Honor Magic V5'in kutu açma videosu yayınlandı: En ince katlanabilir telefon olacak

Telefonun kutusundan çıkanlara baktığımızda, 66W şarj cihazı, USB-A - USB-C kablosu ve stand olarak da kullanılabilen bir adet kılıfın yer aldığını görüyoruz. Telefon oldukça ince olsa da, daire şeklindeki büyük ve çıkıntılı kamera adası dikkatleri çekiyor. Ancak, Magic V3'ün kamera adası kadar büyük olmadığı belirtiliyor.
Honor Magic V5, resmi açıklamaya göre, katlandığında 8,8 mm, açıldığında ise 4,1 mm kalınlığa sahip. Telefon, resmi olarak 217 gr ağırlığında olsa da, videoda tartıldığında 224 gr olduğu görülüyor. Cihazın kılıfı ise 29 gr ağırlığa sahip.
Honor Magic V5 beklenen özellikleri
2 Temmuz'da tanıtılması beklenen Honor Magic V5, Snapdragon 8 Elite Leading Version işlemcisinden güç alacak ve 6.100 mAh kapasiteli batarya ile gelecek. 6,45 inç dış ve 8 inç iç ekrana sahip olacak telefonun üç adet 50 MP sensörden oluşan kamera kurulumına sahip olması bekleniyor. Telefonun ayrıca IP68/IP69 su ve toza dayanıklılık derecelendirmesine sahip olacağı belirtiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: