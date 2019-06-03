BlackBerry Messenger'a (BBM) elveda deme zamanı

WhatsApp ve iMessage gibi uygulamalardan önce BlackBerry Messenger (BBM) en popüler mesajlaşma hizmetlerinden biriydi. Ancak son on yılda sektörün büyük bir değişime uğraması BBM'e yaramadı. Yeni mesajlaşma hizmetlerinin kullanıma sunulması ile birlikte BlackBerry Messenger eski popülerliğini yitirdi.

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Daha önce duyurulduğu gibi BBM, 31 Mayıs 2019 itibarıyla kapandı. Bu da mesajlaşma hizmetinin artık kullanılamayacağı anlamına geliyor. Ancak tamamen ayrı bir uygulama olan BlackBerry Messenger'ın kurumsal sürümü (BBMe) hizmet vermeye devam edecek. Yani kullanıcılar alternatif olarak BBM Enterprise'ı kullanabilecekler.

Çapraz platform hamlesi de yetmedi

BlackBerry Messenger'ın on yıldan fazla bir süre hizmette kaldıktan sonra kapandığını görmek biraz üzücü. Ancak sektörün gidişatı bunu gerektirdi. Emtek, BBM'i çapraz platform mesajlaşma uygulaması olarak canlandırmaya çalışsa da şirketin bu çabaları hizmeti ayakta tutmaya yetmedi.

https://twitter.com/BBM/status/1134414361060155392