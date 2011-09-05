Blackberry Bold 9900, ülkemizde satışa sunuluyor

Akıllı telefon dünyasının en önemli isimlerinden RIM'in Blackberry OS 7'li en ince (10.5 mm) ve güçlü telefonu Bold 9900'un ülkemizdeki macerası önümüzdeki günlerde başlıyor.
Özellikle Blackberry'den vazgeçemeyen teknoloji severlerin merakla beklediği Bold 9900'ü ülkemizde satışa sunacakları için büyük heyecan duyduklarını belirten RIM Türkiye Yönetici Direktörü Alexandra Zagury, BlackBerry Bold akıllı telefon serisinin Türkiye’de şimdiye kadar çok popüler olduğuna vurgu yaparken; BlackBerry 7 serisinin bir parçası olarak daha hızlı ve akıcı bir web taraması deneyimi ve daha zengin multimedya özelliğiyle BlackBery Bold 9900’ın da Türkiye’deki kullanıcılar tarafından çok beğenileceğini düşündüklerini ifade etti.
Klavyesi, dokunmatik ekranı, NFC (Near Field Communications) desteği, 10.5 mm'lik ince profili ve çelikten imal edilmiş çerçevesi gibi tasarımsal unsurlarıyla öne çıkan Bold 9900, Blackberry OS 7'deki gelişmiş WebKit tarayıcı motoru ve güçlü donanımın ile birlikte BlackBerry 6 ile çalışan akıllı telefonlara oranla % 40, BlackBerry® 5 ile çalışan akıllı telefonlara oranla ise % 100 daha hızlı bir performans sergiliyor.
Ne şekilde satılacağı ve satış fiyatıyla ilgili herhangi bir açıklamanın yapılmadığı Bold 9900'ün teknik özellikleri şu şekilde;
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Özellikler
|İşlemci
|1.2 GHz Qualcomm 8655
|Sistem Belleği
|768 MB
|Boyut
|115 x 66 x 10.5 mm, 130 gram
|Ekran
|2.8 inçte 640x480 piksel çözünürlük (inç başına 287 piksel) sunan çoklu dokunmatik ekran
|İşletim Sistemi
|Blackberry OS 7
|Bellek
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8 GB dahili
|Batarya Ömrü
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Konuşma: 6.3 saat (GSM)
|Kamera
|5 Megapiksel, flaş, görüntü sabitleme
4x dijital yakınlaştırma, sahne modları
720p HD video kaydı
|Kablsouz Bağlantı
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A-GPS
|Diğer
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QWERTY Klavye
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400.000 uygulamanın içinde birbirinin aynısı o kadar çok içerik var çoğu gereksiz artık sosyal ağlar cihazlarda yüklü geliyor geriye oyunlar,lokal uygulamalar vs. kalıyor ve en büyük avantaj oyunlar eğer blackberry marketi en iyi oyunları sunsaydı iosun 400.000 lik sayısı hiç birşey ifade etmezdi ama evet diğer marketler daha zengin olabilir burda söylenen yüzbinlerce uygulamaya ihtiyacımızın olmadığı kalite uygulamar gerekli iyi olsun 20.000 olsun benim için daha iyidir çöple dolu yarm milyonluk bir market istemem ama doğrudur bb marketi zayıf ancak sayı bakımından değil kalite bakımından bunun sebebide hitap ettiği kesim....