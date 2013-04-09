Blackmagicdesign'ın 4K video çekebilen yeni sinema kamerasının resmi duyurusu geldi





Dün NAB 2013 fuarı kapsamında karşımıza çıkan bir diğer yeni sinema kamerası olan ve Blackmagicdesign firmasının geliştirdiği Blackmagic Production Camera 4K sinema kamerası, resmi olarak duyuruldu.

Blackmagic Production Camera 4K sinema kamerası modeli, isminde de geçtiği üzere 4K çözünürlükte yüksek kalite video çekimlerinin yapılmasına izin verebiliyor. Bu tarz yüksek çözünürlük sunan diğer profesyonel sinema kameralarından 166x113x126mm boyutları ve 1.7kg ağırlığı ile ayrılan model, teknik olarak Super 35 sensöre, 5" 800x480 piksel LCD dokunmatik LCD ekrana, 3840x2160 piksel efektif video çözünürlüğüne, çıkartabilir 2.5" SSD depolama birimine, 12 durak dinamik aralığa, kayıpsız sıkıştırılmış CinemaDNG RAW ve Apple ProRes 422 kayıt seçenekleri yanında, Canon EF ya da ZE lens bağlantı desteklerine sahip.

Üzerinde SDI video ve ses çıkışı, analog ses giriş/çıkışı ve yükse hızda veri aktarımı için Thunderbolt bağlantı portu da yer alan Blackmagic Production Camera 4K sinema kamerası, oldukça şık yapısı yanında, şarj edilebilir lityum-iyon batarya ile ortalama 90 dakika kullanım ömrü sunabiliyor.





Profesyonel sinemacılar ya da ileri düzeyde amatör video tutkunları için oldukça iyi teknik özelliklere sahip olan Blackmagic Production Camera 4K, Temmuz ayında 3,995$ fiyat etiketine sahip olarak dünya çapında satılmaya başlanacak.





http://www.blackmagicdesign.com/products/blackmagicproductioncamera4k





http://www.blackmagicdesign.com/products/blackmagicproductioncamera4k