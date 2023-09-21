Sonunda Apple: iPhone 15 ile batarya şarj döngüsü öğrenmek mümkün oldu

Tam Boyutta Gör Bazı kullanıcılar için batarya şarj döngüsünü öğrenmek oldukça önemli. Apple, yeni iPhone 15 ve iPhone 15 Pro'da maksimum pil şarj şarj sınırı koyma gibi pil sağlığını korumaya yardımcı ek ayarlar sunuyor. Ancak, bununla da sınırlı değil. iPhone 15 şarj döngüsü ve fazlası hakkında bilgi veriyor.

iPhone 15 modelleri yeni batarya sağlığı ayarıyla geliyor 1 gün önce eklendi

iPhone şarj döngüsü öğrenme (iOS 17)

Tam Boyutta Gör iPhone pil şarj döngüsü artık Ayarlar menüsü üzerinden kolayca öğrenilebiliyor. iPhone şarj döngüsü kaç öğrenmek için şu adımları izleyin:

iPhone Ayarlar uygulamasını açın. Genel bölümüne gelin. Hakkında kısmına dokunun. Batarya bölümüne bakın. iPhone şarj döngüsü ve fazlasını öğrenebilirsiniz.

iPhone’un batarya döngüsünü öğrenmek için en sık kullanılan yöntem; Analiz verilerini kopyalayıp Notlar’a yapıştırmak ve “last_value_CycleCount” ifadesini aratmak. iPhone şarj döngüsünü öğrenmenin daha basit yolu üçüncü parti uygulamaları kullanmak. iPhone 15 ile bir seçenek daha eklendi.

Yeni Ayarlar menüsünde iPhone telefon kaç kez şarj edildiğini öğrenmek dışında pilin üretim tarihi, ilk açıldığı zaman hakkında bilgiler de gösteriliyor. Tabii ki pilin ne kadar eskidiği konusunda bilgi sahibi olmak isteyenler için pil sağlığı yüzdesi dışında en dikkat çekici kısım şarj döngüsü. Bu bilgiler yalnızca iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modellerinde mevcut. Apple’ın bu özelliği iOS 16 ve eski iPhone modellerine getirip getirmeyeceği belli değil.

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iPhone şarj döngüsü öğrenme nasıl yapılır?