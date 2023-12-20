Milyarderlerin uzay yarışı: Jeff Bezos’un şirketi 15 ay sonra ilk roketini fırlattı

Önce ertelendi, sonra fırlatıldı
NS-24 olarak adlandırılan fırlatma, turistleri ve araştırmacıları uzayın sınırına götürüp geri getirmek üzere tasarlanan New Shepard yörünge altı aracının 24. uçuşuydu. Roket, 18 Aralık Pazartesi günü bir yer sistemi sorunu nedeniyle yaşanan kısa bir gecikmenin ardından geçtiğimiz gün TSİ 19:42’de havalandı. Yeniden kullanılabilir güçlendirici fırlatma sahasının yakınına güvenli bir şekilde iniş yaparken kapsül de faydalı yüklerle birlikte paraşütle aşağıya indi. Blue Origin son olarak Eylül 2022’de bir fırlatma gerçekleştirmiş ve görev sırasında bir arıza meydana gelmişti.
New Shepard Kıdemli Başkan Yardımcısı Phil Joyce yaptığı açıklamada "New Shepard uçuşlarına olan talep artmaya devam ediyor ve 2024 yılında uçuş tempomuzu arttırmayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Fırlatmanın tüm anlarını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.
38.000 kartpostal
En dikkat çekici yüklerden biri, Blue Origin'in yeni nesil uzay kaşiflerine ilham vermeyi amaçlayan ve kâr amacı gütmeyen bir girişimi olan Club for the Future'dan gelen 38.000 kartpostaldı. 100'den fazla ülkeden öğrenciler tarafından oluşturulan kartpostallar, üzerinde "Uzaya Uçtu" yazan özel bir damga ile göndericilerine iade edilecek.
İnsanlı uçuşlara hazırlanıyor
Bezos'un 2000 yılında Blue Origin'i kurmasından bu yana şirket, yörüngeye ulaşabilen çok sayıda roket inşa eden ana rakiplerinden SpaceX'in gerisinde kaldı. Buna karşılık Blue Origin henüz ilk yörünge roketi olan New Glenn'i tamamlayamadı. Elon Musk'ın kendi uzay araştırma şirketi SpaceX, Bezos'un Blue Origin'i kurmasından iki yıl sonra, 2002 yılında kuruldu. Biraz daha geç başlamasına rağmen SpaceX pek çok açıdan Blue Origin'in önünde.
Örneğin SpaceX, ilk başarılı yörünge fırlatmasını 2008 yılında gerçekleştirdi ve yeniden kullanılan ilk Falcon 9 roketini 2017 yılında yörüngeye gönderdi. SpaceX, NASA’nın kritik Artemis Ay görevleri için anahtar oyuncu rolünde. SpaceX ayrıca kendi Starlink uydularını ve birçok ülkenin uzay araçlarını yörüngeye çıkarıyor. SpaceX’in bu yıl 99 adet operasyonel fırlatma yaprak yeni bir rekor kırması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.