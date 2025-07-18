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    Xiaomi, yeni yapay zekalı güvenlik kamerasını satışa sundu

    Xiaomi, güvenilir ve uygun fiyatlı ev güvenlik çözümleri arayan kullanıcıları hedefleyen yeni Outdoor Camera 4'ü piyasaya sürdü. Yeni model, geliştirilmiş kompakt tek kameralı tasarıma sahip.

    Xiaomi Outdoor Camera 4 satışta Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, yakın zamanda olağanüstü görüntü kalitesi ve dinamik aralık sunan yeni yapay zeka destekli akıllı güvenlik kamerasını satışa sundu. Xiaomi Outdoor Camera 4, önceki çift kameralı kuruluma göre geliştirilmiş kompakt tek kameralı bir tasarım, kolay kurulum ve daha uygun fiyatla geliyor.

    Xiaomi Outdoor Camera 4 özellikleri

    Xiaomi güvenlik kamerası Outdoor Camera 4 Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Outdoor Camera 4, hem gündüz hem de gece izleme için yüksek çözünürlüklü video kalitesi sunan gelişmiş 8 MP F/1.6 CMOS sensörle donatılmış. Yerleşik HDR modu, zorlu ışık koşullarında bile dengeli pozlama sağlayarak net ve ayrıntılı çekimler sağlıyor. Kamera, gece insan hareketi algıladığında otomatik olarak etkinleşen çift beyaz ışık + çift kızılötesi ışık sistemi içeriyor. Bu teknoloji, görüş alanını optimize ediyor, gereksiz güç tüketimini en aza indiriyor ve ışık kirliliğini azaltarak konut ortamları için uygun hale getiriyor.

    Outdoor Camera 4, yapay zeka teknolojisinden yararlanarak görüş alanındaki araçlarla insanları doğru bir şekilde ayırt edebiliyor. Otomatik takip özelliği, tespit edilen kişileri takip ederek ev sahipleri için kapsamlı bir izleme alanı ve gelişmiş güvenlik sağlıyor. Caydırılık için ses ve ışık alarm modu,  anormal durum tespitinde anlık bildirim gönderme, çift yönlü sesli iletişim, otomatik alım ve yüksek frekanslı flaş gibi özelliklerle donatılan kamera, WiFi 6 bağlantısını destekliyor ve hem Wi-Fi hem de Ethernet üzerinden bağlantı olanağı sunuyor. IP66 sertifikalı kamera, çeşitli hava ve dış mekan koşullarında güvenilir performans gösterecek şekilde tasarlanmış.

    Xiaomi Outdoor Camera 4 fiyatı

    Xiaomi Outdoor Camera 4, Çin'de 249 yuan (34 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

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