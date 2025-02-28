Katy Perry, Blue Origin’in kadınlardan oluşan tarihi uzay görevine katılıyor

Pop yıldızı uzaya çıkıyor
Blue Origin, bu uçuşun, Sovyetler Birliği'nin 1963’teki Valentina Tereşkova'nın solo uzay görevinden sonra yapılan ilk tamamen kadınlardan oluşan uzay uçuşu olduğunu duyurdu. Henüz kesin bir tarih verilmiş olmasa da, uçuşun bu bahar yapılacağı açıklanmış durumda. Katy Perry, 23 Nisan’dan 11 Kasım’a kadar devam edecek olan “Lifetimes” turnesi öncesi bu yolculuğa çıkacak.
Perry, yaptığı açıklamada “Bana uzaydaki ilk tamamı kadınlardan oluşan mürettebatın bir parçası olacağımı söyleseydiniz, size inanırdım. Çocukken hiçbir şey hayal gücümün ötesinde değildi” dedi.
Öte yandan bu uçuş, zengin ve ünlü isimlerin uzaya çıktığı bir diğer yolculuk olacak. Jeff Bezos, 2021’de şirketin ilk insanlı uzay uçuşuna katılmıştı. Michael Strahan ve William Shatner gibi ünlü isimler de Bezos’un roketleriyle uzaya gitmişti. Virgin Galactic’in kurucusu Richard Branson ise Temmuz 2021’de VSS Unity uzay aracında bir uçuş yapmıştı. Ancak SpaceX’in kurucusu Elon Musk henüz uzaya gitmiş değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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