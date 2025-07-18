Xiaomi, yeni yapay zekalı güvenlik kamerasını satışa sundu

Tam Boyutta Gör Xiaomi, yakın zamanda olağanüstü görüntü kalitesi ve dinamik aralık sunan yeni yapay zeka destekli akıllı güvenlik kamerasını satışa sundu. Xiaomi Outdoor Camera 4, önceki çift kameralı kuruluma göre geliştirilmiş kompakt tek kameralı bir tasarım, kolay kurulum ve daha uygun fiyatla geliyor.

Sim Kartlı ve Güneş Enerjili Güvenlik Kamerası aldık, denedik! 3 hf. önce eklendi

Xiaomi Outdoor Camera 4 özellikleri

Tam Boyutta Gör Xiaomi Outdoor Camera 4, hem gündüz hem de gece izleme için yüksek çözünürlüklü video kalitesi sunan gelişmiş 8 MP F/1.6 CMOS sensörle donatılmış. Yerleşik HDR modu, zorlu ışık koşullarında bile dengeli pozlama sağlayarak net ve ayrıntılı çekimler sağlıyor. Kamera, gece insan hareketi algıladığında otomatik olarak etkinleşen çift beyaz ışık + çift kızılötesi ışık sistemi içeriyor. Bu teknoloji, görüş alanını optimize ediyor, gereksiz güç tüketimini en aza indiriyor ve ışık kirliliğini azaltarak konut ortamları için uygun hale getiriyor.

Outdoor Camera 4, yapay zeka teknolojisinden yararlanarak görüş alanındaki araçlarla insanları doğru bir şekilde ayırt edebiliyor. Otomatik takip özelliği, tespit edilen kişileri takip ederek ev sahipleri için kapsamlı bir izleme alanı ve gelişmiş güvenlik sağlıyor. Caydırılık için ses ve ışık alarm modu, anormal durum tespitinde anlık bildirim gönderme, çift yönlü sesli iletişim, otomatik alım ve yüksek frekanslı flaş gibi özelliklerle donatılan kamera, WiFi 6 bağlantısını destekliyor ve hem Wi-Fi hem de Ethernet üzerinden bağlantı olanağı sunuyor. IP66 sertifikalı kamera, çeşitli hava ve dış mekan koşullarında güvenilir performans gösterecek şekilde tasarlanmış.

Xiaomi Outdoor Camera 4 fiyatı

Xiaomi Outdoor Camera 4, Çin'de 249 yuan (34 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Video Kameralar Haberleri

Xiaomi Outdoor Camera 4 güvenlik kamerası fiyatı ve özellikleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: