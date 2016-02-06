Blue Origin'in roketi New Shepard'ın iniş anını roketin gözünden izleyin





Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin, 2015'in Kasım ayında alt-yörünge dediğimiz bölgeye fırlattığı New Shepard'ı Yeryüzüne başarıyla indirerek bir ilke imza atmıştı. Blue Origin daha sonra aynı New Shepard roketine tekrar iniş yaptırarak önemli bir iş daha başarmış ve bu denemenin bir de videosunu yayımlamıştı.





New Shepard roketiyle birlikte alt-yörünge denilen bölgeye turistik geziler yapmayı amaçlayan Blue Origin şirketi, iniş anına bizzat roketin gözünden şahit olabileceğiniz kısa bir video daha yayımladı. Vine platformunda yayımlanan bu yeni video, roketin üzerine monte edilmiş bir kamera tarafından görüntülendi.

Our New Shepard booster finishes the return leg of its January 22, 2016 mission. Video sped up to maximize ... https://t.co/xxDyO46NrS — Blue Origin (@blueorigin) 5 Şubat 2016





Blue Origin'in şu an için tek roketi olan New Shepard, alt-yörünge(100 km yükseklik) bölgesine yolcu taşımak için dizayn ediliyor. 100 km yüksekliğe ulaştıktan sonra taşıdığı yolculara 4 dakikalık yer çekimsiz ortam keyfi sunan New Shepard, yapılış amacı ve dizayn anlamında SpaceX'in Falcon 9 roketinden oldukça farklı. Her ne kadar iki roket de tekrar kullanılabilir sınıfına giriyor olsalar da; Blue Origin ve SpaceX'in bu alandaki başarıları birbirleriyle karıştırılmamalı.





Şirketin geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği ikinci denemeye ait videoyu alttaki YouTube penceresinden izleyebilirsiniz.

http://www.popsci.com/ride-along-in-blue-origins-rocket-landing