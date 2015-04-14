Blackmagic, insansız hava araçlarını odak noktasına koyduğu yeni sinema kamerasını görücüye çıkarttı

Profesyonel video dünyasının yakından tandığı firmalardan Blackmagic, NAB fuarı kapsamında boyutları insansız hava araçları odağında geliştirilen yeni kamera modeli Micro Cinema Camera'yı resmi olarak kullanıcıların beğenisine sundu.

Yukarıda yer alan görselde de gördüğünüz üzere son dönemde kullanım sayısı ciddi oranda artan insansız hava araçlarına konumlandırılabilecek düzeyde geliştirilen Blackmagic Micro Cinema Camera, 82.5 x 69.5 x 65.4mm boyutu ile 300 gram ağırlığıyla dikkatleri üzerine çekiyor ve tasarımsal olarak oldukça modern görünüyor. Teknik olarak MicroFourThirds'den daha ufak ancak birçok aksiyon kamerasının barındırdığından çok daha büyük "Super 16" sensör üzerine kurulan kamera, firmanın Pocket Cinema Camera modeli ile benzer kalitede 13 durak dinamik aralığa sahip sonuçlar verebiliyor.

Farklı ihtiyaçlara uygun olarak 4/3 lenslerle kullanılabilen Micro Cinema Camera, rolling ve global olmak üzere iki farklı perde teknolojisiyle "Jello" efekti adı verilen dijital olarak görüntü kayması sorununu ortandan kaldırıyor ve rolling perde seçiminde 1080 piksel saniyede 30 kare, global perde seçiminde ise 1080 piksel saniyede 60 kare çekimlerin altından kalkabiliyor. 12-bit RAW ya da ProRes çıktı verebilen kamera, ufak gövdesi sayesinde insansız hava araçları yerine motorsiklet kaskı gibi noktalara da özel aparatlar yardımıyla rahatlıkla takılabiliyor. Canon LP-E6 lityum-iyon bataryaları kullanabilen ürün, bu sayede 90 dakika boyunca çekimde kalabiliyor ve çekimlerini SDX ile SDHC hafıza kartlarına aktarabiliyor.

Blackmagic'in dikkat çekici yeni video kamerası Micro Cinema Camera, Haziran ayında 995$ fiyat etiketiyle satıla çıkıyor.

http://www.dpreview.com/articles/8285014450/meet-the-blackmagic-micro-cinema-camera-a-super-16-action-camera-with-a-four-thirds-mount