Bloomberg: iOS6'daki yetersiz Haritalar uygulaması bir yöneticinin daha başını yaktı

Bloomberg tarafından yayınlanan bir habere göre, Apple'ın iOS6 ile yer verdiği haritalar uygulaması bir zamanlar Haritalar ekibinden sorumlu kişi olan Richard Wiliamson'ın kovulmasına neden olmuş. Apple'ın kıdemli başkan yardımcısı Eddy Cue tarafından kovulduğu söylenen Williamson'ın Linkedln profiline bakıldığında ise şu an iOS platform servislerinde kıdemli direktör olarak görünüyor.





Bloomberg'in belirttiğine göre, geçtiğimiz ay Apple'dan ayrılan Scott Forstall'ın bıraktığı Haritalar ve Siri'nin sorumluluğunu üstlenen Cue, haritalar uygulamasında işleri yerine koymak için ekibin başına hızlı bir şekilde bir lider atamayı düşünüyor. Ayrıca, Apple'ın harita iş ortaklarını kendi verilerindeki hataları gidermek için zorladığı da belirtiliyor.





Haritalar uygulaması için kullanıcılarından özür dileyerek, hataların en kısa zamanda giderileceğini belirten Apple, kullanıcılarına diğer sağlayıcıların uygulamalarını da önermişti. Haritalar uygulamasını ''yetersiz'' olarak tanımlayarak, kullanıcılarını diğer servislere yönlendiren Apple'ın haritalar konusundaki yetersizliği konusunda ne gibi işler yapacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://www.bloomberg.com/news/2012-11-27/apple-said-to-fire-maps-manager-after-flaws-hurt-iphone-5-debut.html