BlackBerry Torch 2 gün ışığına çıktı

Sahip olduğu özelliklerle tüm zamanların en iyi BlackBerry telefonu olarak gösterilen BlackBerry Torch'un yeni modeli yolda. Henüz resmi olarak doğrulanmasa da BlackBerry Torch 2 olarak tanımlanan yeni modele ait bilgiler gelmeye başladı. Üretici firma Research In Motion (RIM) tarafından önümüzdeki ay yapılacak BlackBerry World etkinliğinde tanıtılması ve ardından Temmuz ayı gibi pazara sürülmesi beklenen yeni modelde, tasarımdan çok donanım ve yazılım güncellemesi olacağı bildiriliyor.

BlackBerry Torch 2 için üzerinde durulan ilk güncelleme, ilk modelin en zayıf yönlerinden birisi olan işlemci üzerine. Gelen bilgilere göre ikinci modele 1.2GHz'de çalışan yeni nesil bir işlemci (muhtemelen tek çekirdekli) güç verecek. İlk defa Torch ile lanse edilen 6.0 işletim sisteminin çeşitli açılardan güncellenmiş ve optimize edilmiş versiyonu olan 6.1 ile geleceği belirtilen telefonun ekran çözünürlüğü ise 640 X 480 piksel olarak belirtiliyor. Tasarım anlamında genel olarak birinci modele sadık kalınan Torch 2'nin diğer detayları hakkındaysa şu an için çok fazla detay bulunmuyor ancak çoklu ortam özellikleri ve kamera yetenekleri açısından da çeşitli iyileştirmeler içermesi bekleniyor.