"Faladdin" ve "Binnaz" isimli fal uygulamalarına soruşturma başlatıldı

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Tam Boyutta Gör Mobil cihazlar için popüler fal uygulaması “Faladdin ve "Binnaz’a a soruşturma başlatıldı. Fal üzerinden gelir elde edildiği ve bu gelirin yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. "Faladdin" ve "Binnaz" platformlarının sahibi Sertaç Taşdelen hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

"Faladdin" ve "Binnaz" uygulamaları 25 milyondan fazla indirildi ve dünyada 5 milyonun üzerinde aktif kullanıcıya erişti. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun incelemesi ve uzman bilirkişi raporuna göre; söz konusu uygulamalar ve siteler üzerinden ücret karşılığında fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi hizmetler verilerek suç geliri elde edildiği tespit edildi. Ayrıca suçtan elde edilen gelirlerin yurt dışına çıkarıldığı da belirlendi.

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Faladdin uygulaması, gönderdiğiniz kahve falı resmine fal yorumu yapıyor. Uygulamada ayrıca tarot falı, astroloji yorumları ve rüya yorumları özelliği de bulunuyor. Bu özellikler belirli limitler dahilinde ücretsiz olarak sunulurken daha fazla yorum için kullanıcıdan ödeme talep ediliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı gelir elde edildiği şüphesiyle soruşturma başlattı. Sertaç Taşdelen'in banka hesapları, elektronik para kuruluşlarındaki varlıkları, araçları, deniz taşıtları ile Arteria Yazılım A.Ş.'deki ortaklık paylarına İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.

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