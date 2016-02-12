Bluetooth 4.2 ile cihazlara uzaktan erişim mümkün oluyor

Günümüzde elektronik cihazların kısa mesafe iletişimi için kullanılan en yaygın teknoloji Bluetooth, ancak bu teknolojinin de kendine göre bazı dezavantajları mevcut. Bahsedilebilecek ilk dezavantaj güç tüketimi ancak teknoloji Bluetooth 4.1 LE (Düşük Enerji) standartı ile birlikte artık eskiye göre çok daha az enerjiye ihtiyaç duyuyor. İkinci ve daha önemli dezavantaj ile Bluetooth cihazlara uzaktan erişebilmek için esktra bir aracı kullanmak zorunda olmamız.

Yeni teknolojiyle birlikte ev otomasyon sistemlerini veya uzaktan bir Bluetooth cihazı kontrol etmek için ekstra bir yönlendirici aparata gerek kalmayacak. Bu gelişmenin Nesnelerin İnterneti konusundaki gelişimi de hızlandırması bekleniyor.

http://www.engadget.com/2016/02/11/bluetooth-internet-of-things-support/?ncid=txtlnkusaolp00000595

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Bluetooth 4.2 standardı ise bu dezavantajı da ortadan kaldıracak. Artık Bluetooth ürünlerle internet üzerinden uzaktan bağlantı kurmak mümkün hale geliyor. İnternet bağlantısı ile Bluetooth cihazlara erişmek ise yeni standartta kullanılacak Internet Protocol version 6 (IPv6) protokolüyle mümkün olacak.