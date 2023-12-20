Milyarderlerin uzay yarışı: Jeff Bezos’un şirketi 15 ay sonra ilk roketini fırlattı

Tam Boyutta Gör Jeff Bezos tarafından kurulan uzay şirketi Blue Origin, 15 aylık uzun bir aradan sonra 19 Aralık günü New Shepard roketini başarılı bir şekilde fırlatarak gökyüzüne geri döndü. Roket, NASA, akademik kurumlar ve ticari kuruluşlardan bilimsel deneyler ve dünya çapındaki öğrencilerden 38.000 kartpostal dahil olmak üzere 33 faydalı yük taşıdı.

Önce ertelendi, sonra fırlatıldı

NS-24 olarak adlandırılan fırlatma, turistleri ve araştırmacıları uzayın sınırına götürüp geri getirmek üzere tasarlanan New Shepard yörünge altı aracının 24. uçuşuydu. Roket, 18 Aralık Pazartesi günü bir yer sistemi sorunu nedeniyle yaşanan kısa bir gecikmenin ardından geçtiğimiz gün TSİ 19:42’de havalandı. Yeniden kullanılabilir güçlendirici fırlatma sahasının yakınına güvenli bir şekilde iniş yaparken kapsül de faydalı yüklerle birlikte paraşütle aşağıya indi. Blue Origin son olarak Eylül 2022’de bir fırlatma gerçekleştirmiş ve görev sırasında bir arıza meydana gelmişti.

New Shepard Kıdemli Başkan Yardımcısı Phil Joyce yaptığı açıklamada "New Shepard uçuşlarına olan talep artmaya devam ediyor ve 2024 yılında uçuş tempomuzu arttırmayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Fırlatmanın tüm anlarını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

38.000 kartpostal

Tam Boyutta Gör Roketin faydalı yükleri arasında mikro yerçekimi akışkan dinamiği çalışması, bitki büyüme araştırması ve radyasyon sensörü gibi NASA tarafından desteklenen bir düzineden fazla deney bulunuyordu. Diğer faydalı yükler K-12 okulları, üniversiteler ve STEAM odaklı kuruluşlardan geldi.

En dikkat çekici yüklerden biri, Blue Origin'in yeni nesil uzay kaşiflerine ilham vermeyi amaçlayan ve kâr amacı gütmeyen bir girişimi olan Club for the Future'dan gelen 38.000 kartpostaldı. 100'den fazla ülkeden öğrenciler tarafından oluşturulan kartpostallar, üzerinde "Uzaya Uçtu" yazan özel bir damga ile göndericilerine iade edilecek.

İnsanlı uçuşlara hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör Blue Origin yakında New Shepard roketiyle insanları uçurmaya hazırlanıyor ancak henüz bir tarih açıklamadı. Blue Origin, turistler ve araştırmacılar için yörünge altı uzay uçuşları sunan bir başka şirket olan Virgin Galactic'in rekabetiyle karşı karşıya. Virgin Galactic son birkaç ay içinde birkaç görev gerçekleştirdi ancak araçlarını yükseltmek için yakında operasyonlarına ara vermeyi planlıyor. Yükseltmeden sonra Virgin Galactic her ay bir kez uçabilir.

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Bezos'un 2000 yılında Blue Origin'i kurmasından bu yana şirket, yörüngeye ulaşabilen çok sayıda roket inşa eden ana rakiplerinden SpaceX'in gerisinde kaldı. Buna karşılık Blue Origin henüz ilk yörünge roketi olan New Glenn'i tamamlayamadı. Elon Musk'ın kendi uzay araştırma şirketi SpaceX, Bezos'un Blue Origin'i kurmasından iki yıl sonra, 2002 yılında kuruldu. Biraz daha geç başlamasına rağmen SpaceX pek çok açıdan Blue Origin'in önünde.

Örneğin SpaceX, ilk başarılı yörünge fırlatmasını 2008 yılında gerçekleştirdi ve yeniden kullanılan ilk Falcon 9 roketini 2017 yılında yörüngeye gönderdi. SpaceX, NASA’nın kritik Artemis Ay görevleri için anahtar oyuncu rolünde. SpaceX ayrıca kendi Starlink uydularını ve birçok ülkenin uzay araçlarını yörüngeye çıkarıyor. SpaceX’in bu yıl 99 adet operasyonel fırlatma yaprak yeni bir rekor kırması bekleniyor.

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