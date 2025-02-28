Katy Perry, Blue Origin’in kadınlardan oluşan tarihi uzay görevine katılıyor

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Tam Boyutta Gör Ünlü pop yıldızı Katy Perry, Blue Origin’in New Shepard roketiyle yapılacak olan tamamen kadınlardan oluşan bir uzay uçuşuna katılacak. Perry, bu yolculukta Blue Origin'in sahibi Jeff Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez, CBS sunucusu Gayle King, eski NASA roket bilimcisi Aisha Bowe, sivil haklar aktivisti Amanda Nguyen ve film yapımcısı Kerianne Flynn ile birlikte olacak.

Pop yıldızı uzaya çıkıyor

Blue Origin, bu uçuşun, Sovyetler Birliği'nin 1963’teki Valentina Tereşkova'nın solo uzay görevinden sonra yapılan ilk tamamen kadınlardan oluşan uzay uçuşu olduğunu duyurdu. Henüz kesin bir tarih verilmiş olmasa da, uçuşun bu bahar yapılacağı açıklanmış durumda. Katy Perry, 23 Nisan’dan 11 Kasım’a kadar devam edecek olan “Lifetimes” turnesi öncesi bu yolculuğa çıkacak.

Perry, yaptığı açıklamada “Bana uzaydaki ilk tamamı kadınlardan oluşan mürettebatın bir parçası olacağımı söyleseydiniz, size inanırdım. Çocukken hiçbir şey hayal gücümün ötesinde değildi” dedi.

Tam Boyutta Gör Blue Origin'in NS-31 misyonu, New Shepard roketinin 11. insanlı uzay uçuşu olacak ve bu roketin tarihindeki 31. uçuşu olacak. Bugüne kadar bu programla uzaya 52 kişi gönderildi. New Shepard roketiyle yapılan bir uçuş genellikle yaklaşık 11 dakika sürüyor. Roket tamamen otonom olarak çalışıyor, yani pilot bulunmuyor ve yolcuları Karman hattı olarak bilinen uzay sınırını geçerek uzaya taşıyor. Eğer Blue Origin ile uzaya gitmek istiyorsanız 150 bin dolarlık ödeme yapmanız gerekiyor.

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Öte yandan bu uçuş, zengin ve ünlü isimlerin uzaya çıktığı bir diğer yolculuk olacak. Jeff Bezos, 2021’de şirketin ilk insanlı uzay uçuşuna katılmıştı. Michael Strahan ve William Shatner gibi ünlü isimler de Bezos’un roketleriyle uzaya gitmişti. Virgin Galactic’in kurucusu Richard Branson ise Temmuz 2021’de VSS Unity uzay aracında bir uçuş yapmıştı. Ancak SpaceX’in kurucusu Elon Musk henüz uzaya gitmiş değil.

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Katy Perry, kadınlardan oluşan tarihi uzay uçuşuna katılacak