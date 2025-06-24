Xiaomi'nin yeni hedefi 2nm: XRING 02 geliyor

XRING 02 ufukta göründü
Kaçıranlar için Xiaomi'nin yakın tarihte duyurduğu Xring O1, tıpkı Dimensity 9400 gibi ARM'ın standart çekirdek tasarımlarının kullanıyor ve rakipleriyle aynı TSMC'nin 3nm üretim süreciyle üretiliyor. Snapdragon 8 Elite ise Qualcomm'un kendi geliştirdiği Oryon çekirdek tasarımlarını kullanıyor. Ancak yeni platform, şirketin daha büyük planlarının bir başlangıcı olabilir.
Aktarıldığı kadarıyla XRING 02 ise en kötü ihtimalle N3P ya da N3E gibi TSMC'nin daha gelişmiş 3nm teknolojileriyle karşımıza çıkacak. Xiaomi'nin asıl hedefi ise 2nm. Ancak bu noktada kritik bir sorunla karşı karşıya olabilir. Keza ABD'nin 2nm çip üretiminde kullanılan özel EDA araçlarının Çin'e ihracatına getirdiği yasaklar mevcut.
Yine de Xiaomi'nin, SMIC ve Huawei gibi kuruluşların aksine Tayvan'ın ihracat kısıtlamaları listesinde yer almaması önemli bir avantaj. Eğer gerekli lisansları alabilirse, 2nm üretim hedefi tamamen rafa kaldırılmış değil.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: