YouTube Music güncellendi: Cihazlar arası geçiş artık mümkün

Cihazlar arası senkron oynatma ile şarkılar kaldığınız yerden devam ediyor
Uzun süredir kullanıcıların beklediği bu özellik, bir cihazda başlattığınız parçayı diğer bir cihazda kaldığınız yerden sürdürebilmenizi sağlıyor. Örneğin, telefonda dinlemeye başladığınız bir şarkıya bilgisayarınızda devam edebiliyor veya tam tersi bir geçiş gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu, özellikle gün içinde farklı cihazlar arasında geçiş yapan kullanıcılar için büyük kolaylık sunuyor.
Elbette bu özellik Spotify’daki kadar kapsamlı değil. Örneğin, Spotify’da bir cihaz üzerinden diğer cihazdaki çalma listesini yönetmek mümkünken, YouTube Music henüz bu seviyede tam kontrol sunmuyor. Ancak yine de bu yenilik, YouTube Music kullanıcılarının uzun süredir eksikliğini hissettiği bir açığı kapatarak günlük kullanımda fark edilir bir rahatlık sağlayacaktır.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: