor ve hepsi de özelleştirilmiş çekirdeklere sahip. Standart Cortex mimarisini barındıran yonga setleri ise en fazla 92 000 puan alabiliyor. Bu da, ARM mimarisinin geleceğinde, özelleştirilmiş tasarımların çok önemli roller üstleneceğini gösteriyor. Zaten Huawei ve Xiaomi gibi devlerin özelleştirilmiş tasarımlara yatırım yapmaya başladığı iddiaları da bunun göstergesi.
Grafik Tarafı
Grafik tarafında ise ilk üçte yine benzer bir sıralama bizi karşılıyor. Testlerde Adreno 530 grafik birimi 55098 puan almış. Apple A9'daki 6 çekirdekli PowerVR Series 7XT GT7600 grafik birimi ise 39104 puanda. 12 çekirdekli Mali-T880 grafik birimi ise 37545 puanda. Skorlara baktığımızda, Adreno 530 grafik biriminin çok iyi bir iş çıkardığını görüyoruz. Zira rakipleri ile arasında bariz bir fark bulunuyor.
http://bgr.com/2016/03/06/galaxy-s7-iphone-6s-benchmark/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Düşünemedi...
A9 3+4 mb cache oranı var 1.85Ghz işlemcide cache çok değerlidir işlem yapma açısından
820 3 mb cache oranı var 2.2 Ghz işlemci oyun performansı olarak ise Ghz önemlidir
Android için ramin önemini anlatabilmişimdir diye umuyorum bu yüzden en z 2 katı rame ihtiyaç duyuyor android cihazlar hatta bana kalırsa iki buçuk kat fark var.
Ayrıca işletim sistemi farkı android 50 değer ise ios 75 diyebilirim ki bu ispatlandı aslında ios 7 ile kitkat karşılaştırma oranı buydu şimdi daha da arttığını var sayabiliriz ama eşit saysak bile yani 50-75 == 100.000 puan alır diyebiliriz
Kısaca IOS işletim sistemi olarak eziyor zaten ayrıca ram android de başlı başına bir sorun sebebi de işlemciler yani 820 bile rakip değil aslında rami çok artırırsan rekabeti sağlayabiliyorsun sadece
ios + Apple A9 çekirdek 1.85Ghz 7 mb cache + 4 Gb ram ile iphone 7 gelirse,
= Android + QQ Snapdragon 820 2.2 Ghz 3mb cache + 8 GB ram ile eşit diyebilirim
Ancak kullandıkça ibre Apple tarafına kayacaktır cihazı çünkü program yükledikçe kasmaya başlayacak ve silse de performans kaybı oluyor.(ayrıca A10 ile gelecektir 7-8 mb cache 2-2.2 Ghz işlemci hızı ile)