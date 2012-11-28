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Bloomberg: iOS6'daki yetersiz Haritalar uygulaması bir yöneticinin daha başını yaktı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Bloomberg tarafından yayınlanan bir habere göre, Apple'ın iOS6 ile yer verdiği haritalar uygulaması bir zamanlar Haritalar ekibinden sorumlu kişi olan Richard Wiliamson'ın kovulmasına neden olmuş. Apple'ın kıdemli başkan yardımcısı Eddy Cue tarafından kovulduğu söylenen Williamson'ın Linkedln profiline bakıldığında ise şu an iOS platform servislerinde kıdemli direktör olarak görünüyor.

Bloomberg'in belirttiğine göre, geçtiğimiz ay Apple'dan ayrılan Scott Forstall'ın bıraktığı Haritalar ve Siri'nin sorumluluğunu üstlenen Cue, haritalar uygulamasında işleri yerine koymak için ekibin başına hızlı bir şekilde bir lider atamayı düşünüyor. Ayrıca, Apple'ın harita iş ortaklarını kendi verilerindeki hataları gidermek için zorladığı da belirtiliyor.

Haritalar uygulaması için kullanıcılarından özür dileyerek, hataların en kısa zamanda giderileceğini belirten Apple, kullanıcılarına diğer sağlayıcıların uygulamalarını da önermişti. Haritalar uygulamasını ''yetersiz'' olarak tanımlayarak, kullanıcılarını diğer servislere yönlendiren Apple'ın haritalar konusundaki yetersizliği konusunda ne gibi işler yapacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://www.bloomberg.com/news/2012-11-27/apple-said-to-fire-maps-manager-after-flaws-hurt-iphone-5-debut.html Yorum Yaz
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12 Angry Men 6 yıl en beğenilen
haritada kuşkusuz en iyi google'dir.
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darkaura 6 yıl
Sadece logosu herşeyi anlatmaya yetiyor

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teramit 6 yıl
Google ile rekabet edicem diyip onun uygulasını kaldırıp resmen sıçmış oldular.İşi iyi yapan varsa elini sıkacaksın, adamların mail, video ve map servisleri dünyadaki tartışılmaz en iyi servis.şimdi sana rakip işletim sistemi çıkardıysalar sende onlara rakip mail, video, maps servisi çıkartırsın tamam ama ilk dakkadan adamların ipini çekmezsin, önce servislerini geliştir yaygınlaştır düzelt değil mi.o çok laf etttiğin android bu yollardan geçti ilk çıktığında at iphone u bunu al deseler millet saçmalama derdi ama şimdi öyle değil işi ilerlettiler ios a ciddi bir alternatif oldular bazı yönleriyle ios tan daha iyiler.Tarihte birçok dönüm noktasından geçmiş ama tam adam olamamış bir firmasın apple rekabet etmeyi de unutursan halin nicedir.
Google ile rekabet edicem diyip onun uygulasını kaldırıp resmen sıçmış oldular.İşi iyi yapan varsa elini sıkacaksın, adamların mail, video ve map servisleri dün...
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teramit 6 yıl
Google ile rekabet edicem diyip onun uygulasını kaldırıp resmen sıçmış oldular.İşi iyi yapan varsa elini sıkacaksın, adamların mail, video ve map servisleri dünyadaki tartışılmaz en iyi servis.şimdi sana rakip işletim sistemi çıkardıysalar sende onlara rakip mail, video, maps servisi çıkartırsın tamam ama ilk dakkadan adamların ipini çekmezsin, önce servislerini geliştir yaygınlaştır düzelt değil mi.o çok laf etttiğin android bu yollardan geçti ilk çıktığında at iphone u bunu al deseler millet saçmalama derdi ama şimdi öyle değil işi ilerlettiler ios a ciddi bir alternatif oldular bazı yönleriyle ios tan daha iyiler.Tarihte birçok dönüm noktasından geçmiş ama tam adam olamamış bir firmasın apple rekabet etmeyi de unutursan halin nicedir.
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halog 6 yıl
En azından işe yarasa da güzelce haritayı kullanabilsek.
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OverClocK1ng 6 yıl teramit
teramit

Google ile rekabet edicem diyip onun uygulasını kaldırıp resmen sıçmış oldular.İşi iyi yapan varsa elini sıkacaksın, adamların mail, video ve map servisleri dünyadaki tartışılmaz en iyi servis.şimdi sana rakip işletim sistemi çıkardıysalar sende onlara rakip mail, video, maps servisi çıkartırsın tamam ama ilk dakkadan adamların ipini çekmezsin, önce servislerini geliştir yaygınlaştır düzelt değil mi.o çok laf etttiğin android bu yollardan geçti ilk çıktığında at iphone u bunu al deseler millet saçmalama derdi ama şimdi öyle değil işi ilerlettiler ios a ciddi bir alternatif oldular bazı yönleriyle ios tan daha iyiler.Tarihte birçok dönüm noktasından geçmiş ama tam adam olamamış bir firmasın apple rekabet etmeyi de unutursan halin nicedir.

Ya Apple öyle salak firma ki.

Dışarıya olan bağlılığı ortadan kaldırmak için gidip Google Maps i kaldırıp o salak haritalarını koymuşlar.

Her işin bir âdabı var. Madem yapmışsın bir şey. Adam gibi testten geçir, baktın olmuş, o zaman kaldır Google Maps'ı kendi servisini koy. Millet taktir etsin.

Ama bu Apple her şeyde böyle yaptığı için bunda da aynısını yapmayı tercih ediyor. Tıpkı telefonlarını çıkartırken de aynı şekilde test ederken sorumsuzca davrandığı gibi.

Ne de olsa kendisine körü körüne bağlı bir hayran kitlesi var. Nasıl olsa telefonun fotoğraf çekerken pembe ışık çıktığı zaman pişkince "Elinizi siper edin" veya anteni çekmediği zaman "Siz telefonu tutmasını bilmiyorsunuz" diye yüzsüzce ve pişkince demesine rağmen hâlâ malını kapış kapış satanileceği körü körüne bağlı hayran kitlesi olduğu için
haritayı kaldırmış mış, yolları bozuk gösteriyormuş, Almanya'daki bir yeri kutupta gösteriyormuş umurunda değil.
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| OMG! | 6 yıl
OverClocK1ng
Rezil Apple. Şu şirkete resmen tapanlar var bir de. Laf bile kondurmuyorlar.Hatta bakın şimdi o kişiler bu mesajıma nasıl eksi yağdıracak ve beni haklı çıkartacak...

şimdiye kadar forumda senin çok az yorumunla aynı fikirde olmuştum ama buna katılmamak elde değil,adama "aga bu telefon 2 gün yoğun kullanımda uyanık kalabiliyor elindeki 8 saat zor duruyor" diyorum "ama bu apple" diyor,ben de kullanıyorum,biliyorum apple olduğunu ama ortada bir başarısızlık var,apple'ı apple yapan yenilikçi düşünceyi bırakıp her gün yeni bir şeyi taht'a çıkaran popülerlik akımına yöneliyorlar,bu bana göre kabul edilemez ve apple'dan soğumamın temel sebebidir.
İnsanlar fanatik olmaya ne kadar meğilliler.
murdocklawless
bu bence steve jobs yönetimini temizleme harekatıdır.

evet mantıklı bir düşünce,bu şekilde bir başarısızlığın piyasaya sürülmesine böyle bir açıklama çok mantıklı geliyor kulağa.
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bkadem 6 yıl
Ekrem Çukurca'nın yorumu merak ediyorum.
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OKANATLI 6 yıl
Beklenen olmus . Böyle bir firmada böyle büyük hatalar olunca hesap birilerine kesilir hep.
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murdocklawless 6 yıl
bu bence steve jobs yönetimini temizleme harekatıdır.
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darkaura 6 yıl murdocklawless
murdocklawless

bu bence steve jobs yönetimini temizleme harekatıdır.

dogru olabilir. tabi icerde gercekden neler oldugunu bilmek zor.
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OverClocK1ng 6 yıl
Rezil Apple. Şu şirkete resmen tapanlar var bir de. Laf bile kondurmuyorlar.
Hatta bakın şimdi o kişiler bu mesajıma nasıl eksi yağdıracak ve beni haklı çıkartacak...
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vamp 6 yıl
sparta1903
apple kalite soz konusu olursa babasını bıle tanımaz kalite her zaman esas olmustur appleda.

Sorunda burda zaten. kalitesiz bir map ile müşteriye hoş görünmeye çalışıp sonrada eşşek gibi özür dilemek. Olan oldu. apple da çatlaklar gitgide büyümeye başlıyor
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Lord Melkor 6 yıl vamp
vamp
sparta1903
apple kalite soz konusu olursa babasını bıle tanımaz kalite her zaman esas olmustur appleda.

Sorunda burda zaten. kalitesiz bir map ile müşteriye hoş görünmeye çalışıp sonrada eşşek gibi özür dilemek. Olan oldu. apple da çatlaklar gitgide büyümeye başlıyor

Ne çatlağı biledel
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sparta1903 6 yıl
apple kalite soz konusu olursa babasını bıle tanımaz kalite her zaman esas olmustur appleda.
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haritada kuşkusuz en iyi google'dir.
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vamp 6 yıl
Hangi kafasız bu haritalar uygulamasını tamamen gelişmeden bütün ios kullanıcılarına zorunlu hale getirdiyse bence direk sorgusuz sualsiz kovulması gerekiyor. Buna onay veren ceo da dahil
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darkaura 6 yıl
Sadece logosu herşeyi anlatmaya yetiyor

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Jül Sezar 6 yıl darkaura
darkaura

Sadece logosu herşeyi anlatmaya yetiyor

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