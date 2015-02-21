BlackBerry 10.3.1 güncellemesi indirmeye sunuldu





Geçtiğimiz yıllarda iflasın eşiğinden dönen ve yeniden akıllı telefon pazarında iddialı olmanın çabası içerisinde olan BlackBerry, önemli yenilikler içeren BlackBerry 10.3.1 güncellemesini kullanıma sundu.

Faaliyete geçtiği günden bu yana Android uygulamalarının çalıştırılmasına yerleşik olarak destek veren BlackBerry 10, yeni güncelleme ile Amazon Appstore uygulama mağazasını da kullanıcılara sunacak. Böylece uygulamalara erişim çok daha kolaylaşmış olacak.

Güncelleme ile gelen diğer bir yenilik BlackBerry Assistant dijital asistan uygulaması. Siri ve Cortana gibi sesli komutları algılayarak çeşitli fonksiyonlar başlatan BlackBerry Assistant bugüne kadar sınırlı olarak kullanımdaydı.

Bunlar dışında tüm iletişiminizi tek bir yerde toplayabileceğiniz BlackBerry Hub, burada istediğiniz platformdan mesaj yazmanızı sağlayan Instant Actions, Power Saving Profile üzerinden yüzde 15'e kadar enerji tasarrufu yapabilme, favori içeriklere daha kolay erişim, konferans uygulaması BBM Meeting şeklinde yenilikler mevcut.

Güncelleme tüm BlackBerry 10 cihazları için geçerli. Hali hazırda ABD, Avrupa, Kanada, Ortadoğu, Afrika, Asya/Pasifik ve Latin Amerika ülkeleri için güncelleme başlamış durumda.





http://www.phonearena.com/news/BlackBerry-10.3.1-is-here-bringing-BlackBerry-Assistant-BlackBerry-Blend-and-more_id66199