Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    "Faladdin" ve "Binnaz" isimli fal uygulamalarına soruşturma başlatıldı

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından telefonlar için popüler fal uygulaması Faladdin ve Binnaz'a soruşturma açıldı. Uygulamanın sahibi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

    'Faladdin' ve 'Binnaz' uygulamalarına soruşturma başlatıldı Tam Boyutta Gör
    Mobil cihazlar için popüler fal uygulaması “Faladdin ve "Binnaz’a a soruşturma başlatıldı. Fal üzerinden gelir elde edildiği ve bu gelirin yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. "Faladdin" ve "Binnaz" platformlarının sahibi Sertaç Taşdelen hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

    "Faladdin" ve "Binnaz" uygulamaları 25 milyondan fazla indirildi ve dünyada 5 milyonun üzerinde aktif kullanıcıya erişti. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun incelemesi ve uzman bilirkişi raporuna göre; söz konusu uygulamalar ve siteler üzerinden ücret karşılığında fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi hizmetler verilerek suç geliri elde edildiği tespit edildi. Ayrıca suçtan elde edilen gelirlerin yurt dışına çıkarıldığı da belirlendi.

    Faladdin uygulaması, gönderdiğiniz kahve falı resmine fal yorumu yapıyor. Uygulamada ayrıca tarot falı, astroloji yorumları ve rüya yorumları özelliği de bulunuyor. Bu özellikler belirli limitler dahilinde ücretsiz olarak sunulurken daha fazla yorum için kullanıcıdan ödeme talep ediliyor.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı gelir elde edildiği şüphesiyle soruşturma başlattı. Sertaç Taşdelen'in banka hesapları, elektronik para kuruluşlarındaki varlıkları, araçları, deniz taşıtları ile Arteria Yazılım A.Ş.'deki ortaklık paylarına İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en büyük demir rezervi keşfedildi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    araç klima fanı sürekli çalışıyor rehinli araç satışı seramik cam filmi bilek ağırlığı zararları yüksek sıcaklıkta girenler daha kararlıdır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 13C
    Redmi 13C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G9
    HP 250 G9
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum