BlackmagicDesign'dan 3 adet LCD ekrana sahip modüler 4K video kamera: URSA

Las Vegas'da düzenlenen NABSHOW (Ulusal Yayıncılar Birliği) kapsamında 4K çözünürlük çevresinde toplanan duyurular gelmeye devam ediyor. Bu firmalar arasına katılan BlackmagicDesign, 3 adet LCD erkana sahip modüler 4K video kamerası URSA ile profesyonel kamera pazarına modern bir dokunuş getiriyor.

Profesyonel video odaklı kamera ve diğer aksesuar ürünleriyle tanınan BlackmagicDesign, yeni geliştirdiği URSA modeliyle bu alandaki gücünü gözler önüne seriyor. Tasarımsal olarak şuana kadar yapılmış en modern kasalardan birisine sahip olan ürün, bünyesinde 3 adet LCD erkan taşıyor. Bu ekranlardan 1920 x 1200 piksel çözünürlüğe sahip 10-inç'lik olanı objektiften gelen görüntüyü gösterirken, kameranın yan tarafında yer alan iki adet 800 x480 piksel çözünürlükteki 5-inç'lik kapasitif dokunmatik ekran ise her türlü ayarın hızlıca yapılmasına imkan tanıyor ve bu sayede de kamera üzerinde çok fazla sayıda fiziksel tuş yer almıyor. Hali hazırda satılan Production Camera 4K içerisinde de yer alan Super 35 (21.12 x 11.88mm) sensör (12 durak dinamik aralık) ile gelen ve bu sensörün de yardımıyla 3840 x 2160 piksel çözünürlüğünde video çekebilen URSA, takılan iki adet Cfast 2.0 hafıza kartı üzerine kayıpsız CinemaDNG RAW ya da Apple ProRes 422 formatlarında kayıt yapabiliyor ve kamera bu kartın biri dolduğu zaman diğerine geçiş yaparak kesintisiz çekim gerçekleştirebiliyor.

BlackmagicDesign URRA'nın en dikkat çekici özellikleri arasında ise modüler yapısıyla sensör, lens bağlantı yapısı ve lens kontrol bağlantılarının isteğe bağlı olarak değiştirilebiliyor olması yer alıyor. Şimdilik Canon EF ve ARRI PL lens modelleriyle kullanılabilen, 2014 sonrasında ise B4 isimli (Televizyon yayınlarında kullanılıyor) lensler için özel optimize edilmiş bir sensöre kavuşacağı belirtilen profesyonel kamera, ayrıca herhangi bir sensör olmadan da kullanılabiliyor ve bu durumda DSLR kameralara yüksek kaliteli ProRes formatında kayıt, ses, görüntüleme ve zaman kodlama gibi gelişmiş özellikler sağlıyor. Standart güç kaynaklarına verdiği destekle geriye uyumluluk noktasında sorun yaşamayan URRA, yaklaşık 7kg ağırlığa sahip olmasına rağmen gövdesi üzerinde yer alan özel tutma aparatıyla rahatlıkla taşınabiliyor ve firmanın DaVinci adını verdiği özel yazılımıyla beraber geliyor. Mac ve Windows sistemler ile çalışan bu yazılım, videolar için renk düzeltme noktasında sektördeki en iyi çözümlerden birisini ortaya koyuyor.

BlackmagicDesign NAB fuarı kapsamında aynı zamanda özellikle televizyon çekimleri için stüdyo içerisinde kullanılabilecek Studio Camera (HD ve 4K) isimli tam profesyonel bir model daha kullanıcıların beğenisine sunmuş durumda. URSA benzeri şekilde arka kısmında geniş 10.1-inç 1920 x 1200 piksel ekran taşıyan ve bu şekilde çok daha rahat bir kullanım yapısı sunan Studio Camera, yine URSA gibi oldukça modern bir tasarıma ve seçilen versiyona göre 1920 x 1080 piksel 23.98p ve 3840 x 2160 piksel 23.98p video çekim kapasitelerine sahip. Özellikle MFT (Micro Four Thirds) sistem yapısıyla dikkat çeken ve bu sayede oldukça geniş bir lens ailesine kapılarını açan kamera, bu desteği aktif olarak veriyor ve böylelikle MFT sistem lensleriyle otomatik netleme yapılabiliyor. Mikrofon gibi birçok farklı aksesuar desteği de bulunan Studio Camera, firma tarafından belirtildiği kadarıyla 4 saat batarya ömrü ortaya koyabiliyor.

BlackmagicDesign'ın profesyonellere yönelik yeni video kamera modellerinden URSA'nın EF lens uyumlu versiyon 5,995$, PL lens uyumlu versiyonu 6,495$, Studio Camera HD 1,995$, Studio Camera 4K ise 2,995$ gibi rakiplerine göre oldukça uygun fiyat etiketleriyle önümüzdeki Haziran ve Temmuz aylarında satışa sunuluyor. Kameraların tüm ayrıntıları için firmanın resmi sitesinden buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.blackmagicdesign.com/products