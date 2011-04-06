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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BlackBerry Messenger (BBM) 6.0'ın ekran görüntüleri yayınlandı

8 yıl
30,1b
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11
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefon pazarının lider isimlerinden RIM, BlackBerry telefonlarının ayırt edici özelliklerinden birisi olan BBM yani BlackBerry Messenger uygulamasını güncellemeye hazırlanıyor. Uygulamanın 6.0 sürüm numaralı yeni versiyonunun, BlackBerry OS 6.1'de ön yüklü olarak geleceği bildirilirken, işletim sisteminin çıkış tarihi ise bilinmiyor.

Gelen bilgilere göre BlackBerry Messenger 6.0'da kullanıcılar, kontakt listelerindeki arkadaşlarına ve sohbetlerine farklı renkler uygulayabilecekler. Erken mühendislik örneği Ocak ayında ortaya çıkan BlackBerry 6.1 işletim sisteminin Android tarzı bildirim sistemine sahip olacağı ve yeni çıkacak BlackBerry'lerin tamamında olacağı bildiriliyor.


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predatoreren 8 yıl
Zamanında ekleselermişya
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yavuzuslu 8 yıl
gerçekten kullanım kapsamı genişlemeliydi iyi olmuş
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Kuray 8 yıl
Leaked BBM 6 da bir sey yoktu.
BBM 6 onemli degil suan benim icin aslinda iPhone a BBm gelicek rumor lari dogrulanirsa asil patlamayi siz o zaman gorun
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BarGoS 8 yıl
ben bbm 6 yı kurdum erken mühendislik örneğini :) hiçte böle değil
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9700 8 yıl

BarGoS

ben bbm 6 yı kurdum erken mühendislik örneğini :) hiçte böle değil



Şu anda bahsedilen bbm6 gerçek bbm6 değil bu sürüm bbm5 ile aynı yapıya sahip sadece sızdırma bir test sürümü.
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9700 8 yıl

fx57




Akıllı telefon pazarının lider isimlerinden RIM, BlackBerry telefonlarının ayırt edici özelliklerinden birisi olan BBM yani BlackBerry Messenger uygulamasını güncellemeye hazırlanıyor. Uygulamanın 6.0 sürüm numaralı yeni versiyonunun, BlackBerry OS 6.1'de ön yüklü olarak geleceği bildirilirken, işletim sisteminin çıkış tarihi ise bilinmiyor.


Gelen bilgilere göre BlackBerry Messenger 6.0'da kullanıcılar, kontakt listelerindeki arkadaşlarına ve sohbetlerine farklı renkler uygulayabilecekler. Erken mühendislik örneği Ocak ayında ortaya çıkan BlackBerry 6.1 işletim sisteminin Android tarzı bildirim sistemine sahip olacağı ve yeni çıkacak BlackBerry'lerin tamamında olacağı bildiriliyor.



[galeri=294]



6.1 yazılımı 2011 yılının 3. çeyreğinde Blackberry montana ile resmen çıkacak.
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Erasmus78 8 yıl
Blackberry giderek "İş telefonu" imajından sıyrılıp "Medya telefonu" olmaya doğru kayıyor.
Bence "İş telefonu" konseptinden tamamen ayrılmadan Multimedya ve İş güzelce harmanlayan ürünler çıkarmalı. Kesinlikle şu uygulama işine bir çözüm üretmeli artık.
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MustafaYC 8 yıl
yapmayın şunu ya yeter artık... bu iphone mu arkadaş. ne tiki şeyler çıkatıyorsun. 5.0 yeterde artar bile. biz yenilik istemiyoruz. zaten iyice ele düştü :) 400-500 liraya BB satıyorlar :(
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