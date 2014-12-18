Blu dünyanın ilk 7 inçlik akıllı telefonunu satışa sunduğu iddiasında





Son dönemde telefon özelliğine sahip tablet modellerinin Asya bölgesinde büyük ilgi gördüğünü ve üreticilerin bu tarz cihazlara daha fazla yatırım yapmaya başladığını görüyoruz. ABD'l Blu ise telefon özellikli tablet yerine akıllı telefonların boyutunu büyütmeyi tercih etmiş.





Firmanın lanse ettiği Blu Studio 7.0 dünyanın ilk 7 inçlik akıllı telefonu olduğu iddiasında. Bununla birlikte bu sınıfta bir kavram karmaşası yaşanıyor. Genelde 7 inç ve üzeri ekranlar tablet sınıfında yer alıyor. Bu sınıfta da pek çok telefon özellikli tablet mevcut. Blu Studio 7.0 örneğinde olduğu gibi 7 inç üzeri bu cihazlara telefon mu veya tablet mi demek lazım bunun çizgileri çok belirgin değil. Ancak firma cihazın bir akıllı telefon olduğu konusunda ısrarcı.





Kompakt yapısı sayesinde arka cebinizde bile rahatlıkla taşıyabileceğiniz söylemini kullanan Blu Studio 7.0 modelinde 1024x600 piksel çözünürlükte bir ekran mevcut. Çift çekirdekli 1.3GHz saat hızında bir MediaTek işlemcisinden gücünü alan cihaz 1GB RAM ve 8GB artırılabilir kapasiteye sahip. 5MP çözünürlükte LED flaşlı ana kameranın konumlandırıldığı modele 3000mAh gücünde bir batarya yeterli görülmüş. Cihazın işletim sistemi Android 4.4.





Oldukça düşük seviyede bir donanıma sahip olan Blu Studio 7.0 9.4mm kalınlığa ve 294gr ağırlığa sahip. Model 149$ fiyat etiketi ile Amazon üzerinden ABD'de satışa sunulmuş durumda.

http://www.phonearena.com/news/Blu-Studio-7.0-launched-as-the-worlds-first-7-inch-smartphone-costs-just-149_id63916