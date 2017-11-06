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Björk'ün yeni albümü sadece kripto para ile satılacak

Öncü kimliği ile öne çıkan İzlandalı müzisyen Björk bu defa yeni albümlerini kripto para birimleri ile satacak. Ayrıca albümü satın alanlara ve konsere gidenlere AudioCoin hediye edecek.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Björk'ün yeni albümü sadece kripto para ile satılacak
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İzlandalı müzisyen ve besteci Björk, yeni albümü Utopia’nın sadece kripto para birimleri aracılığıyla satın alınabileceğini açıkladı. Satışlar sadece Bitcoin, Litecoin, DASH ve AudioCoin ile gerçekleştirilecek.

Bu iş için Blockpool ile ortaklık kuran şarkıcı, albümü satın alanlara 0,60 dolar değerinde olan 100 Audiocoin hediye edecek. Ayrıca Björk’ün diğer albümlerini satın alan ve konserlerine gidenler daha fazla Audiocoin kazanacak.

Björk’ün Utopia albümü 24 Kasım’da satışa çıkacak. Björk'ün geçtiğimiz yıl çıkardığı Vulnicura isimli albümün video kaydı 360 derece kaydedilmiş ve sanal gerçeklik platformlarında satışa sunulmuştu.
Bitcoin ve türevlerinin bu şekilde desteklenmesi, dijital paralara olan güveni arttırıyor. Güven arttıkça da bu tür paralar değer kazanıyor. Bitcoin şuan 7350 dolar seviyesine ulaşmış durumda.
Albümü buradan satın alabilirsiniz. 

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DH Misafiri 1 yıl
adamı zorla YouTube dan indirmeye teşvik esiyosunuz..
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cignenmiskumandapili 1 yıl
bitcoin lobisi iyi çalışıyor
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Üfler 1 yıl
İşi biliyorlar aga. işi biliyorlar derken, şarkılarını hiç dinlemedim. ama, bitcoin ile Albümlerini satması akıllıca olmuş. Dolar eski nesilde kalmış bunlarda, doğru olanda bu.
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