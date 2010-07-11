BlackBerry tablet 1GHz işlemciyle gelebilir

BlackBerry Storm 2

BlackBerry serisi ile akıllı telefon pazarının iddialı isimlerinden biri olan RIM, tablet bilgisayar pazarı için hazırlıklarına devam ediyor. Apple iPad'e rakip olarak konumlandırılan tablet bilgisayarını uzun süredir geliştirmekte olan RIM, hazırlıklarla ilgili olarak şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmazken, gelen bilgiler tabletin donanım anlamında iddialı olacağını gösteriyor. Endüstriyel kaynaklara dayandırılarak verilen bazı bilgilere göre BlackBerry tablet, 7-inç ekranıyla düşünülenden daha küçük bir yapıda olabilir.

iPad modelinde kendi geliştirdiği A4 işlemcisini kullanan Apple'dan farklı olarak RIM, BlackBerry tablet modelinde "muhemelen" Marvell tarafından sağlanacak 1GHz hızındaki Armada 618 işlemcisini kullanabilir. 1080p video oynatabilen ve 3D hızlandırma yeteneğine sahip olan işlemcisi sayesinde BlackBerry tablet, Kanada merkezli firmanın kendi ürün gamındaki en güçlü cihaz olmaya da aday. En iyi ihtimalle yıl sonuna doğru lanse edilmesi beklenen yeni tabletin, çift kamera ile video konferans desteği sunması da bekleniyor.

BlackBerry işletim sisteminin tablet kullanımı için özelleştirilmiş yeni bir versiyonuna sahip olması beklenen tablet bilgisayarın, sahip olduğu donanım ve yazılım özellikleriyle hem son kullanıcıları hem de iş dünyasındaki profesyonelleri hedef alması yani mevcut BlackBerry kitlesine göz kırpması bekleniyor. Kablosuz iletişim için hem 3G hem de WiFi teknolojilerine sahip olması beklenen RIM BlackBerry tabletin fiyatı hakkında net henüz net bir bilgi bulunmuyor ancak iPad ile benzer seviyede olacağı tahmin ediliyor.