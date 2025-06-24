Honor Magic V5'in kutu açma videosu yayınlandı: En ince katlanabilir telefon olacak

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Tam Boyutta Gör Honor Magic V5'in resmi olarak tanıtılmasına sayılı günler kala, telefonun kutu açma videosu yayınlandı. Dünyanın en ince katlanabilir telefonu olarak nitelenen cihazın inceliği ve şık tasarımı gözler önüne serildi.

Telefonun kutusundan çıkanlara baktığımızda, 66W şarj cihazı, USB-A - USB-C kablosu ve stand olarak da kullanılabilen bir adet kılıfın yer aldığını görüyoruz. Telefon oldukça ince olsa da, daire şeklindeki büyük ve çıkıntılı kamera adası dikkatleri çekiyor. Ancak, Magic V3'ün kamera adası kadar büyük olmadığı belirtiliyor.

Honor Magic V5, resmi açıklamaya göre, katlandığında 8,8 mm, açıldığında ise 4,1 mm kalınlığa sahip. Telefon, resmi olarak 217 gr ağırlığında olsa da, videoda tartıldığında 224 gr olduğu görülüyor. Cihazın kılıfı ise 29 gr ağırlığa sahip.

Tam Boyutta Gör Tasarıma baktığımızda, videodaki Honor Magic V5'in kiremit kırmızısı ve altın renginden oluşan şık bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Arka kapak suni deriden imal edilmişken, altın renkli 3D dokulu menteşe ve yine altın renkli kamera çerçevesi dikkatleri çekiyor. Menteşenin çeşitli açılarda kullanmaya izin verecek şekilde sabit durabildiği de görülüyor.

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Honor Magic V5 beklenen özellikleri

2 Temmuz'da tanıtılması beklenen Honor Magic V5, Snapdragon 8 Elite Leading Version işlemcisinden güç alacak ve 6.100 mAh kapasiteli batarya ile gelecek. 6,45 inç dış ve 8 inç iç ekrana sahip olacak telefonun üç adet 50 MP sensörden oluşan kamera kurulumına sahip olması bekleniyor. Telefonun ayrıca IP68/IP69 su ve toza dayanıklılık derecelendirmesine sahip olacağı belirtiliyor.

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