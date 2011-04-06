BlackBerry Messenger (BBM) 6.0'ın ekran görüntüleri yayınlandı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Akıllı telefon pazarının lider isimlerinden RIM, BlackBerry telefonlarının ayırt edici özelliklerinden birisi olan BBM yani BlackBerry Messenger uygulamasını güncellemeye hazırlanıyor. Uygulamanın 6.0 sürüm numaralı yeni versiyonunun, BlackBerry OS 6.1'de ön yüklü olarak geleceği bildirilirken, işletim sisteminin çıkış tarihi ise bilinmiyor.
Gelen bilgilere göre BlackBerry Messenger 6.0'da kullanıcılar, kontakt listelerindeki arkadaşlarına ve sohbetlerine farklı renkler uygulayabilecekler. Erken mühendislik örneği Ocak ayında ortaya çıkan BlackBerry 6.1 işletim sisteminin Android tarzı bildirim sistemine sahip olacağı ve yeni çıkacak BlackBerry'lerin tamamında olacağı bildiriliyor.
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BBM 6 onemli degil suan benim icin aslinda iPhone a BBm gelicek rumor lari dogrulanirsa asil patlamayi siz o zaman gorun
Şu anda bahsedilen bbm6 gerçek bbm6 değil bu sürüm bbm5 ile aynı yapıya sahip sadece sızdırma bir test sürümü.
6.1 yazılımı 2011 yılının 3. çeyreğinde Blackberry montana ile resmen çıkacak.
Bence "İş telefonu" konseptinden tamamen ayrılmadan Multimedya ve İş güzelce harmanlayan ürünler çıkarmalı. Kesinlikle şu uygulama işine bir çözüm üretmeli artık.