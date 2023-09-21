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    Sonunda Apple: iPhone 15 ile batarya şarj döngüsü öğrenmek mümkün oldu

    iOS 17 yüklü iPhone 15 ve 15 Pro modelleri pil hakkında detaylı bilgi sağlıyor. iPhone 15 batarya şarj döngüsü öğrenme ve fazlasını sunuyor.                     
    iphone 15 & 15 pro batarya şarj döngüsü Tam Boyutta Gör
    Bazı kullanıcılar için batarya şarj döngüsünü öğrenmek oldukça önemli. Apple, yeni iPhone 15 ve iPhone 15 Pro'da maksimum pil şarj şarj sınırı koyma gibi pil sağlığını korumaya yardımcı ek ayarlar sunuyor. Ancak, bununla da sınırlı değil. iPhone 15 şarj döngüsü ve fazlası hakkında bilgi veriyor.

    iPhone şarj döngüsü öğrenme (iOS 17)

    iphone pil şarj döngüsü öğrenme Tam Boyutta Gör
    iPhone pil şarj döngüsü artık Ayarlar menüsü üzerinden kolayca öğrenilebiliyor. iPhone şarj döngüsü kaç öğrenmek için şu adımları izleyin:
    1. iPhone Ayarlar uygulamasını açın.
    2. Genel bölümüne gelin.
    3. Hakkında kısmına dokunun.
    4. Batarya bölümüne bakın.
    5. iPhone şarj döngüsü ve fazlasını öğrenebilirsiniz.

    iPhone’un batarya döngüsünü öğrenmek için en sık kullanılan yöntem; Analiz verilerini kopyalayıp Notlar’a yapıştırmak ve “last_value_CycleCount” ifadesini aratmak. iPhone şarj döngüsünü öğrenmenin daha basit yolu üçüncü parti uygulamaları kullanmak. iPhone 15 ile bir seçenek daha eklendi.

    Yeni Ayarlar menüsünde iPhone telefon kaç kez şarj edildiğini öğrenmek dışında pilin üretim tarihi, ilk açıldığı zaman hakkında bilgiler de gösteriliyor. Tabii ki pilin ne kadar eskidiği konusunda bilgi sahibi olmak isteyenler için pil sağlığı yüzdesi dışında en dikkat çekici kısım şarj döngüsü. Bu bilgiler yalnızca iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modellerinde mevcut. Apple’ın bu özelliği iOS 16 ve eski iPhone modellerine getirip getirmeyeceği belli değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    delikanli53 5 saat önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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