Björk'ün yeni albümü sadece kripto para ile satılacak

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İzlandalı müzisyen ve besteci Björk, yeni albümü Utopia’nın sadece kripto para birimleri aracılığıyla satın alınabileceğini açıkladı. Satışlar sadece Bitcoin, Litecoin, DASH ve AudioCoin ile gerçekleştirilecek.

Bu iş için Blockpool ile ortaklık kuran şarkıcı, albümü satın alanlara 0,60 dolar değerinde olan 100 Audiocoin hediye edecek. Ayrıca Björk’ün diğer albümlerini satın alan ve konserlerine gidenler daha fazla Audiocoin kazanacak.

Björk’ün Utopia albümü 24 Kasım’da satışa çıkacak. Björk'ün geçtiğimiz yıl çıkardığı Vulnicura isimli albümün video kaydı 360 derece kaydedilmiş ve sanal gerçeklik platformlarında satışa sunulmuştu.

Bitcoin ve türevlerinin bu şekilde desteklenmesi, dijital paralara olan güveni arttırıyor. Güven arttıkça da bu tür paralar değer kazanıyor. Bitcoin şuan 7350 dolar seviyesine ulaşmış durumda.