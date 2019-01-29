Bluetooth'un yeni yön bulma özelliği kayıp cihazların bulunmasını kolaylaştıracak

Bluetooth Special Interest Group (SIG) bugün yaptığı açıklama ile Bluetooth için konum hizmetleri çözümleri performansını önemli ölçüde geliştirecek yeni bir yön bulma özelliğini açıkladı. Yeni özellik, aygıtların Bluetooth sinyalinin yönünü belirlemesine izin vererek santimetre düzeyinde konum doğruluğuna erişmesine imkan tanıyacak.

Kullanıma sunulması zaman alabilir

Bluetooth konum servisleri genellikle iki kategoriye ayrılıyor; yakınlık çözümleri ve konumlandırma sistemleri. Günümüzde yakınlık çözümleri iki cihazın birbirine ne kadar yakın oluğunu anlamak için kullanılıyor. Bu teknolojiye gelecek yeni güncelleme ile artık yakınlığın yanında, aygıtın hangi yönde olduğu da tespit edilebilecek.

Bundan böyle Bluetooth kullanarak herhangi bir kayıp aygıtı aradığınızda, cihazın önünüzde, yanınızda veya arkanızda mı olduğunu santimetre düzeyinde görebileceksiniz. Bu yeniliğin ise kullanıcılara ulaşmasının biraz zaman alacağı ifade ediliyor.

https://www.engadget.com/2019/01/28/bluetooth-direction-finding/