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    Tiangong istasyonundaki astronotlar iniş sırasında neredeyse yere çakılıyordu

    Shenzhou 16 görevi uzay istasyonunda 154 gün geçirdikten sonra üç kişilik mürettebatıyla birlikte Dünya'ya dönerken paraşütte büyük bir yırtık tespit edildi.    
    Tiangong istasyonundaki astronotlar iniş sırasında çakılıyordu Tam Boyutta Gör
    Çinli astronotların Tiangong uzay istasyonundan dönüşü sorunsuz olmadı. Kapsülü taşıyan paraşütte oluşan bir delik, astronotların büyük bir tehlike atlatmasına neden oldu.

    Shenzhou 16 görevinin taykonotları Tiangong uzay istasyonunda beş ay kaldıktan sonra Dünya'ya dönüyorlardı. Çin'in yumuşak iniş paraşüt sistemi 16. uçuşta astronotların hayatını tehlikeye atan ciddi bir arızaya neden oldu. Kapsülün iniş görüntüleri paraşütün tepe kısmının merkezine yakın yerinde büyük bir delik olduğunu gösteriyor.

    Tiangong istasyonundaki astronotlar iniş sırasında çakılıyordu Tam Boyutta Gör
    Neyse ki delik iniş sona ermeden önce büyümedi ve bu da astronotların hayatının kurtulmasının en büyük sebebi. Olayın hasarlı bir paraşütün kullanılmasından mı yoksa bir hesaplama hatasından mı kaynaklandığı ise henüz bilinmiyor.

    Tahliye edilen itici gaz paraşütü delmiş olabilir

    Harvard Üniversitesi'nden uzay programı tarihçisi ve gökbilimci Jonathan McDowell, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, bu olayın tahliye edilen itici gazın paraşütte bir delik açması sonucu meydana gelmiş olabileceğini söyledi. Ayrıca üretim hatası ihtimaline de dikkat çekti.

    Yere sert bir iniş yapan astronotların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve kazanın nedenlerinin resmi olarak araştırılacağı bildirildi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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