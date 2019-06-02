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Oppo'dan yarım daire biçiminde dönerek açılan ön kamera tasarımı

Akıllı telefon sektöründe sağlam bir yer edinmek için var gücüyle çalışan Oppo, ön kamera ile ilgili yeni bir patent aldı. Şirketin patentlediği yeni modül oldukça kullanışlı gözüküyor.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarının son derece zorlu bir rekabete sahne olduğu ortada. Dolayısı ile sektörde söz sahibi olmak isteyen şirketlerin Ar-Ge çalışmalarına ciddi anlamda yatırım yapmaları gerekiyor. Huawei ve Oppo gibi Çinli üreticiler de araştırma ve geliştirmeye odaklanarak rakiplerinin bir adım önüne geçmeye çalışıyor.
Ayrıca Bkz. "Microsoft, E3 2019’a dersini çok iyi çalışmış olarak çıkacak"
Oppo kısa süre önce ön kamera ile ilgili yeni bir patent daha aldı. Patent görselleri "tamamen çerçevesiz" ve gerçek anlamda "tam ekranlı" bir tasarım vadediyor. ABD Patent ve Marka Ofisi'ne sunulan patentte, yarım daire biçiminde bir ön kamera modülü tasvir edilmiş. Selfie kamerasını gizleyen bu modül ön kameraya ihtiyaç duyulduğunda dönerek açılıp-kapanabiliyor.

Oppo bu tasarımı ne zaman kullanacak?

2018 yılına uzanan patentte, yarım daire biçimindeki kamera modülünün, LED flaşa veya diğer sensörlere ev sahipliği yapıp yapmayacağından bahsedilmemiş. Şu an için Oppo'nun bu döner modülü akıllı telefonlarında ne zaman kullanacağını bilemiyoruz. Ancak şirketin bu yıl veya önümüzdeki yıl çıkaracağı modellerde görme ihtimalimiz bulunuyor.

https://www.91mobiles.com/hub/oppo-rotating-selfie-camera-smartphone-patent-uspto/ Yorum Yaz
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teknokaptan 1 hf. en beğenilen
Oppo kendi ülkesinde takılan bir şirket global iPhone ile yolla devam artık telefon haberlerine ilgim azaldı başlıklar zaten ayrı bir dert KUTUSU GÖRÜNDÜ? Bilmem şu yada bu ile GELEBİLİR gibi başlıklarla doldurdunuz ana sayfayı dünya dönüyor dostlar siz dönmüşünüz çokmu:)
Oppo kendi ülkesinde takılan bir şirket global iPhone ile yolla devam artık telefon haberlerine ilgim azaldı başlıklar zaten ayrı bir dert KUTUSU GÖRÜNDÜ? Bil...
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cabriyo 6 gün
benim gibi selfi hastası olmayanlar için bi ön kamerasız telefon çıkaramıyorlar mı? şöyle adam akıllı delksiz ekranlı.
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brk6152 5 gün
Türkiyeden alabileceğin mi mix3 var
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-1- 1 hf.
oppo bu fiyatlarla işi gerçekten zor. reno 8 bin liraysa bunu 10 bine satarlar.
10 bin verebilecek adam da iphone alır geçer zaten.
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teknokaptan 1 hf. en beğenilen
Oppo kendi ülkesinde takılan bir şirket global iPhone ile yolla devam artık telefon haberlerine ilgim azaldı başlıklar zaten ayrı bir dert KUTUSU GÖRÜNDÜ? Bilmem şu yada bu ile GELEBİLİR gibi başlıklarla doldurdunuz ana sayfayı dünya dönüyor dostlar siz dönmüşünüz çokmu:)
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