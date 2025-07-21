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    YouTube Music güncellendi: Cihazlar arası geçiş artık mümkün

    YouTube Music, kaldığınız yerden devam özelliğiyle farklı cihazlar arasında geçişi kolaylaştırıyor. İşte telefon ve bilgisayar arasında geçişi sorunsuz hale getiren yeni özelliğin detayları:

    YouTube Music güncellendi: Cihazlar arası geçiş artık mümkün Tam Boyutta Gör
    YouTube Music, 8.26.51 sürümüyle birlikte kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen önemli bir özellikle güncellendi. Yeni gelen cihazlar arası oynatma devamlılığı sayesinde kullanıcılar, farklı cihazlar arasında geçiş yaparak müzik keyiflerine kesintisiz devam edebiliyor.

    Cihazlar arası senkron oynatma ile şarkılar kaldığınız yerden devam ediyor

    Uzun süredir kullanıcıların beklediği bu özellik, bir cihazda başlattığınız parçayı diğer bir cihazda kaldığınız yerden sürdürebilmenizi sağlıyor. Örneğin, telefonda dinlemeye başladığınız bir şarkıya bilgisayarınızda devam edebiliyor veya tam tersi bir geçiş gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu, özellikle gün içinde farklı cihazlar arasında geçiş yapan kullanıcılar için büyük kolaylık sunuyor.

    YouTube Music güncellendi: Cihazlar arası geçiş artık mümkün Tam Boyutta Gör
    Yeni sürümde dikkat çeken bir diğer detay, uygulama arayüzündeki oynatma geçmişine dair görsel yenilikler. Artık başka cihazlarda çalınan şarkılar, uygulamanın hızlı arama bölümünde bir ilerleme çubuğuyla birlikte gösteriliyor. Böylece hangi şarkının ne kadarının dinlendiği net biçimde görülebiliyor ve tek tıkla kaldığınız yerden devam etmek mümkün hale geliyor.

    Elbette bu özellik Spotify’daki kadar kapsamlı değil. Örneğin, Spotify’da bir cihaz üzerinden diğer cihazdaki çalma listesini yönetmek mümkünken, YouTube Music henüz bu seviyede tam kontrol sunmuyor. Ancak yine de bu yenilik, YouTube Music kullanıcılarının uzun süredir eksikliğini hissettiği bir açığı kapatarak günlük kullanımda fark edilir bir rahatlık sağlayacaktır. 

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