Xiaomi, yeni yapay zekalı güvenlik kamerasını satışa sundu

Outdoor Camera 4, yapay zeka teknolojisinden yararlanarak görüş alanındaki araçlarla insanları doğru bir şekilde ayırt edebiliyor. Otomatik takip özelliği, tespit edilen kişileri takip ederek ev sahipleri için kapsamlı bir izleme alanı ve gelişmiş güvenlik sağlıyor. Caydırılık için ses ve ışık alarm modu, anormal durum tespitinde anlık bildirim gönderme, çift yönlü sesli iletişim, otomatik alım ve yüksek frekanslı flaş gibi özelliklerle donatılan kamera, WiFi 6 bağlantısını destekliyor ve hem Wi-Fi hem de Ethernet üzerinden bağlantı olanağı sunuyor. IP66 sertifikalı kamera, çeşitli hava ve dış mekan koşullarında güvenilir performans gösterecek şekilde tasarlanmış.
Xiaomi Outdoor Camera 4 fiyatı
Xiaomi Outdoor Camera 4, Çin'de 249 yuan (34 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunuldu.