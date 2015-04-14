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Blackmagic, insansız hava araçlarını odak noktasına koyduğu yeni sinema kamerasını görücüye çıkarttı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Blackmagic, insansız hava araçlarını odak noktasına koyduğu yeni sinema kamerasını görücüye çıkarttı
 
Profesyonel video dünyasının yakından tandığı firmalardan Blackmagic, NAB fuarı kapsamında boyutları insansız hava araçları odağında geliştirilen yeni kamera modeli Micro Cinema Camera'yı resmi olarak kullanıcıların beğenisine sundu.
Yukarıda yer alan görselde de gördüğünüz üzere son dönemde kullanım sayısı ciddi oranda artan insansız hava araçlarına konumlandırılabilecek düzeyde geliştirilen Blackmagic Micro Cinema Camera, 82.5 x 69.5 x 65.4mm boyutu ile 300 gram ağırlığıyla dikkatleri üzerine çekiyor ve tasarımsal olarak oldukça modern görünüyor. Teknik olarak MicroFourThirds'den daha ufak ancak birçok aksiyon kamerasının barındırdığından çok daha büyük "Super 16" sensör üzerine kurulan kamera, firmanın Pocket Cinema Camera modeli ile benzer kalitede 13 durak dinamik aralığa sahip sonuçlar verebiliyor.
Blackmagic, insansız hava araçlarını odak noktasına koyduğu yeni sinema kamerasını görücüye çıkarttı
 
Farklı ihtiyaçlara uygun olarak 4/3 lenslerle kullanılabilen Micro Cinema Camera, rolling ve global olmak üzere iki farklı perde teknolojisiyle "Jello" efekti adı verilen dijital olarak görüntü kayması sorununu ortandan kaldırıyor ve rolling perde seçiminde 1080 piksel saniyede 30 kare, global perde seçiminde ise 1080 piksel saniyede 60 kare çekimlerin altından kalkabiliyor. 12-bit RAW ya da ProRes çıktı verebilen kamera, ufak gövdesi sayesinde insansız hava araçları yerine motorsiklet kaskı gibi noktalara da özel aparatlar yardımıyla rahatlıkla takılabiliyor. Canon LP-E6 lityum-iyon bataryaları kullanabilen ürün, bu sayede 90 dakika boyunca çekimde kalabiliyor ve çekimlerini SDX ile SDHC hafıza kartlarına aktarabiliyor.
Blackmagic'in dikkat çekici yeni video kamerası Micro Cinema Camera, Haziran ayında 995$ fiyat etiketiyle satıla çıkıyor.
Blackmagic, insansız hava araçlarını odak noktasına koyduğu yeni sinema kamerasını görücüye çıkarttı
 

http://www.dpreview.com/articles/8285014450/meet-the-blackmagic-micro-cinema-camera-a-super-16-action-camera-with-a-four-thirds-mount Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-0924579C4 4 yıl
hava çekimlerinde kimse süper 16 size istemez amator ise gopro kullanır daha iyi.
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cervinff 4 yıl
o helikopteri kullanmak beceri ister amatör biri kendi başına böyle bişeye heves ederse düşüreceği kesin.
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doctor_bey 4 yıl Guest-0924579C4
Ben bunun yerine gopro kullanacak olan amatörün yerinde olsam bunu tercih ederdim ama, ki goprodan daha iyi zaten
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doctor_bey 4 yıl
Amatörler için müthiş olur bence, zaten profesyonellerin havadan çekim yaparken kullandıkları ekipmanları biliyoruz, o kadar parası olmayan bununla daha ucuza işin altından kalkar

Ki bunu bile profesyoneller kullanabilir, çok iyi ya
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stevan 4 yıl
eklemeyi unutmuşsunuz, 4k 30fps çekebilen bir modeli ve farklı lensleriyle beraber temmuz ayın da çıkacak
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