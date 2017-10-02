Black Desert Online'ın Türkiye Beta tarihi belli oldu

Black Desert Online'ın kapalı Beta ön kayıtları 11 Eylül – 30 Ekim tarihinde başlayacak. Kapalı Beta başlangıç tarihi ise 8 Kasım 2017 olarak duyuruldu. Ön Sipariş Paketi satın alan kullanıcılar ise herhangi bir başvuruya gerek olmadan CBT'ye katılabilecek.

Pearl Abyss Türkiye'nin resmi sayfalarında 6 Eylül'de satışa çıkan özel Erken Erişim paketleri, oyuncuların karakterlerini Kapalı Beta öncesinde yaratabilmelerini sağlıyor. CCM adı verilen bu sürümün indirilebilme tarihi ise 11 Ekim.

MMORPG oyuncuları için sürpriz ek özellikler içeren Black Desert Online Erken Erişim paketleri, oyuncuların oyunu erken indirmelerine, karakterlerini önceden yaratmalarına ve oyun yayına girdiğinde sadece güncelleme yaparak hemen başlamalarına olanak sağlıyor. İlgili paketlere oyunun oyuncuları için sürpriz ek özellikler içeren, oyuncuların oyunu erken indirmelerine, karakterlerini önceden yaratmalarına ve oyun yayına girdiğinde sadece güncelleme yaparak hemen başlamalarına olanak sağlıyor. İlgili paketlere oyunun resmi sayfasından ulaşabilirsiniz.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Black_Desert_Online_Turkiye_Tarihi_Belli_Oldu-88277.htm