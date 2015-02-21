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BlackBerry 10.3.1 güncellemesi indirmeye sunuldu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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BlackBerry 10.3.1 güncellemesi indirmeye sunuldu

Geçtiğimiz yıllarda iflasın eşiğinden dönen ve yeniden akıllı telefon pazarında iddialı olmanın çabası içerisinde olan BlackBerry, önemli yenilikler içeren BlackBerry 10.3.1 güncellemesini kullanıma sundu.
Faaliyete geçtiği günden bu yana Android uygulamalarının çalıştırılmasına yerleşik olarak destek veren BlackBerry 10, yeni güncelleme ile Amazon Appstore uygulama mağazasını da kullanıcılara sunacak. Böylece uygulamalara erişim çok daha kolaylaşmış olacak.
Güncelleme ile gelen diğer bir yenilik BlackBerry Assistant dijital asistan uygulaması. Siri ve Cortana gibi sesli komutları algılayarak çeşitli fonksiyonlar başlatan BlackBerry Assistant bugüne kadar sınırlı olarak kullanımdaydı.
Bunlar dışında tüm iletişiminizi tek bir yerde toplayabileceğiniz BlackBerry Hub, burada istediğiniz platformdan mesaj yazmanızı sağlayan Instant Actions, Power Saving Profile üzerinden yüzde 15'e kadar enerji tasarrufu yapabilme, favori içeriklere daha kolay erişim, konferans uygulaması BBM Meeting şeklinde yenilikler mevcut.
Güncelleme tüm BlackBerry 10 cihazları için geçerli. Hali hazırda ABD, Avrupa, Kanada, Ortadoğu, Afrika, Asya/Pasifik ve Latin Amerika ülkeleri için güncelleme başlamış durumda.


http://www.phonearena.com/news/BlackBerry-10.3.1-is-here-bringing-BlackBerry-Assistant-BlackBerry-Blend-and-more_id66199 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
BlackBerry'de güncelleme konusunda çok iyi
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ulabuneya 4 yıl
Bb10 çok sağlam bir sistem , bunu dünyaya yaymalı..
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Musallali 4 yıl
Güncellemeyi kurdum ama bb id yi görmüyor dolayısıyla app güncellemesi yapamıyorum. aynı sorunu yaşayan var mı? şifreyi resetledim yok, idyi değiştirdim yok. zaten sorun username ve şifre girince entere basıyorsunuz işlem yapmıyor alet. ne iş anlamadım.

diğer türlü güzel güncelleme sanki.
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BARIŞ55 4 yıl
BB OS candır gerisi heyecandır.
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DH Misafiri 4 yıl
biz daha android L yi bekliyoz ! Android almakla nasil hata yaptim ben ya
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CeZoPa 4 yıl
Z30
Güncelleme çok stabil, Sistem baştan aşağı yenilendi. Yeni görünüm harika.
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307kd 4 yıl
Daha iyi bir işletim sistemi yok piyasada ne android ne ios ne wp...
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cobanmahmut 4 yıl
Yeni güncelleme çok güzel oldu. Zevkle kullandığım telefona yeniden aşık eder derecesinde güzel
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mike4peace 4 yıl
temiz kurulum tavsiye ederim, yapmayip guncelleyenlerde sorunlar oldugunu soyluyor crackberrydeki kullanicilar temizden yapanlarda sorun olmuyor benim gordugum
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