Facebook'un reklam engelleme önlemleri siyasi kampanyaları olumsuz etkiliyor

Geçtiğimiz yılın Facebook açısından pek de iyi geçtiğini söyleyemeyiz. Zira şirket başta Cambridge Analytica skandalı olmak üzere kullanıcı verilerinin ihlali ile ilgili birçok olay yaşadı. Bunun da kullanıcılar üzerindeki etkisi olumsuz oldu ve kullanıcı kaybı yaşadı. Şirket 2019 yılında işleri sıkı tutmaya başladı ancak bu kez de başka sıkıntılar meydana geldi.

Facebook'a göre bu rutin bir işlem

The Guardian'ın haberine göre Facebook'un kullanıcı verilerini koruma çabaları, siyasi reklam kampanyaları için baş ağrıtan sorunlar yaşanmasına neden oluyor.Açıklamalara göre ProPublica ve WhoTargetsMe gibi siyasi kampanyaların reklamları, Facebook'un reklam engelleme önlemlerinden kötü etkilenmiş durumda ve verim alınamıyor.

https://www.engadget.com/2019/01/27/facebook-privacy-safeguards-limit-political-transparency/

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Sosyal ağ reklam gösterirken artık kullanıcılarınpotansiyeli bulunan kampanyaların birçok özelliğini. WhoTargetsMe'nin kurucu ortağı, Facebook'un bu değişikliği reklamlar yayına girdikten sonra yaptığını, Facebook bunun rutin birolduğunu savunuyor. Şirket politik reklamlara karşı olmadığını ve kullanıcı verilerinedurumunda sistemin devreye girdiğini açıkladı.