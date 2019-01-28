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Facebook'un reklam engelleme önlemleri siyasi kampanyaları olumsuz etkiliyor

Kullanıcı verilerini koruma konsundaki kötü sicilini düzeltmek isteyen Facebook, aldığı reklam engelleme önlemleri ile siyasi kampanya reklamları için sorun teşkil etmeye başladı.
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sosyal medya
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Geçtiğimiz yılın Facebook açısından pek de iyi geçtiğini söyleyemeyiz. Zira şirket başta Cambridge Analytica skandalı olmak üzere kullanıcı verilerinin ihlali ile ilgili birçok olay yaşadı. Bunun da kullanıcılar üzerindeki etkisi olumsuz oldu ve kullanıcı kaybı yaşadı. Şirket 2019 yılında işleri sıkı tutmaya başladı ancak bu kez de başka sıkıntılar meydana geldi.

Facebook'a göre bu rutin bir işlem

The Guardian'ın haberine göre Facebook'un kullanıcı verilerini koruma çabaları, siyasi reklam kampanyaları için baş ağrıtan sorunlar yaşanmasına neden oluyor.Açıklamalara göre ProPublica ve WhoTargetsMe gibi siyasi kampanyaların reklamları, Facebook'un reklam engelleme önlemlerinden kötü etkilenmiş durumda ve verim alınamıyor.
Sosyal ağ reklam gösterirken artık kullanıcıların verilerini alma potansiyeli bulunan kampanyaların birçok özelliğini kısıtlıyor. WhoTargetsMe'nin kurucu ortağı Sam Jeffers, Facebook'un bu değişikliği reklamlar yayına girdikten sonra yaptığını savunsa da, Facebook bunun rutin bir güncelleme olduğunu savunuyor. Şirket politik reklamlara karşı olmadığını ve kullanıcı verilerine müdahale durumunda sistemin devreye girdiğini açıkladı.

https://www.engadget.com/2019/01/27/facebook-privacy-safeguards-limit-political-transparency/ Yorum Yaz
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