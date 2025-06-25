Samsung Galaxy Z Flip 7, Temmuz'da geliyor: İşte beklenen özellikleri

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Tam Boyutta Gör Samsung, yakında Galaxy Z Flip 7 de dahil olmak üzere yeni katlanabilir cihazlarını piyasaya sürecek. Lansman öncesinde basın görselleri ortaya çıktı ve Galaxy Z Flip 7, Z Flip FE’nin tasarımı netleşti. Peki, Galaxy Z Flip 7 modeli neler sunacak?

Galaxy Z Flip 7 & 7 FE basın görselleri sızdırıldı: İşte tasarımı 9 sa. önce eklendi

Galaxy Z Flip 7, Exynos 2500 işlemciyle gelecek

Samsung, yakın zamanda Exynos 2500 işlemciyi tanıttı. Şirketin akıllı telefonlar için ilk 3nm yonga setinin Z Flip 7 modeline dahil edilmesi bekleniyor. Telefon, Gate All Around (GAA) işlem teknolojisiyle işlenmiş ve yapay zeka özelliklerine odaklanan 3nm yonga setiyle donatılacak. Performans, fan-out wafer seviyesi paketleme (FOWLP) sayesinde yeni termal sistem ve küçültülmüş yonga boyutuyla sağlanıyor.

Samsung, yeni çipin son nesilden %15 daha güçlü olduğunu söylüyor. Bu da Z Flip 7'nin çoklu görevde, oyun oynarken veya performans odaklı uygulamaları kullanırken kullanıcılara daha fazla hız kazandıracağı anlamına geliyor.

Samsung Z Flip 7, Galaxy AI özelliklerini gelişmiş cihaz içi bilgi işlem özellikleriyle bir araya getirecek. İşlemci, Exynos 2400'e göre %39’luk artışla saniyede 59 trilyon işlem (TOPS) gerçekleştirebiliyor. Bu, yeni üretken yapay zeka özelliklerini akıcı bir şekilde desteklemek için yeterli hesaplama gücü olacak.

Z Flip 7'nin 50 MP ana kameraya sahip olacağı söyleniyor. Ancak gelişmiş yapay zeka tabanlı görüntü işleme ve iyileştirilmiş piksel çözünürlüğü sayesinde görüntü kalitesinde hafif iyileştirmeler bekleniyor.

Bu yükseltmelere rağmen, ağ hızında herhangi bir iyileşme beklenmiyor. Telefon, FR1 için 9.6 Gbps, FR2 için 12.1 Gbps'e kadar indirme hızı sağlayacak. Bunlar zaten Exynos 2400 işlemcide alınan hızlar. Ancak, Z Flip 7 uydu bağlantısı için ek karasal olmayan ağa (NTN) sahip olacak.

Samsung Galaxy Z Flip 7 beklenen özellikleri

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Ana ekran: 6.85 inç, 120Hz, OLED

Kapak ekranı: 4 inç, 120Hz, OLED

İşlemci: Snapdragon 8 Elite / Exynos 2500

Bellek: 12 GB RAM

Depolama: 128GB, 256GB, 512GB

Kamera: 50MP (birincil) + 12MP (ultra geniş)

Ön kamera: 10MP

Batarya: 4174 mAh, 25w (kablolu) / 15w (kablosuz)

Boyut: 166.6 x 75.2 x 6.9 mm

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE beklenen özellikleri

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Ana ekran: 6.7 inç, 120Hz, OLED

Kapak ekranı: 3.4 inç, 60Hz, OLED

İşlemci: Exynos 2400

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 128GB, 256GB, 512GB

Kamera: 50MP (birincil) + 12MP (ultra geniş)

Ön kamera: 10MP

Batarya: 4000 mAh, 25w (kablolu) / 15w (kablosuz)

Boyut: 165.1 x 71.9 x 6.9 mm

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Samsung Galaxy Z Flip 7 geliyor: İşte beklenen özellikleri

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