BlackBerry OS 5 ve üzeri cihazlar için geliştirilen Facebook uygulaması güncellendi

BlackBerry, BlackBerry 10 ile kendine yeni bir yol çizmiş olsa da, eski BlackBerry kullanıcılarına destek vermekten geri kalmıyor.Bu kapsamda BlackBerry OS 5 ve üzeri yazılım kullanan modeller için geliştirilen Facebook uygulamasını güncelleyen BlackBerry, uygulamayı modern örneklerine daha yakın bir hale getirdi.





Güncellemeyle birlikte 4.0 sürüm numarasına erişen uygulamaya daha fazla navigasyon aracı eklenirken, gelişmiş bir fotoğraf deneyimi için de bazı düzeltmeler yapıldı. Güncellemenin getirdiği en dikkat çekici yenilikler arasında ise, zaman tüneli ve haber kaynağına getirilen çek-yenile sistemi yer aldı.





4.0 sürümüyle birlikte daha iyi ve daha hızlı bir Facebook deneyimi vaat eden Facebook uygulamasına BlackBerry World üzerinden buradan ulaşabilirsiniz.

http://appworld.blackberry.com/webstore/content/680/?countrycode=TR