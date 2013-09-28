BlackBerry'den iyi işaret gelmiyor: 2.çeyrekte 1 milyar dolara yakın zarar

Sürpriz bir gelişme olmaz ise 4,9 milyar dolara Fairfax Financial tarafından satın alınacak olan BlackBerry'den kötü haberler gelmeyi sürdürüyor. Firma, 31 Ağustos 2013 itibariyle sona eren 2014 mali yılının 2.çeyreğinde 1 milyar dolara yakın zarar açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre geride kalan çeyrekte gelir hanesine 1,6 milyar dolar yazmayı başarırken; akıllı telefonlar, bu gelirin 3,7 milyon dolarını oluşturdu. Operasyonlarda GKGMİ (genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri)'ne göre seyreltilmiş hisse başına 1,84 dolar olmak üzere 965 milyon dolar zararın açıklandığı çeyrekte düzeltilmiş kar marjı ise 570 milyon dolar, diğer bir ifadeyle %36 olarak şekillenmiş. Diğer taraftan firmanın bu çeyrekteki nakit-yatırım dengesi ise 2,6 milyar dolar olarak belirlenmiş.

BES 10 tarafındaki son verileri de paylaşan Kanadalı teknoloji firması, BES 10'un yüklü olduğu ticari ve test sunucu sayısının temmuz ayındaki 19,000 adetten 25000 adete yükseldiğini açıkladı.

Büyük umutlarla şirketin başına geçen BlackBerry CEO’su Thorsten Heins, 2.çeyrek performansıyla ilgili yaptığı açıklamada, operasyon ve finansal sonuçlardan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını söylerken; geleceğe dair önemli ipuçları da vermekten kaçınmadı. Heins, her geçen gün artan rekabete sahne olan donanım çevresine tepki vermek ve maliyet yapılarını değiştirmek için büyük değişimler yapacaklarını söylerken; enerjilerini hedef piyasalara odaklayacaklarını ve daha etkin bir şirket haline gelebilmek için hızlı bir dönüşüm geçirmeyi hedeflediklerini ifade ederek firmanın ilerleyen dönemde daha çok kurumsal çözümlere yöneleceğinin sinyallerini bir kez daha vermiş oldu.