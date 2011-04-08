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BlackBerry Torch 2 gün ışığına çıktı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
23,9b
1
32
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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BlackBerry Torch 2 gün ışığına çıktı
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Sahip olduğu özelliklerle tüm zamanların en iyi BlackBerry telefonu olarak gösterilen BlackBerry Torch'un yeni modeli yolda. Henüz resmi olarak doğrulanmasa da BlackBerry Torch 2 olarak tanımlanan yeni modele ait bilgiler gelmeye başladı. Üretici firma Research In Motion (RIM) tarafından önümüzdeki ay yapılacak BlackBerry World etkinliğinde tanıtılması ve ardından Temmuz ayı gibi pazara sürülmesi beklenen yeni modelde, tasarımdan çok donanım ve yazılım güncellemesi olacağı bildiriliyor.

BlackBerry Torch 2 için üzerinde durulan ilk güncelleme, ilk modelin en zayıf yönlerinden birisi olan işlemci üzerine. Gelen bilgilere göre ikinci modele 1.2GHz'de çalışan yeni nesil bir işlemci (muhtemelen tek çekirdekli) güç verecek. İlk defa Torch ile lanse edilen 6.0 işletim sisteminin çeşitli açılardan güncellenmiş ve optimize edilmiş versiyonu olan 6.1 ile geleceği belirtilen telefonun ekran çözünürlüğü ise 640 X 480 piksel olarak belirtiliyor. Tasarım anlamında genel olarak birinci modele sadık kalınan Torch 2'nin diğer detayları hakkındaysa şu an için çok fazla detay bulunmuyor ancak çoklu ortam özellikleri ve kamera yetenekleri açısından da çeşitli iyileştirmeler içermesi bekleniyor.

BlackBerry Torch 2 gün ışığına çıktı
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ArdilesS 8 yıl en beğenilen
parası olana..
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azawarai 8 yıl

sahoron
Nokıa ya laf eden arkadaşlar Blackberyy i görmezden geliyorsunuz. Hep düşük donanım ile yüksek fiyattan satılıyor. Niye iş teli diyemi? Eee nokia da tellerini iş teli olarak cıkarıyor saten. Sonuc ikiside çag dışı bir firma ama ikisininde işletim sistemleri cok güzel. Belki sevmezsiniz Symbian en gelişmiş stabil işletim sistemi

Symban en gelismis stabil sistemse bende intihar ederim
sahoronNokıa ya laf eden arkadaşlar Blackberyy i görmezden geliyorsunuz. Hep düşük donanım ile yüksek fiyattan satılıyor. Niye iş teli diye...
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fatihcanery 8 yıl
sahoron :
habere yorum yazmayacaktım ama dehşete kapıldım yazından :) symbian en gelişmiş stabil işlem ise sen nokidan başka telefon kullanmamışın.Ve şunu iddia ediyorum bu piyasadanda anlamıyosun,söyle başka telefon kullanda başka marka ve işletim sistemlerini sonra yorum yaz.bilmiyorum yaşını felan ama bilmemek değil öğrnenmemek ayıp.bana kalırsa sybian işletim sistemi en rezilleri arasından top5'te.yavaşlığı mı dersin kullanışsızlığı mı say say bitiremem.zaten tövbe ettim nokianın yanından bile geçmem artık 2 defa kullandım beni sinir hastası ettiler.inan nokianın yeşil ekranlı telefonunu kullanırken daha rahattım.neyse lafı uzatmaya gerek yok symbianın rezilliğini ispatlamakta saçma zaten,yine de bilmeyenlere duyrulur nokia kullanmazasınız iyi edersiniz :)
sahoron :habere yorum yazmayacaktım ama dehşete kapıldım yazından :) symbian en gelişmiş stabil işlem ise sen nokidan başka telefon kullanmamışın.Ve şunu idd...
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DH Misafiri 8 yıl
1500
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SirPASHA 8 yıl
Ben 2 ay önce aldım torch ama pekde mennun kalmadım açıkcası. Telefonda kısa süreli donmalar yaşanıyor. Ayrıca gerekli olan programların geneli ücretli ücretsizlerde işe yaramıyor filan. BIS aboneliği olmazsa olmazlarından zaten. Açıkcası paranız yoksa almaya kalkmayın özelliklerini bile kullanamazsınız.
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gmerihy 8 yıl
tamam 9800 in tasarımı gerçekten başarılı da, torch 2 de biraz daha ileri götüremez miydiniz be kardeşim.
flash desteğinin olmamasına ben hiç bir bahaneyi kabul edemiyorum. Bu çağda, bu sınıfta bir telefonda, bu fiyata bir üründe flash desteği sunmamak, SUNAMAMAKTIR, beceriksizliktir, düşüncesizliktir bence. Ne yapıp etmeli ve halletmelidirler bence. 5 aydır torch kullanıyorum, tek negatif yönü flash desteklememesi.
İşlemciyi ve ram'i zaten bu yenisinde arttıracaklardır, flashı da eklediklerinde bence MÜKEMMEL bir telefon olur. Ki fonksiyonellik açısından 9800 Torch şu anda HTC HD2 ile tahttı paylaşıyor kanaatimce, o zmn tek başına lider olur.
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BarGoS 8 yıl
1500 tl civarında çıkar 1250 ye düşer
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K.B.V. 8 yıl

BarGoS

1500 tl civarında çıkar 1250 ye düşer


Uygunmus aslında.
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K.B.V. 8 yıl
Kac lira olur bu alet asagi yukari ?
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Technotronic 8 yıl
ben almam bu tarz cihazlar
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whtswrongstupid 8 yıl
olmamış ben hayır diyorum
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johonwayni 8 yıl
Flash destegi saglanmiyor çünkü işletimi ve bataryayi çok iyi tüketiyor.. O nedenle Flash destegi mobil telefonlara sunulmuyor. Adobe bunun üzerine Flash teknolojisini HTML5 sistemine ceviren bir özellik geliştirdi. Telefonlarda bu sistemin kullanilmasi uygun görülüyor.. Apple, iPhone için sunmaya başladi diye biliyorum HTML5'i

Ayrıca tasarımını pek beğenmedim.
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Necessa®i 8 yıl
ben çokta farklı birşey göremedim
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mlhefe 8 yıl
bu telefona bukadr para verceğime gider samsung galaxy s alırım , en azından baya özgür bir telefonum olur :)
bide symbian neden bukadar sevilmiyo yaw , telefonum nokia değil yanlış anlaşılmasın sadece merak ettim , çünkü n8 almayı düşünüyodumda :D
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Surpass 8 yıl
Tasarım olarak çok gereksiz boşluklar var. Şahsen almayı düşünmeyeceğim bir telefon. Ama iyi iş çıkarmış BlackBerry. Ürün özellikleri güzel.
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BarGoS 8 yıl
arkadaşlar torch 2 de bahsedilmeyen bir özeliik var. OpenCl desteği. şuana kadar çıkmış hiçbir bb telefonda gerçek 3d oyun oynanmıyor bu resimde gördüğünüz pusula bile 2 boyutlu halde cıkıyordu ekrana. torch ile ile hem işlemci hem grafik kartı eklenmiş oldu ve ayrıca 6,1 in en büyük özeliiği 3 boyuta destek sunması ve hotspot desteği var. ben torch kullanıcısı olarak kesinlikle 2 ye geçicem.
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mszehir 8 yıl
Ön taraftaki tuş takımına bişey yapılmalıydı zamanla gevşeme gösteriyor ver tuş takımı paneli oynama yapıyordu. 9800 2 de herşeyin yanı olmaması gerekirdi bence .
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