Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony yenilenen PlayStation VR'ı duyurdu

Sony, yeni Playstation VR modelini duyurdu. Yeni PS VR'da daha ince bir kablo, stereo kulaklık girişi ve HDR desteği bulunuyor. Yeni kask ilk olarak 14 Ekim'de Japonya'da satışa çıakcak.
1 yıl
2,7b
1
8
Oyun Konsolları
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony Interactive Entertainment Japonya Asya, CUH-ZVR2 model numaralı yeni PlayStation VR versiyonunun 14 Ekim'de Japonya'da çıkacağını duyurdu. PlayStation VR'ın yeni versiyonu PlayStation kamera paketi ile birlikte çıkacak, fiyatı ise 44,980 yen (398 USD).
Güncellenmiş PlayStation VR modeli şu özellikleri içerecek:
  • VR cihazının arkasına bir stereo kulaklık girişi eklendi. Stereo kulaklıkların kablo bağlantıları VR cihazı ile entegre edilebilir.
  • VR cihazının İşlemci Ünitesini bağlayan kablo tek bir ince kablo ile birleştirildi. 
  • İşlemci Ünitesi artık HDR geçişi destekliyor.
Güncellenmiş PlayStation VR modeli Kuzey Amerika ve Avrupa'ya da gelecek ancak çıkış tarihi henüz doğrulanmadı.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Guncellenmis_PlayStation_VR_Modeli_Duyuruldu-88255.htm Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
MetalWave 1 yıl en beğenilen smart1978
smart1978

Her bir goz icin 4K ekrana sahip olmadigi surece pikselleri sayarsiniz ...



KESİNLİKLE ÖYLE
asıl sorun pikseller arası boşlukları görmek. içerik 4k olmak zorunda değil, 1080p çözünürlükteki oyunları 4k panelde göstersinler. o pikselleri görmek gerçekçiliği öldürüyor. iphone da vr deneyimi yaşamak isteyenleri düşünemiyorum bu arada
smart1978Her bir goz icin 4K ekrana sahip olmadigi surece pikselleri sayarsiniz ...KESİNLİKLE ÖYLEas...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Uncle Trevor 1 yıl
VR Remastered
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
snakefatih 1 yıl
Yeni cihaz hayırlı uğurlu olsun. Yeni çıkmamış mıydı bu. Ne ara yeni modelini yapmışlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
denizbay1 1 yıl
İlk defa gördüm ve tasarımını beğendim, güzel cihazmış aslında... Tabii bu söylediğim sadece görseli için geçerli, görüntüsü dışında iyi olduğunu sanmıyorum ki, haber içeriğinde de milleti nasıl kazıkladıkları alanen ortada zaten; "daha ince kablo..." Ayıptır be ulan! Neyse, görüntüsü anlamında özellikle kafanın üstünde bir kayış vb. aparat olmaması, taktıktan 30 dk-1 saat sonra kafayı sıkmayacak ve saçları da inek yalamış gibi kafaya yapıştırmayacak olması iyi olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
konsoldede 1 yıl
Önceden alanlara geçmiş olsun
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dante 1 yıl
Daha VR cikmadan belliydi soyledik.
Bak simdi kabloyu incelttiler, dur daha 1 sene sonra da kablosuzunu duyuracaklar. Eldekiler cop sonra. Basta kablosuz yapilirdi bunlar ama tabii ki de $$$$$$$$$$ talks.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 1 yıl
Her bir goz icin 4K ekrana sahip olmadigi surece pikselleri sayarsiniz ...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MetalWave 1 yıl smart1978
smart1978

Her bir goz icin 4K ekrana sahip olmadigi surece pikselleri sayarsiniz ...



KESİNLİKLE ÖYLE
asıl sorun pikseller arası boşlukları görmek. içerik 4k olmak zorunda değil, 1080p çözünürlükteki oyunları 4k panelde göstersinler. o pikselleri görmek gerçekçiliği öldürüyor. iphone da vr deneyimi yaşamak isteyenleri düşünemiyorum bu arada
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Microsoft Groove Music Pass kapanıyor 1 yıl “iPhone X derinlik kamerası rakiplerin 2.5 yıl önünde” 1 yıl Yerli otomobil bu ay açıklanıyor: ÖTV yok, elektrikli motora öncelik! 1 yıl Google Fotoğraflar güncellemesi ile videolar daha hızlı paylaşılıyor 1 yıl Yüzde 40’lık MTV zammı aşağı çekilecek 1 yıl Resmi lansmandan önce sızdı: Karşınızda Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL 1 yıl Google'dan içerik aboneliğine yönelik yeni düzenlemeler geliyor 1 yıl Tüm MacOS ve iOS işletim sistemlerinin kaynak kodlarına sahip olabilirsiniz 1 yıl Casper F300 incelemesi "İnce, hafif, bataryası güçlü tam bir okul makinesi" 1 yıl Sağlık verilerini takip eden akıllı dövme 1 yıl TCL MOVE giyilebilir cihazları ülkemizde satışa sunuldu 1 yıl Xiaomi, Eylül ayında 10 milyon akıllı telefon satarak rekor kırdı 1 yıl Black Desert Online'ın Türkiye Beta tarihi belli oldu 1 yıl Tesla dünyanın en büyük bataryasını kuruyor: 100 günlük geri sayım başladı 1 yıl World View'in dev balonu stratosfere gitmek için yola çıktı 1 yıl Apple, fotoğraf ve yüz analizi teknolojisine sahip Regaind'i satın aldı 1 yıl Las Vegas saldırısında Google'ın arama algoritmaları çuvalladı 1 yıl Google tanınmış kişilerin hesaplarını fiziksel USB güvenlik anahtarlarıyla koruyacak 1 yıl Samsung, Galaxy S8'den kazandığının daha fazlasını iPhone X'ten kazanacak 1 yıl Huawei Mate 10 da masaüstü deneyimi sunacak 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Sony yenilenen PlayStation VR'ı duyurdu Sonraki 2017 Nobel Tıp Ödülü'nü biyolojik saat üzerine yapılan çalışma kazandı 1 yıl FBI, iPhone şifresini kıran şirketi gizli tutacak 1 yıl Samsung Galaxy S9'la ilgili detaylar otaya çıkmaya başladı 1 yıl Türk Telekom’a borçları için verilen süre doldu: Şimdi ne olacak? 1 yıl %40’lık MTV zammında soru işaretleri büyüyor 1 yıl Mac için özelleştirilmiş ARM işlemciler yine gündemde 1 yıl “Apple A11 yonga seti rakiplerinin çok önünde” 1 yıl NASA'nın 8.8 milyar dolarlık dev teleskobu 2019'a ertelendi 1 yıl Blade Runner 2049 hakkında ilk yorumlar paylaşıldı 1 yıl Forza Motorsport 7 testi: RX Vega 64 %23 farkla GTX 1080 Tİ’ın önünde! 1 yıl Asus ZenFone 4 Selfie 4 Pro mercek altında: Ön kamerası 4K video çekiyor 1 yıl 2018'de parmak izi tarayıcılı 1 milyar telefon sevkiyatı yapılacak 1 yıl Tüm Nokia telefonlar Android P güncellemesi alacak 1 yıl Huawei Mate 10, gerçek bir AI deneyimi sunacak 1 yıl Model uçak hobisine başlamak isteyenler için altın tavsiyeler 1 yıl EasyJet 10 yıl içinde elektrikli uçak kullanmaya başlayacak 1 yıl Google Home da ekrana kavuşuyor 1 yıl Samsung'tan yeni yapay zeka laboratuvarı 1 yıl iPhone 8 Plus bataryaları sorunlu mu? 1 yıl Google Family Link ebeveyn denetim uygulaması indirmeye sunuldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim