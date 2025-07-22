13 milyar dolarlık Rus mobil pazarında yer almak için 5 stratejik adım

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Tam Boyutta Gör Sınırları aşmak isteyen uygulama geliştiricileri için Rusya pazarı yeni fırsatlar sunuyor.Rus mobil pazarındaki canlılık ve büyüme potansiyeli, Türk geliştiricilere yeni bir büyüme alanı sunuyor. Yandex Ads tarafından mobil reklam pazarı ve uygulama ekosistemi hakkında hazırlanan araştırmaya göre, Rusya’da toplam interaktif reklam pazarı büyüklüğü yüzde 53’lük artış göstererek 13,89 milyar dolara ulaştı. Pazar ayrıca dünya genelinde mobil oyun indirmelerinde 5’inci sırada yer alıyor. Rusya mobil reklam ve uygulama pazarındaki yükseliş, Türk geliştiricilere önemli fırsatlar sunuyor.

2,4 milyar uygulama indirme, 247 milyon dolar gelir

Yandex Ads tarafından yapılan araştırmaya göre, inovatif reklam formatlarına yapılan harcamalar yüzde 83’lük artışla 7,8 milyar dolara ulaştı. 2024 yılının ikinci yarısında dijital reklam harcamaları yüzde 11 artış gösterdi. Rusya'daki hemen her bireyin en az bir mobil cihaza sahip olduğuna dikkat çekilen araştırmada, toplam 2,4 milyara ulaşan uygulama kurulum sayısı da uygulamaların ne kadar yoğun kullanıldığını gösteriyor. Android cihazlarda sadece 2024’ün ilk yarısında 1,183 milyar oyun indirmesi gerçekleşti. Uygulama içi satın alma gelirleri ise 2024’te 247 milyon dolar seviyesine ulaştı.

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Türk oyun geliştiricisi Marul Games'in Rusya başarısı

Türkiye’den Rusya pazarına açılan mobil oyun geliştiricisi Marul Games, Rus kullanıcılarla yaptığı A/B testlerinde, eCPM oranını yüzde 15-40 arasında artırarak, reklam gelirleri, şirketin bu pazardaki toplam gelirinin yaklaşık yarısını oluşturmaya başladı.

Türk Geliştiriciler İçin Yol Haritası

Yandex Ads, Rusya pazarında başarılı olmak isteyen Türk geliştiriciler için 5 adımdan oluşan şu yol haritasını öneriyor:

Platform çeşitliliğine yatırım yapın:

Google Play ve iOS App Store hâlâ önemli olmakla birlikte, RuStore, AppGallery ve GetApps gibi alternatif Android platformlarına odaklanmak, pazarın farklı segmentlerine ulaşmada kritik rol oynuyor. Google Play’de ücretli uygulamaların engellenmiş olması, yerel platformlarda varlık göstermeyi daha da önemli kılıyor. Lokalizasyon stratejileri geliştirin:

Sadece dil çevirisinin ötesine geçerek, uygulama başlıklarından açıklamalara, ekran görüntülerinden kullanıcı arayüzüne kadar tüm öğelerin, yerel kültür ve beklentilere uygun şekilde optimize edilmesi gerekiyor. Yerelleştirilmiş içerik, kullanıcı elde tutma oranlarını ve genel kullanıcı memnuniyetini artırmada kilit rol oynuyor. Yerel ödeme çözümleri ve monetizasyon modellerine yönelin:

Uluslararası ödeme sistemlerindeki kısıtlamalar göz önüne alındığında, Yandex Pay SDK gibi yerel ödeme çözümleri, uygulama içi satın alma ve abonelik modellerinde güvenilir bir alternatif sunuyor. Farklı ödeme araçlarının entegrasyonu, kullanıcıların işlemlerini sorunsuz gerçekleştirmelerini sağlıyor. Performans odaklı Kullanıcı Edinim Kampanyaları yürütün:

Geleneksel reklam kanalları dışında, VK, Telegram ve Yandex Ads gibi yerel performans kanallarını kullanarak, daha düşük edinim maliyetleri (CPI) ve yüksek kullanıcı bağlılığı hedeflenmeli. Yandex Ads’in sunduğu AI destekli kampanyalar, kampanya etkinliğini artırarak daha verimli sonuçlar elde edilmesine yardımcı oluyor. Rusya’yı özgün bir pazar olarak konumlandırın:

Rusya, diğer ülkelerden farklı yasal, kültürel ve teknik gereksinimlere sahip bir pazar. Bu nedenle bu pazara yönelik stratejiler, ayrı bir GEO olarak ele alınmalı. Uygulama içi reklam ve monetizasyon verilerini detaylı bir şekilde değerlendirin.

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13 milyar dolarlık Rus pazarında yer almak için 5 stratejik adım

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