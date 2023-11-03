Tiangong istasyonundaki astronotlar iniş sırasında neredeyse yere çakılıyordu

Shenzhou 16 görevinin taykonotları Tiangong uzay istasyonunda beş ay kaldıktan sonra Dünya'ya dönüyorlardı. Çin'in yumuşak iniş paraşüt sistemi 16. uçuşta astronotların hayatını tehlikeye atan ciddi bir arızaya neden oldu. Kapsülün iniş görüntüleri paraşütün tepe kısmının merkezine yakın yerinde büyük bir delik olduğunu gösteriyor.
Tahliye edilen itici gaz paraşütü delmiş olabilir
Harvard Üniversitesi'nden uzay programı tarihçisi ve gökbilimci Jonathan McDowell, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, bu olayın tahliye edilen itici gazın paraşütte bir delik açması sonucu meydana gelmiş olabileceğini söyledi. Ayrıca üretim hatası ihtimaline de dikkat çekti.
Yere sert bir iniş yapan astronotların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve kazanın nedenlerinin resmi olarak araştırılacağı bildirildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.