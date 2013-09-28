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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BlackBerry'den iyi işaret gelmiyor: 2.çeyrekte 1 milyar dolara yakın zarar

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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BlackBerry'den iyi işaret gelmiyor: 2.çeyrekte 1 milyar dolara yakın zarar

Sürpriz bir gelişme olmaz ise 4,9 milyar dolara Fairfax Financial tarafından satın alınacak olan BlackBerry'den kötü haberler gelmeyi sürdürüyor. Firma, 31 Ağustos 2013 itibariyle sona eren 2014 mali yılının 2.çeyreğinde 1 milyar dolara yakın zarar açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre geride kalan çeyrekte gelir hanesine 1,6 milyar dolar yazmayı başarırken; akıllı telefonlar, bu gelirin 3,7 milyon dolarını oluşturdu. Operasyonlarda GKGMİ (genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri)'ne göre seyreltilmiş hisse başına 1,84 dolar olmak üzere 965 milyon dolar zararın açıklandığı çeyrekte düzeltilmiş kar marjı ise 570 milyon dolar, diğer bir ifadeyle %36 olarak şekillenmiş. Diğer taraftan firmanın bu çeyrekteki nakit-yatırım dengesi ise 2,6 milyar dolar olarak belirlenmiş.

BES 10 tarafındaki son verileri de paylaşan Kanadalı teknoloji firması, BES 10'un yüklü olduğu ticari ve test sunucu sayısının temmuz ayındaki 19,000 adetten 25000 adete yükseldiğini açıkladı.

Büyük umutlarla şirketin başına geçen BlackBerry CEO’su Thorsten Heins, 2.çeyrek performansıyla ilgili yaptığı açıklamada, operasyon ve finansal sonuçlardan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını söylerken; geleceğe dair önemli ipuçları da vermekten kaçınmadı. Heins, her geçen gün artan rekabete sahne olan donanım çevresine tepki vermek ve maliyet yapılarını değiştirmek için büyük değişimler yapacaklarını söylerken; enerjilerini hedef piyasalara odaklayacaklarını ve daha etkin bir şirket haline gelebilmek için hızlı bir dönüşüm geçirmeyi hedeflediklerini ifade ederek firmanın ilerleyen dönemde daha çok kurumsal çözümlere yöneleceğinin sinyallerini bir kez daha vermiş oldu.


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Toshiromifune53 5 yıl en beğenilen
3 günlük haber şimdi girilmiş siteye. Ne oldu bu donanımhaber'e anlamadım gitti. Son 1 senedir hep böyle haber konusunda geri gidiyorsunuz.
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Erkansins 5 yıl
bu saatten sonra piyasada tutunamaz blackberry devri kapandı.
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LilTunechi 5 yıl
Fiyat olarak agresif olmak yerine saçma bir politika izlediler maalesef.Bu arada. O haber bundan önce basına düşmüştü.
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Fear of the Dark 5 yıl
İyi olmuş.
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The Tenth Doctor 5 yıl
Gelin herkes 1000 tl versin BB'yi satın alalım beyler
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Az çok öngörüye sahip bir kişi bile bilebilir.Önemli olan sonrası.Bireyselde başarılı olanların kurumsaldan daha çok kar elde ettiklerini görüyoruz.
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Toshiromifune53 5 yıl en beğenilen
3 günlük haber şimdi girilmiş siteye. Ne oldu bu donanımhaber'e anlamadım gitti. Son 1 senedir hep böyle haber konusunda geri gidiyorsunuz.
1 Yanıt Yanıtla +11
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Shady 5 yıl Toshiromifune53
Merhabalar,

Haberin sitemizde yayınladığı tarih 28 Eylül.

BlackBerry'nin basın açıklamasını yaptığı tarih 27 Eylül (saat farkına da dikkat): press.blackberry.com/...

Ya BlackBerry de haberi 2 gün gecikmeli yayınlamış, ya da siz haberleri karıştırdınız.

İyi forumlar.
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