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Blackberry Bold 9900, ülkemizde satışa sunuluyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
24,4b
1
286
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Blackberry Bold 9900, ülkemizde satışa sunuluyor
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Akıllı telefon dünyasının en önemli isimlerinden RIM'in Blackberry OS 7'li en ince (10.5 mm) ve güçlü telefonu Bold 9900'un ülkemizdeki macerası önümüzdeki günlerde başlıyor.

Özellikle Blackberry'den vazgeçemeyen teknoloji severlerin merakla beklediği Bold 9900'ü ülkemizde satışa sunacakları için büyük heyecan duyduklarını belirten RIM Türkiye Yönetici Direktörü Alexandra Zagury, BlackBerry Bold akıllı telefon serisinin Türkiye’de şimdiye kadar çok popüler olduğuna vurgu yaparken; BlackBerry 7 serisinin bir parçası olarak daha hızlı ve akıcı bir web taraması deneyimi ve daha zengin multimedya özelliğiyle BlackBery Bold 9900’ın da Türkiye’deki kullanıcılar tarafından çok beğenileceğini düşündüklerini ifade etti.

Klavyesi, dokunmatik ekranı, NFC (Near Field Communications) desteği, 10.5 mm'lik ince profili ve çelikten imal edilmiş çerçevesi gibi tasarımsal unsurlarıyla öne çıkan Bold 9900, Blackberry OS 7'deki gelişmiş WebKit tarayıcı motoru ve güçlü donanımın ile birlikte BlackBerry 6 ile çalışan akıllı telefonlara oranla % 40, BlackBerry® 5 ile çalışan akıllı telefonlara oranla ise % 100 daha hızlı bir performans sergiliyor.

Ne şekilde satılacağı ve satış fiyatıyla ilgili herhangi bir açıklamanın yapılmadığı Bold 9900'ün teknik özellikleri şu şekilde;

Özellikler
İşlemci 1.2 GHz Qualcomm 8655
Sistem Belleği 768 MB
Boyut 115 x 66 x 10.5 mm, 130 gram
Ekran 2.8 inçte 640x480 piksel çözünürlük (inç başına 287 piksel) sunan çoklu dokunmatik ekran
İşletim Sistemi Blackberry OS 7
Bellek

8 GB dahili
microSD kart girişiyle 40GB'a kadar arttırılabilir
Batarya Ömrü

Konuşma: 6.3 saat (GSM)
Bekleme: 12.8 gün (GSM)
Konuşma: 5.9 saat (UMTS)
Bekleme: 12.8 gün (UMTS)
Müzik oynatımı: 50 saat
Video oynatımı: 7.4 saat (GSM)
Kamera 5 Megapiksel, flaş, görüntü sabitleme
4x dijital yakınlaştırma, sahne modları
720p HD video kaydı
Kablsouz Bağlantı

A-GPS
802.11 b/g/n
Bluetooth 2.1
NFC
Diğer

QWERTY Klavye
Dokunmaya duyarlı tuşlar
Optik trackpad
Blackberry Bold 9900, ülkemizde satışa sunuluyor
Tam Boyutta Gör
Blackberry Bold 9900, ülkemizde satışa sunuluyor
Tam Boyutta Gör
Blackberry Bold 9900, ülkemizde satışa sunuluyor
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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
KIZLARIN KORKULU RÜYASI 8 yıl en beğenilen
Hic bir esprisi oldugunu dusunmuyorum bbnin kullananlarin %70 i hava atmak amacli sadece mesaj atmak ve gorusme yapmak icin kullaniyor.hadi tum ozelliklerini sonuna kadar kullandi yine 1800 tl etmez bence.en basitinden uygulama destegi az 4 ghz islemci olsa ne yazar kullanamadiktan sonra.
Hic bir esprisi oldugunu dusunmuyorum bbnin kullananlarin %70 i hava atmak amacli sadece mesaj atmak ve gorusme yapmak icin kullaniyor.hadi tum ozelliklerini s...
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Stanislas Xavier 8 yıl
Vendettaa0
OvernightSensation
Vendettaa0 Hic bir esprisi oldugunu dusunmuyorum bbnin kullananlarin %70 i hava atmak amacli sadece mesaj atmak ve gorusme yapmak icin kullaniyor.hadi tum ozelliklerini sonuna kadar kullandi yine 1800 tl etmez bence.en basitinden uygulama destegi az 4 ghz islemci olsa ne yazar kullanamadiktan sonra.
iphoneda 400.000 uygulama var kullananların %80i hava için kullanıyor ayrıca her sistemde herkesin ne kullandığı bellidir sen 400.000 uygulamada kaç tane kullanıyorsun 100.000 tane felan mı ?
Peki sen 20000 uygulamanin hepsini kullaniyor musun? O zaman 100 tane uygulama cikarsinlar hatta 100 cok 50 tne cikarsinlar yeter de artar bile. Uygulama olmayacaksa ne isisme yarayacak bu cihaz. 500 liraya ayni isi yapan telefonlar var cokta kullanisli alir onu kullanirim

400.000 uygulamanın içinde birbirinin aynısı o kadar çok içerik var çoğu gereksiz artık sosyal ağlar cihazlarda yüklü geliyor geriye oyunlar,lokal uygulamalar vs. kalıyor ve en büyük avantaj oyunlar eğer blackberry marketi en iyi oyunları sunsaydı iosun 400.000 lik sayısı hiç birşey ifade etmezdi ama evet diğer marketler daha zengin olabilir burda söylenen yüzbinlerce uygulamaya ihtiyacımızın olmadığı kalite uygulamar gerekli iyi olsun 20.000 olsun benim için daha iyidir çöple dolu yarm milyonluk bir market istemem ama doğrudur bb marketi zayıf ancak sayı bakımından değil kalite bakımından bunun sebebide hitap ettiği kesim....
Vendettaa0OvernightSensationVendettaa0 Hic bir esprisi oldugunu dusunmuyorum bbnin kullananlarin %70 i hava atmak amacli s...
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olcayakbul 8 yıl
Turkcell'in kampanyasından aldığım ve iki gün önce elime geçen blackberry bold 9900 telefon hiçbir görünür neden olmadan sürekli kapanıyor. Kapanma telefon hiçbir işlem yapmazken gerçekleştiği gibi, bir konuşmanın ortasında ya da telefon çalarken de gerçekleşebiliyor. İşin kötü yanı, telefon tekrar açıldığında yapılmakta olan görüşme ile ilgili bir kayıt bulunamıyor.

Bu fiyata satılan böyle bir cihazın daha ikinci gününde servise gitmesini gerektiren bir sorun yaşaması gerçekten çok can sıkıcı.
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Manuel Neuer 8 yıl olcayakbul
olcayakbul

Turkcell'in kampanyasından aldığım ve iki gün önce elime geçen blackberry bold 9900 telefon hiçbir görünür neden olmadan sürekli kapanıyor. Kapanma telefon hiçbir işlem yapmazken gerçekleştiği gibi, bir konuşmanın ortasında ya da telefon çalarken de gerçekleşebiliyor. İşin kötü yanı, telefon tekrar açıldığında yapılmakta olan görüşme ile ilgili bir kayıt bulunamıyor.

Bu fiyata satılan böyle bir cihazın daha ikinci gününde servise gitmesini gerektiren bir sorun yaşaması gerçekten çok can sıkıcı.


Benım Telefonda Serviste. Blackberry 9900 Wifi Bağlanmama Sorunu Meydana geldi. Vede Yazılım yüklettirince Dokunmatıgı geç algılamaya başlamıştı. KVK'ya yolladık Degişim için bekliyoruz .. 1 Hafta Oldu..
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beyinsis 8 yıl
Blackberry'nin sonu da Palm gibi olacak. Android ve IOS karşısında hiçbir şansı yok.
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DH Misafiri 8 yıl
Arkadaşlar her telefonun alıcısı farklıdır. BB kullanıcıları İPhone kullanıcıları vs... Herkez kafasına göre yaşadığı şeylere göre konuşuyor. Ben şuan bold 9700 kullanıyorum harika bir telefon internet kullanımı süper mail desen tartışılmaz hiç bir telefonla. Uygulamalar desen onlarda çok kullanışlı görsel desen var Kamera desen yeterli falanda filan bir sürü şey sayabilirim. Ama bana tek kötü yönü ne diye sorsanız ben size söyleyemem çünkü yok. Bu 9700 bukadar harikayken 9900 ün nasıl olduğu konusunda beklentim çok yüksek bir kere Kamerası ve dokunmatiği gerçekten harika dokunmatiğinin iphone dan eksiği yok emin olabilirsiniz. Hee dersinizki fiyatı pahalı evet bencede pahalı ama veren pişman olur mu hayır olmaz...
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goktepe 8 yıl
İyide babane BB nin yeni telinden burası Apple forumu değilmi ;(
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ozgur106 8 yıl
black berry gıbı ıphonun kalıtesıne veya rakıp olma durumuna yakından yaklaşamayan telefonun başlığı neden burada açılıp, forumumuzu kırletmıs anlayamadım açan arkadaş başlığını alıp black berry bolumune taşısın
üstüne üstlük konuyu açan haber editörü siz böyle hatalar yaparsanız millet neler yapar artık ....
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cartographer 8 yıl
Evet BlackBerry'nin veri sikistirmasi olayi datanin BlackBerry'nin serverlarindan sifrelenerek gecip bizim cihazlarimiza gelmesiyle oluyor. Bunu sadece internet tarayicida degil her turlu islemde yapiyor. BBM, Email, Facebook, Twitter uygulamalarinda falan da sikistirma yapiyor.
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ZIKKIM 8 yıl
DÜN EŞİME ALDIK TELEFONU ANKAMALL VODAFONE DAN 1600 LİRAYA AXCESS E 12 TAKSIT YAPTILAR. BENCE GAYET GÜZEL FİYAT VERDİLER. TEKNOSA 1749 ELECTROWORLD 1750 FİYAT VERDİ.BEN AÇIKCASI ÇOK BEĞENDİM CİHAZI BENDE İP4 VAR DOKUNMATİK OLARAK HİÇBİR FARKI YOK AYRICA MENULER DAHA AKICI VE KOLAY OLMUŞ ESKI BB LERE NAZARAN.
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silencer1227 8 yıl
Sali gunu alicam insallah en ucuz hangi timde acaba? Kadikoy iskelenin karssisinda 1650 tl
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Manuel Neuer 8 yıl
Arkadaşlar İlla TİM'den Almak Zorunda degilsiniz. Ben Bugun Teknosadan Aldım. Cihazda Gayet güzel. 1600 Liraya Aldım.
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JasoNBuraK 8 yıl
Blackberryde ne buluyorlar yahu, bildiğin çöp. Bir torch mesela, verilen paraya yazık..
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cartographer 8 yıl

JasoNBuraK
Blackberryde ne buluyorlar yahu, bildiğin çöp. Bir torch mesela, verilen paraya yazık..

Hic kullandin mi herhangi bir BlackBerry?
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Harold Finch 8 yıl JasoNBuraK
JasoNBuraK

Blackberryde ne buluyorlar yahu, bildiğin çöp. Bir torch mesela, verilen paraya yazık..

Torch cidden çok kötü bir telefon
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silencer1227 8 yıl
Anladim hocam cok saol :) Yani suan elimdeki iphone 4 le takas yapabilirim, isteyenler pm atabilir :)
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cartographer 8 yıl silencer1227
silencer1227
Anladim hocam cok saol :) Yani suan elimdeki iphone 4 le takas yapabilirim, isteyenler pm atabilir :)

Rica ederim kardes. ;)
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silencer1227 8 yıl
Bende bundan almak istiyorum. İphone 4 umle takas yapmak . Ama bunu birinden alip ayrica turkcellden vs bbm paketi alabiliyormuyuz yoksa illaki turkcellden minalmamiz gerekiyo
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cartographer 8 yıl

silencer1227
Bende bundan almak istiyorum. İphone 4 umle takas yapmak . Ama bunu birinden alip ayrica turkcellden vs bbm paketi alabiliyormuyuz yoksa illaki turkcellden minalmamiz gerekiyo

Yok gerek yok eger yurtdisindan unlock edilmisse Turkcell'le de kullanabilirsin rahatca BIS pakedi alip falan. Unlock degilse napiyoruz bilmiyorum tam. Ama alacagin adam Turkiye'den almissa kesin sorunsuz calisir cunku Turkiye'de sadece Turkcell var.
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cnrkilic 8 yıl
Arkadaslar bende bold 9900 sahibi oldum yukleyebilecegimiz turk programlari neler var acaba
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