Bloomberg: iOS6'daki yetersiz Haritalar uygulaması bir yöneticinin daha başını yaktı

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Bloomberg tarafından yayınlanan bir habere göre, Apple'ın iOS6 ile yer verdiği haritalar uygulaması bir zamanlar Haritalar ekibinden sorumlu kişi olan Richard Wiliamson'ın kovulmasına neden olmuş. Apple'ın kıdemli başkan yardımcısı Eddy Cue tarafından kovulduğu söylenen Williamson'ın Linkedln profiline bakıldığında ise şu an iOS platform servislerinde kıdemli direktör olarak görünüyor.
Bloomberg'in belirttiğine göre, geçtiğimiz ay Apple'dan ayrılan Scott Forstall'ın bıraktığı Haritalar ve Siri'nin sorumluluğunu üstlenen Cue, haritalar uygulamasında işleri yerine koymak için ekibin başına hızlı bir şekilde bir lider atamayı düşünüyor. Ayrıca, Apple'ın harita iş ortaklarını kendi verilerindeki hataları gidermek için zorladığı da belirtiliyor.
Haritalar uygulaması için kullanıcılarından özür dileyerek, hataların en kısa zamanda giderileceğini belirten Apple, kullanıcılarına diğer sağlayıcıların uygulamalarını da önermişti. Haritalar uygulamasını ''yetersiz'' olarak tanımlayarak, kullanıcılarını diğer servislere yönlendiren Apple'ın haritalar konusundaki yetersizliği konusunda ne gibi işler yapacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.
http://www.bloomberg.com/news/2012-11-27/apple-said-to-fire-maps-manager-after-flaws-hurt-iphone-5-debut.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ya Apple öyle salak firma ki.
Dışarıya olan bağlılığı ortadan kaldırmak için gidip Google Maps i kaldırıp o salak haritalarını koymuşlar.
Her işin bir âdabı var. Madem yapmışsın bir şey. Adam gibi testten geçir, baktın olmuş, o zaman kaldır Google Maps'ı kendi servisini koy. Millet taktir etsin.
Ama bu Apple her şeyde böyle yaptığı için bunda da aynısını yapmayı tercih ediyor. Tıpkı telefonlarını çıkartırken de aynı şekilde test ederken sorumsuzca davrandığı gibi.
Ne de olsa kendisine körü körüne bağlı bir hayran kitlesi var. Nasıl olsa telefonun fotoğraf çekerken pembe ışık çıktığı zaman pişkince "Elinizi siper edin" veya anteni çekmediği zaman "Siz telefonu tutmasını bilmiyorsunuz" diye yüzsüzce ve pişkince demesine rağmen hâlâ malını kapış kapış satanileceği körü körüne bağlı hayran kitlesi olduğu için
haritayı kaldırmış mış, yolları bozuk gösteriyormuş, Almanya'daki bir yeri kutupta gösteriyormuş umurunda değil.
şimdiye kadar forumda senin çok az yorumunla aynı fikirde olmuştum ama buna katılmamak elde değil,adama "aga bu telefon 2 gün yoğun kullanımda uyanık kalabiliyor elindeki 8 saat zor duruyor" diyorum "ama bu apple" diyor,ben de kullanıyorum,biliyorum apple olduğunu ama ortada bir başarısızlık var,apple'ı apple yapan yenilikçi düşünceyi bırakıp her gün yeni bir şeyi taht'a çıkaran popülerlik akımına yöneliyorlar,bu bana göre kabul edilemez ve apple'dan soğumamın temel sebebidir.
İnsanlar fanatik olmaya ne kadar meğilliler.
evet mantıklı bir düşünce,bu şekilde bir başarısızlığın piyasaya sürülmesine böyle bir açıklama çok mantıklı geliyor kulağa.
dogru olabilir. tabi icerde gercekden neler oldugunu bilmek zor.
Hatta bakın şimdi o kişiler bu mesajıma nasıl eksi yağdıracak ve beni haklı çıkartacak...
Sorunda burda zaten. kalitesiz bir map ile müşteriye hoş görünmeye çalışıp sonrada eşşek gibi özür dilemek. Olan oldu. apple da çatlaklar gitgide büyümeye başlıyor
Ne çatlağı biledel
Bunu ilk farkeden sen olmalısın
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