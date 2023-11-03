Tiangong istasyonundaki astronotlar iniş sırasında neredeyse yere çakılıyordu

Tam Boyutta Gör Çinli astronotların Tiangong uzay istasyonundan dönüşü sorunsuz olmadı. Kapsülü taşıyan paraşütte oluşan bir delik, astronotların büyük bir tehlike atlatmasına neden oldu.

Güneş Sistemi benzeri sistem Dünya’nın geleceğini gösterebilir 2 gün önce eklendi

Shenzhou 16 görevinin taykonotları Tiangong uzay istasyonunda beş ay kaldıktan sonra Dünya'ya dönüyorlardı. Çin'in yumuşak iniş paraşüt sistemi 16. uçuşta astronotların hayatını tehlikeye atan ciddi bir arızaya neden oldu. Kapsülün iniş görüntüleri paraşütün tepe kısmının merkezine yakın yerinde büyük bir delik olduğunu gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Neyse ki delik iniş sona ermeden önce büyümedi ve bu da astronotların hayatının kurtulmasının en büyük sebebi. Olayın hasarlı bir paraşütün kullanılmasından mı yoksa bir hesaplama hatasından mı kaynaklandığı ise henüz bilinmiyor.

Tahliye edilen itici gaz paraşütü delmiş olabilir

Harvard Üniversitesi'nden uzay programı tarihçisi ve gökbilimci Jonathan McDowell, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, bu olayın tahliye edilen itici gazın paraşütte bir delik açması sonucu meydana gelmiş olabileceğini söyledi. Ayrıca üretim hatası ihtimaline de dikkat çekti.

Yere sert bir iniş yapan astronotların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve kazanın nedenlerinin resmi olarak araştırılacağı bildirildi.

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Tiangong istasyonundaki astronotlar iniş sırasında çakılıyordu