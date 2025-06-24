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    Xiaomi'nin yeni hedefi 2nm: XRING 02 geliyor

    Xiaomi, XRING 01'in halefi XRING 02 için hazırlıklara başladı. Henüz teknik detaylar paylaşılmasa da marka, işlemci tarafında kendi yolunu çizmeye kararlı. İşte detaylar...

    Xiaomi'nin yeni hedefi 2nm: XRING 02 geliyor Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, kendi geliştirdiği ilk mobil işlemcisi Xring 01'in ardından ikinci nesil modeli için hazırlıklara başladı. Henüz işlemcinin teknik detayları paylaşılmış değil. Ancak Çin'in resmi tescil platformlarında "XRING 02" resmi olarak doğrulandı. Ayrıca platform farklı segmentlere ve modellere ayrılabilir. 

    XRING 02 ufukta göründü

    Kaçıranlar için Xiaomi'nin yakın tarihte duyurduğu Xring O1, tıpkı Dimensity 9400 gibi ARM'ın standart çekirdek tasarımlarının kullanıyor ve rakipleriyle aynı TSMC'nin 3nm üretim süreciyle üretiliyor. Snapdragon 8 Elite ise Qualcomm'un kendi geliştirdiği Oryon çekirdek tasarımlarını kullanıyor. Ancak yeni platform, şirketin daha büyük planlarının bir başlangıcı olabilir.

    Xiaomi'nin yeni hedefi 2nm: XRING 02 geliyor Tam Boyutta Gör
    Yeni sızıntıda, XRING 02 için ticari marka başvurularının başladığı doğrulandı. Üstelik Xiaomi Watch S4'te bulunan XRING T1 ve XRING 0 gibi diğer isimler de ticari marka olarak tescillendi. Ancak en ilginç kısım, XRING 02 sızıntısının kapalı kapılar ardında bazı geliştirme çalışmalarının yapıldığına dair güçlü ipuçları vermesi.

    Aktarıldığı kadarıyla XRING 02 ise en kötü ihtimalle N3P ya da N3E gibi TSMC'nin daha gelişmiş 3nm teknolojileriyle karşımıza çıkacak. Xiaomi'nin asıl hedefi ise 2nm. Ancak bu noktada kritik bir sorunla karşı karşıya olabilir. Keza ABD'nin 2nm çip üretiminde kullanılan özel EDA araçlarının Çin'e ihracatına getirdiği yasaklar mevcut.

    Yine de Xiaomi'nin, SMIC ve Huawei gibi kuruluşların aksine Tayvan'ın ihracat kısıtlamaları listesinde yer almaması önemli bir avantaj. Eğer gerekli lisansları alabilirse, 2nm üretim hedefi tamamen rafa kaldırılmış değil. 

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