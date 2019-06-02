Oppo'dan yarım daire biçiminde dönerek açılan ön kamera tasarımı

Akıllı telefon pazarının son derece zorlu bir rekabete sahne olduğu ortada. Dolayısı ile sektörde söz sahibi olmak isteyen şirketlerin Ar-Ge çalışmalarına ciddi anlamda yatırım yapmaları gerekiyor. Huawei ve Oppo gibi Çinli üreticiler de araştırma ve geliştirmeye odaklanarak rakiplerinin bir adım önüne geçmeye çalışıyor.

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Oppo kısa süre önce ön kamera ile ilgili yeni bir patent daha aldı. Patent görselleri "tamamen çerçevesiz" ve gerçek anlamda "tam ekranlı" bir tasarım vadediyor. ABD Patent ve Marka Ofisi'ne sunulan patentte, yarım daire biçiminde bir ön kamera modülü tasvir edilmiş. Selfie kamerasını gizleyen bu modül ön kameraya ihtiyaç duyulduğunda dönerek açılıp-kapanabiliyor.

Oppo bu tasarımı ne zaman kullanacak?

2018 yılına uzanan patentte, yarım daire biçimindeki kamera modülünün, LED flaşa veya diğer sensörlere ev sahipliği yapıp yapmayacağından bahsedilmemiş. Şu an için Oppo'nun bu döner modülü akıllı telefonlarında ne zaman kullanacağını bilemiyoruz. Ancak şirketin bu yıl veya önümüzdeki yıl çıkaracağı modellerde görme ihtimalimiz bulunuyor.

https://www.91mobiles.com/hub/oppo-rotating-selfie-camera-smartphone-patent-uspto/