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    Samsung Galaxy Z Flip 7, Temmuz'da geliyor: İşte beklenen özellikleri

    Samsung, 9 Temmuz'da Unpacked etkinliğinde yeni katlanır telefonlarını tanıtacak. Galaxy Z Flip 7 de yeni modellerden biri olacak. Telefonun tasarımı sızdırıldı, peki özellikleri nasıl olacak?

    Samsung Galaxy Z Flip 7 katlanır telefon Tam Boyutta Gör
    Samsung, yakında Galaxy Z Flip 7 de dahil olmak üzere yeni katlanabilir cihazlarını piyasaya sürecek. Lansman öncesinde basın görselleri ortaya çıktı ve Galaxy Z Flip 7, Z Flip FE’nin tasarımı netleşti. Peki, Galaxy Z Flip 7 modeli neler sunacak?

    Galaxy Z Flip 7, Exynos 2500 işlemciyle gelecek

    Samsung, yakın zamanda Exynos 2500 işlemciyi tanıttı. Şirketin akıllı telefonlar için ilk 3nm yonga setinin Z Flip 7 modeline dahil edilmesi bekleniyor. Telefon, Gate All Around (GAA) işlem teknolojisiyle işlenmiş ve yapay zeka özelliklerine odaklanan 3nm yonga setiyle donatılacak. Performans, fan-out wafer seviyesi paketleme (FOWLP) sayesinde yeni termal sistem ve küçültülmüş yonga boyutuyla sağlanıyor.

    Samsung, yeni çipin son nesilden %15 daha güçlü olduğunu söylüyor. Bu da Z Flip 7'nin çoklu görevde, oyun oynarken veya performans odaklı uygulamaları kullanırken kullanıcılara daha fazla hız kazandıracağı anlamına geliyor.

    Samsung Z Flip 7, Galaxy AI özelliklerini gelişmiş cihaz içi bilgi işlem özellikleriyle bir araya getirecek. İşlemci, Exynos 2400'e göre %39’luk artışla saniyede 59 trilyon işlem (TOPS) gerçekleştirebiliyor. Bu, yeni üretken yapay zeka özelliklerini akıcı bir şekilde desteklemek için yeterli hesaplama gücü olacak.

    Z Flip 7'nin 50 MP ana kameraya sahip olacağı söyleniyor. Ancak gelişmiş yapay zeka tabanlı görüntü işleme ve iyileştirilmiş piksel çözünürlüğü sayesinde görüntü kalitesinde hafif iyileştirmeler bekleniyor.

    Bu yükseltmelere rağmen, ağ hızında herhangi bir iyileşme beklenmiyor. Telefon, FR1 için 9.6 Gbps, FR2 için 12.1 Gbps'e kadar indirme hızı sağlayacak. Bunlar zaten Exynos 2400 işlemcide alınan hızlar. Ancak, Z Flip 7 uydu bağlantısı için ek karasal olmayan ağa (NTN) sahip olacak.

    Samsung Galaxy Z Flip 7 beklenen özellikleri

    Samsung Galaxy Z Flip 7 teknik özellikleri beklenen Tam Boyutta Gör

    • Ana ekran: 6.85 inç, 120Hz, OLED
    • Kapak ekranı: 4 inç, 120Hz, OLED
    • İşlemci: Snapdragon 8 Elite / Exynos 2500
    • Bellek: 12 GB RAM
    • Depolama: 128GB, 256GB, 512GB
    • Kamera: 50MP (birincil) + 12MP (ultra geniş)
    • Ön kamera: 10MP
    • Batarya: 4174 mAh, 25w (kablolu) / 15w (kablosuz)
    • Boyut: 166.6 x 75.2 x 6.9 mm

    Samsung Galaxy Z Flip 7 FE beklenen özellikleri

    Samsung Galaxy Z Flip 7 FE teknik özellikleri beklenen Tam Boyutta Gör

    • Ana ekran: 6.7 inç, 120Hz, OLED
    • Kapak ekranı: 3.4 inç, 60Hz, OLED
    • İşlemci: Exynos 2400
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Depolama: 128GB, 256GB, 512GB
    • Kamera: 50MP (birincil) + 12MP (ultra geniş)
    • Ön kamera: 10MP
    • Batarya: 4000 mAh, 25w (kablolu) / 15w (kablosuz)
    • Boyut: 165.1 x 71.9 x 6.9 mm
    Kaynakça https://www.sammyfans.com/2025/06/23/galaxy-z-flip-7-you-can-expect-these-5-performance-upgrades/ https://www.phonearena.com/reviews/samsung-galaxy-z-flip-7-vs-fe_id7429
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