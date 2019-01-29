Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bluetooth'un yeni yön bulma özelliği kayıp cihazların bulunmasını kolaylaştıracak

Bluetooth teknolojisinin yeni yön bulma özelliği, konum servis çözümlerini geliştirerek kayıp eşya veya cihazların tam konumunu saptayabilecek. İşte konunun detayları.
3 ay
2b
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bluetooth'un yeni yön bulma özelliği kayıp cihazların bulunmasını kolaylaştıracak
Bluetooth Special Interest Group (SIG) bugün yaptığı açıklama ile Bluetooth için konum hizmetleri çözümleri performansını önemli ölçüde geliştirecek yeni bir yön bulma özelliğini açıkladı. Yeni özellik, aygıtların Bluetooth sinyalinin yönünü belirlemesine izin vererek santimetre düzeyinde konum doğruluğuna erişmesine imkan tanıyacak.

Kullanıma sunulması zaman alabilir

Bluetooth konum servisleri genellikle iki kategoriye ayrılıyor; yakınlık çözümleri ve konumlandırma sistemleri. Günümüzde yakınlık çözümleri iki cihazın birbirine ne kadar yakın oluğunu anlamak için kullanılıyor. Bu teknolojiye gelecek yeni güncelleme ile artık yakınlığın yanında, aygıtın hangi yönde olduğu da tespit edilebilecek.
Bluetooth'un yeni yön bulma özelliği kayıp cihazların bulunmasını kolaylaştıracak
Bundan böyle Bluetooth kullanarak herhangi bir kayıp aygıtı aradığınızda, cihazın önünüzde, yanınızda veya arkanızda mı olduğunu santimetre düzeyinde görebileceksiniz. Bu yeniliğin ise kullanıcılara ulaşmasının biraz zaman alacağı ifade ediliyor.

https://www.engadget.com/2019/01/28/bluetooth-direction-finding/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay İsrailli bilim insanları kansere çare bulduklarını düşünüyor 3 ay Genny evinizde havadan su üretecek 3 ay Fortnite mobilde Bluetooth kontrolcü desteği kazandı 3 ay 2019 Skoda Kamiq crossover'ın tasarımına ait çizimler paylaşıldı 3 ay Razer Gold artık NetEase oyunlarında kullanılabilecek 3 ay Apple, Türkiye’de iPhone fiyatlarını düşürmeye hazırlanıyor 3 ay SteelSeries çift bağlantı desteği sunan kontrolcüsünü duyurdu 3 ay AMD Radeon Vega VII’nin benchmark sonuçları sızdı 3 ay Blue Origin, New Glenn roketi motorları için fabrika inşa ediyor 3 ay OLED ekran üretimini artırmayı planlayan Sharp, Apple'dan sipariş almayı umuyor 3 ay Dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy, tekrar uçmaya hazırlanıyor 3 ay Intel’den İsrail’e 11 milyar dolar yatırım 3 ay Xbox Live Gold Şubat 2019 ücretsiz oyunları duyuruldu 3 ay Apple şimdiye kadar geliştiricilere 120 milyar dolar ödedi 3 ay Samsung Galaxy S10 Plus'ı net şekilde gösteren bir fotoğraf yayınlandı 3 ay Ford'dan tasarım sürecini yarıya indirecek hamle 3 ay Klonlanmış imei sorunu nasıl çözülür? | Tüketici Haklı 3 ay Google, Avrupalı politikacılara ücretsiz DDoS koruma hizmeti verecek 3 ay Monster'da Bu Hafta - Star Wars Battlefront II 3 ay WiFi 6 destekli Intel Cyclone Peak kablosuz ağ kartları hazır 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Bluetooth'un yeni yön bulma özelliği kayıp cihazların bulunmasını kolaylaştıracak Sonraki Samsung, akciğer hastalıklarını tespit edebilen akıllı tişört patenti aldı 3 ay Apple, kullanıcıları yanıltarak abonelik satan uygulamaları yasaklayacak 3 ay GeForce RTX ekran kartlı Monster Notebook'lar satışa sunuldu 3 ay Anahtarsız çalışan otomobiller hala hırsızların gözdesi: İşte en riskli modeller 3 ay Xiaomi’den 27W hızlı şarj destekli gizemli telefon 3 ay CAT, 26 tonluk elektrikli ekskavatörünü görücüye çıkardı 3 ay Ay’a ilk adımın gerçek görüntüleriyle hazırlanan Apollo 11 filminin fragmanı yayınlandı 3 ay Samsung'un Galaxy Buds adlı yeni kablosuz kulaklığı gelecek ay tanıtılabilir 3 ay Curiosity, Mars'tan yeni bir selfie gönderdi 3 ay Facebook siyasi reklamlarla ilgili veri toplayan araçları engelledi 3 ay Unity, sadece yapay zekanın oynayacağı bir oyun geliştirdi 3 ay Apple da çevrim içi oyun hizmeti alanına girebilir 3 ay Nişasta bazlı şeker nedir? Zararları nelerdir? Kotası neden düşürüldü? 3 ay Samsung Galaxy S10'un kablosuz şarj cihazı FCC'de ortaya çıktı 3 ay Tüketim ürünlerinde depozitolu şişe dönemi başlıyor 3 ay LG’den profesyonellere ve oyunculara üst seviye monitör 3 ay Yeni Renault Clio'nun tasarımı tamamen ortaya çıktı [Güncelleme] 3 ay Samsung önemli bir sensör firmasını satın alabilir 3 ay Metro Exodus sadece Epic Store üzerinden satılacak 3 ay Turing bekleneni vermedi: Nvidia gelir beklentisini düşürdü Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim