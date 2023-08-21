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    Anlık Bildirim

    Japonlar "ayakta uyumayı" sağlayan bir kapsül geliştirdi

    Japonlar kişinin dik bir pozisyonda uykuya dalabilmesine olanak tanıyan bir kapsül geliştirdi. Ayakta uyuma imkanı sunan Giraffenap, dinlenmek için ideal koşulları oluşturan özel bir yapıya sahip.

    Japonlar 'ayakta uyumayı' sağlayan bir kapsül geliştirdi Tam Boyutta Gör

    Japonya, ofis çalışanlarının gün içinde dinlenme şeklini değiştirebilecek ilginç bir buluşa imza attı. Doğu Asya ülkesi insanların "ayakta" uykuya dalabilmelerinin sağlayan yenilikçi bir dikey kapsül geliştirdi. Giraffenap olarak adlandırılan cihazın iş yerlerinde kullanılması planlanıyor.

    Japonlar 'ayakta uyumayı' sağlayan bir kapsül geliştirdi Tam Boyutta Gör

    Telefon kulübesi büyüklüğündeki kapsülün içerisinde vücut ağırlığını destekleyen ve dışarıdan gelen sesleri engelleyerek dinlenmek için ideal koşulları oluşturan özel platformlar bulunuyor. Ancak boyutları itibariyle klostrofobisi olan kişiler Giraffenap'ten uzak durmak isteyebilir.

    Vücut ergonomisine uygun ve az yer kaplıyor

    Japonya'da masa başında uykuya dalmak toplumsal olarak kabul gördüğü için ülkede bu dikey kapsülün rahatlıkla benimsenebileceği belirtiliyor. Hatta ofis çalışanları arasında popüler hale bile gelebilir. Vücut ergonomisine uygun olması ve az yer kaplaması da diğer avantajları olarak sıralanıyor.

    Japonlar 'ayakta uyumayı' sağlayan bir kapsül geliştirdi Tam Boyutta Gör

    Giraffnap boyu 195 santimetreyi aşmayan ve 100 kilogramı geçmeyen kişiler için tasarlanmış bir ürün. Cihazın mesai arasında kısa bir şekerleme yapmak isteyen ofis çalışanları için muazzam bir keşif olduğu düşünülüyor. Şirketlerin bu kapsülü ofislerine kurmalarının ne kadara mal olacağı ise henüz belli değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 3 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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