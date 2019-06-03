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BlackBerry Messenger'a (BBM) elveda deme zamanı

Bir dönemin popüler mesajlaşma uygulaması BlackBerry Messenger (BBM) resmi olarak kapandı. Tamamen ayrı bir uygulama olan BBM Enterprise ise hizmet vermeye devam edecek.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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Uygulama Haber Video
Onur Seven
Haber Editörü
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WhatsApp ve iMessage gibi uygulamalardan önce BlackBerry Messenger (BBM) en popüler mesajlaşma hizmetlerinden biriydi. Ancak son on yılda sektörün büyük bir değişime uğraması BBM'e yaramadı. Yeni mesajlaşma hizmetlerinin kullanıma sunulması ile birlikte BlackBerry Messenger eski popülerliğini yitirdi.
Ayrıca Bkz. "Oppo'dan yarım daire biçiminde dönerek açılan ön kamera tasarımı"
Daha önce duyurulduğu gibi BBM, 31 Mayıs 2019 itibarıyla kapandı. Bu da mesajlaşma hizmetinin artık kullanılamayacağı anlamına geliyor. Ancak tamamen ayrı bir uygulama olan BlackBerry Messenger'ın kurumsal sürümü (BBMe) hizmet vermeye devam edecek. Yani kullanıcılar alternatif olarak BBM Enterprise'ı kullanabilecekler.

Çapraz platform hamlesi de yetmedi

BlackBerry Messenger'ın on yıldan fazla bir süre hizmette kaldıktan sonra kapandığını görmek biraz üzücü. Ancak sektörün gidişatı bunu gerektirdi. Emtek, BBM'i çapraz platform mesajlaşma uygulaması olarak canlandırmaya çalışsa da şirketin bu çabaları hizmeti ayakta tutmaya yetmedi.

https://twitter.com/BBM/status/1134414361060155392 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Sharparrow 5 gün
Akıntıya karşı direnen tüm markalar birer birer çöp oluyor... Zamanında android işletim sistemini kabullenip ona geçiş yapsaydı BlackBerry bugün efsane olabilirdi Messenger uygulaması ise şimdinin WhatsApp'ı olabilirdi... Vizyonsuz yöneticiler sayesinde koca devler ve markaları bir bir çöp oluyor... Tabi bu konuda mikrosoftun eline kimse su dökemez o en büyük aptal
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Japonya 5 gün
Her geçen gün birer birer.
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Whippoorwill 5 gün
Vay be. Bir efsane daha gitti.
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Askaparta 5 gün
Hala yaşıyor.
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haQQo 5 gün
Kullanan kalmış mıydı?
Dinazorlar bile öldü.
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