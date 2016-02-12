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Bluetooth 4.2 ile cihazlara uzaktan erişim mümkün oluyor

Bluetooth cihazların en büyük eksisi uzaktan erişim için aracı bir cihaza ihtiyaç duymaları. 4.2 standartıyla birlikte artık aparatlar olmadan Bluetooth cihazlara erişilebilecek.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Bluetooth 4.2 ile cihazlara uzaktan erişim mümkün oluyor
 
Günümüzde elektronik cihazların kısa mesafe iletişimi için kullanılan en yaygın teknoloji Bluetooth, ancak bu teknolojinin de kendine göre bazı dezavantajları mevcut. Bahsedilebilecek ilk dezavantaj güç tüketimi ancak teknoloji Bluetooth 4.1 LE (Düşük Enerji) standartı ile birlikte artık eskiye göre çok daha az enerjiye ihtiyaç duyuyor. İkinci ve daha önemli dezavantaj ile Bluetooth cihazlara uzaktan erişebilmek için esktra bir aracı kullanmak zorunda olmamız.

Bluetooth 4.2 standardı ise bu dezavantajı da ortadan kaldıracak. Artık Bluetooth ürünlerle internet üzerinden uzaktan bağlantı kurmak mümkün hale geliyor. İnternet bağlantısı ile Bluetooth cihazlara erişmek ise yeni standartta kullanılacak Internet Protocol version 6 (IPv6) protokolüyle mümkün olacak. 

Yeni teknolojiyle birlikte ev otomasyon sistemlerini veya uzaktan bir Bluetooth cihazı kontrol etmek için ekstra bir yönlendirici aparata gerek kalmayacak. Bu gelişmenin Nesnelerin İnterneti konusundaki gelişimi de hızlandırması bekleniyor.

http://www.engadget.com/2016/02/11/bluetooth-internet-of-things-support/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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St Batuhan 3 yıl
BT üzerinde ipv6 kullanılması şaşırtıcı. Güzel bir olay da wifi sistemlerine benzer mi işleyecek demek oluyor bu? Ya da cihazların da uyumlu mu olması gerekiyor? Yani direkt bir wifi yongası mı var içinde yoksa bağlanacağı cihazda (modem mesela) bt 4.2 mi bulunmalı? Bu destek protokol olarak acaba eski cihazlara sunulabilecek bir yapıda olur mu yoksa yonga bazında ciddi değişim mi var ki :/
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Konuyu Hortlatan Adam 3 yıl
Nasıl yani? Mavi diş internete bağlı mı olcak anlamadım?
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OverClocK1ng 3 yıl
Gsmarena'nın Rumor Mill sayfasında LG G5 ve Galaxy S7 nin ikisinde de Bluetooth 4.2 olacağı yazıyor ama umarım olur.
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