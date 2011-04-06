BlackBerry Messenger (BBM) 6.0'ın ekran görüntüleri yayınlandı

Akıllı telefon pazarının lider isimlerinden RIM, BlackBerry telefonlarının ayırt edici özelliklerinden birisi olan BBM yani BlackBerry Messenger uygulamasını güncellemeye hazırlanıyor. Uygulamanın 6.0 sürüm numaralı yeni versiyonunun, BlackBerry OS 6.1'de ön yüklü olarak geleceği bildirilirken, işletim sisteminin çıkış tarihi ise bilinmiyor.

Gelen bilgilere göre BlackBerry Messenger 6.0'da kullanıcılar, kontakt listelerindeki arkadaşlarına ve sohbetlerine farklı renkler uygulayabilecekler. Erken mühendislik örneği Ocak ayında ortaya çıkan BlackBerry 6.1 işletim sisteminin Android tarzı bildirim sistemine sahip olacağı ve yeni çıkacak BlackBerry'lerin tamamında olacağı bildiriliyor.