AnTuTu'da lider Snapdragon 820

İşlemci Tarafı

Ayrıca Bkz.

"Samsung, 4K ekranların akıllı telefonlarda yaygınlaşacağını düşünüyor"



Grafik Tarafı

Bu yıl önemli amiral gemi modeli akıllı telefonların mücadelesine şahit olurken, arka planda da mobil yonga setlerinin kıyasıya bir mücadelesi yaşanacak. AnTuTu platformu, bu ay itibariyle benchmark skorlarına yansıyan yonga setlerinin ilk 10 listesini hazırladı.Listenin zirvesinde, 136838 puan ileyer alıyor.'un üzerinde büyük emek harcadığı göz bebeği Snapdragon 820 yonga seti, karşılığını vermiş gibi görünüyor. Skorlara bakıldığında, akıllı telefon pazarının en güçlüsü Snapdragon 820 diyebiliriz. En azındanyonga seti gelene kadar bu liderlik devam edecektir zira yıl içerisinde başka bir yonga seti piyasada olmayacak.yonga setinin ise 132657 puana eriştiğini görüyoruz. Snapdragon 820 gelene kadar zaten Apple A9, listenin lideri konumundaydı. Sadece iki çekirdek ile Apple A9 yonga setinin aldığı değerler oldukça etkileyici. Üçüncü sırada ise 129865 puan ile Samsung Exynos 8890 geliyor. 4 adet özelleştirilmiş 64-bitlik Mongoose çekirdeği ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Exynos 8890, grafik tarafında da 12 çekirdekli Mali-T880 birimine yer veriyor.Listede 100 000 sınırını sadece bu üç yonga seti geçiyor ve hepsi de özelleştirilmiş çekirdeklere sahip. Standart Cortex mimarisini barındıran yonga setleri ise en fazla 92 000 puan alabiliyor. Bu da, ARM mimarisinin geleceğinde, özelleştirilmiş tasarımların çok önemli roller üstleneceğini gösteriyor. Zaten Huawei ve Xiaomi gibi devlerin özelleştirilmiş tasarımlara yatırım yapmaya başladığı iddiaları da bunun göstergesi.Grafik tarafında ise ilk üçte yine benzer bir sıralama bizi karşılıyor. Testlerdegrafik birimi 55098 puan almış. Apple A9'daki 6 çekirdekligrafik birimi ise 39104 puanda. 12 çekirdekli Mali-T880 grafik birimi ise 37545 puanda. Skorlara baktığımızda, Adreno 530 grafik biriminin çok iyi bir iş çıkardığını görüyoruz. Zira rakipleri ile arasında bariz bir fark bulunuyor.