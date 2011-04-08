BlackBerry Torch 2 gün ışığına çıktı

Sahip olduğu özelliklerle tüm zamanların en iyi BlackBerry telefonu olarak gösterilen BlackBerry Torch'un yeni modeli yolda. Henüz resmi olarak doğrulanmasa da BlackBerry Torch 2 olarak tanımlanan yeni modele ait bilgiler gelmeye başladı. Üretici firma Research In Motion (RIM) tarafından önümüzdeki ay yapılacak BlackBerry World etkinliğinde tanıtılması ve ardından Temmuz ayı gibi pazara sürülmesi beklenen yeni modelde, tasarımdan çok donanım ve yazılım güncellemesi olacağı bildiriliyor.
BlackBerry Torch 2 için üzerinde durulan ilk güncelleme, ilk modelin en zayıf yönlerinden birisi olan işlemci üzerine. Gelen bilgilere göre ikinci modele 1.2GHz'de çalışan yeni nesil bir işlemci (muhtemelen tek çekirdekli) güç verecek. İlk defa Torch ile lanse edilen 6.0 işletim sisteminin çeşitli açılardan güncellenmiş ve optimize edilmiş versiyonu olan 6.1 ile geleceği belirtilen telefonun ekran çözünürlüğü ise 640 X 480 piksel olarak belirtiliyor. Tasarım anlamında genel olarak birinci modele sadık kalınan Torch 2'nin diğer detayları hakkındaysa şu an için çok fazla detay bulunmuyor ancak çoklu ortam özellikleri ve kamera yetenekleri açısından da çeşitli iyileştirmeler içermesi bekleniyor.
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Symban en gelismis stabil sistemse bende intihar ederim
habere yorum yazmayacaktım ama dehşete kapıldım yazından :) symbian en gelişmiş stabil işlem ise sen nokidan başka telefon kullanmamışın.Ve şunu iddia ediyorum bu piyasadanda anlamıyosun,söyle başka telefon kullanda başka marka ve işletim sistemlerini sonra yorum yaz.bilmiyorum yaşını felan ama bilmemek değil öğrnenmemek ayıp.bana kalırsa sybian işletim sistemi en rezilleri arasından top5'te.yavaşlığı mı dersin kullanışsızlığı mı say say bitiremem.zaten tövbe ettim nokianın yanından bile geçmem artık 2 defa kullandım beni sinir hastası ettiler.inan nokianın yeşil ekranlı telefonunu kullanırken daha rahattım.neyse lafı uzatmaya gerek yok symbianın rezilliğini ispatlamakta saçma zaten,yine de bilmeyenlere duyrulur nokia kullanmazasınız iyi edersiniz :)