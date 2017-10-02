Sony yenilenen PlayStation VR'ı duyurdu

Sony Interactive Entertainment Japonya Asya, CUH-ZVR2 model numaralı yeni PlayStation VR versiyonunun 14 Ekim'de Japonya'da çıkacağını duyurdu. PlayStation VR'ın yeni versiyonu PlayStation kamera paketi ile birlikte çıkacak, fiyatı ise 44,980 yen (398 USD).
- VR cihazının arkasına bir stereo kulaklık girişi eklendi. Stereo kulaklıkların kablo bağlantıları VR cihazı ile entegre edilebilir.
- VR cihazının İşlemci Ünitesini bağlayan kablo tek bir ince kablo ile birleştirildi.
- İşlemci Ünitesi artık HDR geçişi destekliyor.
Güncellenmiş PlayStation VR modeli Kuzey Amerika ve Avrupa'ya da gelecek ancak çıkış tarihi henüz doğrulanmadı.
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Guncellenmis_PlayStation_VR_Modeli_Duyuruldu-88255.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
KESİNLİKLE ÖYLE
asıl sorun pikseller arası boşlukları görmek. içerik 4k olmak zorunda değil, 1080p çözünürlükteki oyunları 4k panelde göstersinler. o pikselleri görmek gerçekçiliği öldürüyor. iphone da vr deneyimi yaşamak isteyenleri düşünemiyorum bu arada