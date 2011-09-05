Blackberry Bold 9900, ülkemizde satışa sunuluyor

Akıllı telefon dünyasının en önemli isimlerinden RIM'in Blackberry OS 7'li en ince (10.5 mm) ve güçlü telefonu Bold 9900'un ülkemizdeki macerası önümüzdeki günlerde başlıyor.

Özellikle Blackberry'den vazgeçemeyen teknoloji severlerin merakla beklediği Bold 9900'ü ülkemizde satışa sunacakları için büyük heyecan duyduklarını belirten RIM Türkiye Yönetici Direktörü Alexandra Zagury, BlackBerry Bold akıllı telefon serisinin Türkiye’de şimdiye kadar çok popüler olduğuna vurgu yaparken; BlackBerry 7 serisinin bir parçası olarak daha hızlı ve akıcı bir web taraması deneyimi ve daha zengin multimedya özelliğiyle BlackBery Bold 9900’ın da Türkiye’deki kullanıcılar tarafından çok beğenileceğini düşündüklerini ifade etti.

Klavyesi, dokunmatik ekranı, NFC (Near Field Communications) desteği, 10.5 mm'lik ince profili ve çelikten imal edilmiş çerçevesi gibi tasarımsal unsurlarıyla öne çıkan Bold 9900, Blackberry OS 7'deki gelişmiş WebKit tarayıcı motoru ve güçlü donanımın ile birlikte BlackBerry 6 ile çalışan akıllı telefonlara oranla % 40, BlackBerry® 5 ile çalışan akıllı telefonlara oranla ise % 100 daha hızlı bir performans sergiliyor.

Ne şekilde satılacağı ve satış fiyatıyla ilgili herhangi bir açıklamanın yapılmadığı Bold 9900'ün teknik özellikleri şu şekilde;

Özellikler İşlemci 1.2 GHz Qualcomm 8655 Sistem Belleği 768 MB Boyut 115 x 66 x 10.5 mm, 130 gram Ekran 2.8 inçte 640x480 piksel çözünürlük (inç başına 287 piksel) sunan çoklu dokunmatik ekran İşletim Sistemi Blackberry OS 7 Bellek 8 GB dahili

microSD kart girişiyle 40GB'a kadar arttırılabilir Batarya Ömrü Konuşma: 6.3 saat (GSM)

Bekleme: 12.8 gün (GSM)

Konuşma: 5.9 saat (UMTS)

Bekleme: 12.8 gün (UMTS)

Müzik oynatımı: 50 saat

Video oynatımı: 7.4 saat (GSM)

Kamera 5 Megapiksel, flaş, görüntü sabitleme

4x dijital yakınlaştırma, sahne modları

720p HD video kaydı Kablsouz Bağlantı A-GPS

802.11 b/g/n

Bluetooth 2.1

NFC Diğer QWERTY Klavye

Dokunmaya duyarlı tuşlar

Optik trackpad

