Sonunda Apple: iPhone 15 ile batarya şarj döngüsü öğrenmek mümkün oldu

iPhone şarj döngüsü öğrenme (iOS 17)
- iPhone Ayarlar uygulamasını açın.
- Genel bölümüne gelin.
- Hakkında kısmına dokunun.
- Batarya bölümüne bakın.
- iPhone şarj döngüsü ve fazlasını öğrenebilirsiniz.
iPhone’un batarya döngüsünü öğrenmek için en sık kullanılan yöntem; Analiz verilerini kopyalayıp Notlar’a yapıştırmak ve “last_value_CycleCount” ifadesini aratmak. iPhone şarj döngüsünü öğrenmenin daha basit yolu üçüncü parti uygulamaları kullanmak. iPhone 15 ile bir seçenek daha eklendi.
Yeni Ayarlar menüsünde iPhone telefon kaç kez şarj edildiğini öğrenmek dışında pilin üretim tarihi, ilk açıldığı zaman hakkında bilgiler de gösteriliyor. Tabii ki pilin ne kadar eskidiği konusunda bilgi sahibi olmak isteyenler için pil sağlığı yüzdesi dışında en dikkat çekici kısım şarj döngüsü. Bu bilgiler yalnızca iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modellerinde mevcut. Apple’ın bu özelliği iOS 16 ve eski iPhone modellerine getirip getirmeyeceği belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.