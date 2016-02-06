Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Blue Origin'in roketi New Shepard'ın iniş anını roketin gözünden izleyin

Blue Origin'in roketi New Shepard, geçtiğimiz ay ikinci kez Yeryüzüne iniş yaparak bir ilki başarmıştı. İniş anını bizzat roketin gözünden görebileceğiniz video şirketin twitter adresinden yayımlandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,2b
1
4
Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin, 2015'in Kasım ayında alt-yörünge dediğimiz bölgeye fırlattığı New Shepard'ı Yeryüzüne başarıyla indirerek bir ilke imza atmıştı. Blue Origin daha sonra aynı New Shepard roketine tekrar iniş yaptırarak önemli bir iş daha başarmış ve bu denemenin bir de videosunu yayımlamıştı.
Blue Origin'in roketi New Shepard'ın iniş anını roketin gözünden izleyin


New Shepard roketiyle birlikte alt-yörünge denilen bölgeye turistik geziler yapmayı amaçlayan Blue Origin şirketi, iniş anına bizzat roketin gözünden şahit olabileceğiniz kısa bir video daha yayımladı. Vine platformunda yayımlanan bu yeni video, roketin üzerine monte edilmiş bir kamera tarafından görüntülendi.


Blue Origin'in şu an için tek roketi olan New Shepard, alt-yörünge(100 km yükseklik) bölgesine yolcu taşımak için dizayn ediliyor. 100 km yüksekliğe ulaştıktan sonra taşıdığı yolculara 4 dakikalık yer çekimsiz ortam keyfi sunan New Shepard, yapılış amacı ve dizayn anlamında SpaceX'in Falcon 9 roketinden oldukça farklı. Her ne kadar iki roket de tekrar kullanılabilir sınıfına giriyor olsalar da; Blue Origin ve SpaceX'in bu alandaki başarıları birbirleriyle karıştırılmamalı.


Şirketin geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği ikinci denemeye ait videoyu alttaki YouTube penceresinden izleyebilirsiniz. 

http://www.popsci.com/ride-along-in-blue-origins-rocket-landing Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kule_genclik 3 yıl en beğenilen
videodan sonra" elon musk. why is he correct about jeff bezos" diye bir video var izlemenizi oneririm. falcon la new shepard arasindaki farki anlatiyor.
kisaca :


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
videodan sonra" elon musk. why is he correct about jeff bezos" diye bir video var izlemenizi oneririm. falcon la new shepard arasindaki farki anlatiyor....
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 3 yıl
bir an uzaylı geliyor sandım....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FlyingUnderpants 3 yıl
Bunlari ilk NASA'nin degil de ozel sirketlerin yapiyor olmasi ilginc. ABD savas sanayinden sonra uzay sanayisini de ozel sektore yaptiriyor olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
michael01 3 yıl
Uzaylı çıkacak gibi bir şey hissettim.Gökten inip dik şekilde yere konan bir roket görsem haliyle korkarım
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kule_genclik 3 yıl en beğenilen
videodan sonra" elon musk. why is he correct about jeff bezos" diye bir video var izlemenizi oneririm. falcon la new shepard arasindaki farki anlatiyor.
kisaca :


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Galaxy A9 Pro benchmark testlerinde görüldü 3 yıl Tittle Light, aydınlatma ihtiyacınızı ilgi çekici 3D animasyonlarla karşılayacak 3 yıl Google bu yıl içinde kendi VR kaskını duyurabilir 3 yıl Ballmer: Microsoft'un mobil dünyada doğru yolu bulması gerekiyor 3 yıl Hisselerini bir bisiklete değiştiği şirkete Microsoft 250 milyon dolar ödedi 3 yıl Hem S Pen hem kaide bir arada 3 yıl Mobilite: LG G5, Galaxy S7, Xperia C6 ve dahası... 3 yıl Android Wear ekosistemine sürpriz lider 3 yıl Microsoft ve GoPro lisans anlaşması imzaladı 3 yıl Dünya'nın yaşanılabilirlik olasılığı %82 çıktı 3 yıl İkiye ayrılan Ferrari Enzo, yenilenen hali ile 1.7 milyon dolara satıldı 3 yıl iPhone 5se üç farklı renk seçeneğiyle birlikte gelecek 3 yıl Twitter akışlarında herhangi bir değişiklik olmayacak 3 yıl Apple: Ne yapıyorsak kullanıcılarımız için 3 yıl Marvel Avengers Academy ile kahramanlar okulda 3 yıl Microsoft Lumia 850'de hayal kırıklığı 3 yıl Sony'den Sevgililer Günü için artırılmış gerçeklik uygulaması 3 yıl Matrox'dan dünyanın ilk 9 ekran çıkışlı grafik kartı 3 yıl Analiz: iPhone kullanıcılarının üçte biri 4 inçlik ekran kullanıyor 3 yıl Thermaltake kasa aksesuarlarını siz üretin 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Blue Origin'in roketi New Shepard'ın iniş anını roketin gözünden izleyin Sonraki LG, yeniden sanal gerçeklik alanında 3 yıl 2si1 "Müzikli, Danslı" Teknoloji ve Oyun programı 3 yıl Renault KWID’den iki cezbedici konsept: Racer ve Climber 3 yıl Apple, iPhone'lar için garanti kapsamını genişletiyor 3 yıl Windows Store uygulama mağazası, 3 milyar ziyaretçi rakamına ulaştı 3 yıl İlk HTC One M10 görsellerinin sızdırıldığı iddia ediliyor 3 yıl “Das Auto” tarih oluyor 3 yıl Son iOS 9 güncellemesi, yan sanayi tamir edilen iPhone cihazlarına zarar veriyor 3 yıl Star Wars: Güç Uyanıyor gişede 2 milyar dolara ulaştı 3 yıl ZTE, Android'li projektörü Spro2'yi Türkiye pazarında satışa sunuyor 3 yıl Burger King “Apple Watch” Uygulamasıyla Bir İlke İmza Attı 3 yıl Continental hava yastıkları 5 milyon otomobilin geri çağırılmasına neden oluyor 3 yıl Tim Cook, iPhone'un geleceği ve Apple hizmetleriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı 3 yıl New Horizons, Plüton'un gizemlerine ışık tutmaya devam ediyor 3 yıl İngiltere denizlerine yapılacak olan rüzgar türbinleri, 1 milyon eve enerji sağlayacak 3 yıl 8 Cydia Tweak İncelemesi 3 yıl Citroen'den oldukça farklı bir tasarım 3 yıl WhatsApp grup sohbetleri artık 256 kişiyi destekleyecek 3 yıl LG V10 modelindeki Sabre ses yongasını, her uygulamada kullanın 3 yıl Sony, SSD pazarına giriyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft: Story Mode'unu 25 Haziran'dan
Bölüm Sonu Canavarı
Google Stadia: İşte fiyatı, oyunları
DH Forum
S-400'ler kaç taneymiş ve inanılmaz
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim