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Japonya, ofis çalışanlarının gün içinde dinlenme şeklini değiştirebilecek ilginç bir buluşa imza attı. Doğu Asya ülkesi insanların "ayakta" uykuya dalabilmelerinin sağlayan yenilikçi bir dikey kapsül geliştirdi. Giraffenap olarak adlandırılan cihazın iş yerlerinde kullanılması planlanıyor.

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Telefon kulübesi büyüklüğündeki kapsülün içerisinde vücut ağırlığını destekleyen ve dışarıdan gelen sesleri engelleyerek dinlenmek için ideal koşulları oluşturan özel platformlar bulunuyor. Ancak boyutları itibariyle klostrofobisi olan kişiler Giraffenap'ten uzak durmak isteyebilir.

Vücut ergonomisine uygun ve az yer kaplıyor

Japonya'da masa başında uykuya dalmak toplumsal olarak kabul gördüğü için ülkede bu dikey kapsülün rahatlıkla benimsenebileceği belirtiliyor. Hatta ofis çalışanları arasında popüler hale bile gelebilir. Vücut ergonomisine uygun olması ve az yer kaplaması da diğer avantajları olarak sıralanıyor.

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Giraffnap boyu 195 santimetreyi aşmayan ve 100 kilogramı geçmeyen kişiler için tasarlanmış bir ürün. Cihazın mesai arasında kısa bir şekerleme yapmak isteyen ofis çalışanları için muazzam bir keşif olduğu düşünülüyor. Şirketlerin bu kapsülü ofislerine kurmalarının ne kadara mal olacağı ise henüz belli değil.

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Japonlar "ayakta uyumayı" sağlayan bir kapsül geliştirdi