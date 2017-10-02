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Black Desert Online'ın Türkiye Beta tarihi belli oldu

Black Desert Online'ın Türk oyuncularıyla resmi Türkiye sunucularında, tamamen Türkçe buluşacağını duyuran Pearl Abyss, Kapalı Beta tarihini açıkladı. Oyunun Kapalı Beta'sı 8 Kasım'da başlayacak.
1 yıl
4,2b
1
10
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Black Desert Online'ın kapalı Beta ön kayıtları 11 Eylül – 30 Ekim tarihinde başlayacak. Kapalı Beta başlangıç tarihi ise 8 Kasım 2017 olarak duyuruldu. Ön Sipariş Paketi satın alan kullanıcılar ise herhangi bir başvuruya gerek olmadan CBT'ye katılabilecek.
Pearl Abyss Türkiye'nin resmi sayfalarında 6 Eylül'de satışa çıkan özel Erken Erişim paketleri, oyuncuların karakterlerini Kapalı Beta öncesinde yaratabilmelerini sağlıyor. CCM adı verilen bu sürümün indirilebilme tarihi ise 11 Ekim.
MMORPG oyuncuları için sürpriz ek özellikler içeren Black Desert Online Erken Erişim paketleri, oyuncuların oyunu erken indirmelerine, karakterlerini önceden yaratmalarına ve oyun yayına girdiğinde sadece güncelleme yaparak hemen başlamalarına olanak sağlıyor. İlgili paketlere oyunun resmi sayfasından ulaşabilirsiniz.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Black_Desert_Online_Turkiye_Tarihi_Belli_Oldu-88277.htm Yorum Yaz
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kingof98 1 yıl
eu sürümü hak etmiyor ki bu hak etsin.oyunda dungeon yok raid yok pvp yok hiçbir şey yok sistemi düzensiz.tamamıyle abartılı grafiklerden para kırmak için yapılmış.
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aschil 1 yıl
Alıp almama konusunda hala kararsızım, alırsam da TR sunucusunda oynamam büyük ihtimal.
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babacan52 1 yıl
:D ne bu nefret ne bu kin. Oyuna giriş paralı olduğu için zaten çok fazla gereksiz insan olacağını sanmıyorum bende orta paketle gelmeyi düşünüyorum ama indirim gözlüyorum şu an ^^ :D en kallafi paket 129'lara filan inerse alıcam bi tane
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Mianfei 1 yıl
Bu server tutsun kendimi keserim. Bu oyunu bayadır oynuyorum ve oyunun dönmesi için gerçek parayla satılan itemleri markette satan kitleye ihtiyaç var. Bu kitle türkiyede asla olmaz. 40 euroluk şeyi gidipte oyun içinde 40m için kimse satmaz. 40m için ruhumu verip kasarım der. ki başlangıçta 40m kasması çok zor olacak. level cap 55 olacak. şu an imkanı yok ki euda okadar emek veren türkler bu servera geçsin. hayır sebebi ne niye geçelim ? vpn yüzünden ise zaten 1 dakika bile sürmüo açıp server seçerken kapatıyosun. ayrıca content olarak 100 yıl ilerde. bu server 2 yıllık eski patchle çıkacak classlar eksik leveller zonelar her şey eksik. hayır bari pearl türk lirasına oranla indirimli satılsa anlarım ? kafaları iyi galiba. zaten türk oyuncu communitys ile bu oyunun ticari ve helpful grind communitysinin dönmesinin mümkünatı yok. anca birbirlerini yerler. olan yine bizim türklere olacak. verecekler closed betada paraları server bi açılcak. alla beyler nereye düştük sonra oyuncu niye az markete item niye düşmüyo beyler awakening ne zaman çıkcak diye ağlaya ağlaya euya geçecekler verdikleri parada boşa gidecek. üzücü uyarıyorum beyler. vaktinizin karşılığını almak istiyosanız. 100 yıl content ve awakening ve classları beklemek istemiyosanız eu gidin. dünya kadar türk guildi var. anlamsız.
1 Yanıt Yanıtla +2
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gunescan 1 yıl
Mianfei

Bu server tutsun kendimi keserim. Bu oyunu bayadır oynuyorum ve oyunun dönmesi için gerçek parayla satılan itemleri markette satan kitleye ihtiyaç var. Bu kitle türkiyede asla olmaz. 40 euroluk şeyi gidipte oyun içinde 40m için kimse satmaz. 40m için ruhumu verip kasarım der. ki başlangıçta 40m kasması çok zor olacak. level cap 55 olacak. şu an imkanı yok ki euda okadar emek veren türkler bu servera geçsin. hayır sebebi ne niye geçelim ? vpn yüzünden ise zaten 1 dakika bile sürmüo açıp server seçerken kapatıyosun. ayrıca content olarak 100 yıl ilerde. bu server 2 yıllık eski patchle çıkacak classlar eksik leveller zonelar her şey eksik. hayır bari pearl türk lirasına oranla indirimli satılsa anlarım ? kafaları iyi galiba. zaten türk oyuncu communitys ile bu oyunun ticari ve helpful grind communitysinin dönmesinin mümkünatı yok. anca birbirlerini yerler. olan yine bizim türklere olacak. verecekler closed betada paraları server bi açılcak. alla beyler nereye düştük sonra oyuncu niye az markete item niye düşmüyo beyler awakening ne zaman çıkcak diye ağlaya ağlaya euya geçecekler verdikleri parada boşa gidecek. üzücü uyarıyorum beyler. vaktinizin karşılığını almak istiyosanız. 100 yıl content ve awakening ve classları beklemek istemiyosanız eu gidin. dünya kadar türk guildi var. anlamsız.


Sonuna kadar katılıyorum ayrıca yıl olmuş 2017 bir insan neden sadece türklerle türkiye serverinda türkçe oyun oynamak istesin? Acık dünyaya açılın iki kelime ingiliççe öğrenin ne güzel yahu
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canguler917 1 yıl Mianfei
Mianfei

Bu server tutsun kendimi keserim. Bu oyunu bayadır oynuyorum ve oyunun dönmesi için gerçek parayla satılan itemleri markette satan kitleye ihtiyaç var. Bu kitle türkiyede asla olmaz. 40 euroluk şeyi gidipte oyun içinde 40m için kimse satmaz. 40m için ruhumu verip kasarım der. ki başlangıçta 40m kasması çok zor olacak. level cap 55 olacak. şu an imkanı yok ki euda okadar emek veren türkler bu servera geçsin. hayır sebebi ne niye geçelim ? vpn yüzünden ise zaten 1 dakika bile sürmüo açıp server seçerken kapatıyosun. ayrıca content olarak 100 yıl ilerde. bu server 2 yıllık eski patchle çıkacak classlar eksik leveller zonelar her şey eksik. hayır bari pearl türk lirasına oranla indirimli satılsa anlarım ? kafaları iyi galiba. zaten türk oyuncu communitys ile bu oyunun ticari ve helpful grind communitysinin dönmesinin mümkünatı yok. anca birbirlerini yerler. olan yine bizim türklere olacak. verecekler closed betada paraları server bi açılcak. alla beyler nereye düştük sonra oyuncu niye az markete item niye düşmüyo beyler awakening ne zaman çıkcak diye ağlaya ağlaya euya geçecekler verdikleri parada boşa gidecek. üzücü uyarıyorum beyler. vaktinizin karşılığını almak istiyosanız. 100 yıl content ve awakening ve classları beklemek istemiyosanız eu gidin. dünya kadar türk guildi var. anlamsız.

aynen
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