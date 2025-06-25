Samsung'dan şaşırtan adım: Galaxy Z Flip7 Exynos'a dönüyor

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Tam Boyutta Gör Samsung'un temmuz ayındaki Galaxy Unpacked etkinliğine kısa süre kalmışken, Galaxy Z Flip 7 hakkında önemli bir değişiklik daha sızdırıldı. Yeni bir rapora göre, şirket bu yılki modelde bölgesel işlemci farklılığını ortadan kaldırıyor. Buna göre Z Flip 7, tüm dünyada Exynos 2500 işlemcisiyle satışa çıkacak.

Galaxy Z Flip7 Exynos'a dönüyor

Kaçıranlar için Exynos 2500, Samsung’un 3nm Gate-All-Around (GAA) mimarisiyle ürettiği ilk yonga seti konumunda. 10 çekirdekli yapıdaki Exynos 2500; 3.3GHz hızında çalışan Cortex-X5 çekirdeği, yedi adet A725 performans çekirdeği ve iki adet A520 verimlilik çekirdeği barındırıyor. Grafik tarafındaysa AMD'nin RDNA 3.5 mimarisine dayanan Xclipse 950 GPU yer alıyor.

Bu GPU, ışın izleme desteği ve 8K 30fps video desteği sunarken, yapay zeka tarafında ise 59 TOPS işlem gücüne sahip yeni nesil bir NPU'ya yer veriliyor. Z Flip 7'nin Geekbench performans testlerinde ise 2.356 puan (tek çekirdek) ve 8.076 puan (çok çekirdek) aldığı belirtiliyor. Bu skorlar, Z Flip 6'nın çoklu çekirdek puanı olan 6.857'nin üstünde. Ancak gerçek kullanım senaryosunda, bu farkın günlük performansa nasıl yansıyacağı belirsiz.

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Peki Samsung neden bu kararı aldı. Resmi olarak açıklanmadı ancak değişiklik, yazılım optimizasyonu, üretim maliyeti ve pil verimliliği gibi faktörlerden kaynaklanmış olabilir. Keza 3nm üretim süreci sayesinde Exynos 2500'ün enerji tüketiminde daha verimli olacağı iddia ediliyor. Pil tarafında da 4.000mAh kapasiteden 4.300mAh seviyesine küçük bir artış olacak.

Tam Boyutta Gör Galaxy Z Fold 7'ye gelirsek, Snapdragon 8 "Elite" işlemci küresel pazarda sunulması bekleniyor. Ayrıca Galaxy Z Fold 7'ye ait bazı yeni görüntüler de paylaşıldı. Buna göre katlanabilir model, Jet Siyahı, Gümüş ve Mavi Gölge renk seçenekleri ile tanıtılacak.

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