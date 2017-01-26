Elon Musk tünel kazıları için tarih verdi

Elon Musk geçtiğimiz ay Los Angeles trafiğinin çok yoğun olduğunu belirterek ‘‘Trafik beni deli ediyor’’ ve ‘‘Bir tünel kazma makinesi yapacağım ve kazmaya başlayacağım’’ tweetlerini atmıştı. Takipçileri tarafından bir anlık sinirle yazdığı düşünülen Musk daha sonra Twitter profiline yeni şirketinin de adını yazarak bu konuda ciddi olduğunu göstermişti. Musk dün attığı tweetle 1 ay gibi kısa bir süre içerisinde kazı çalışmalarına başlanacağını duyurdu.

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Elon Musk dün attığı tweetlerle yeni projesinden ufak detayları takipçileriyle paylaştı. Tünelle ilgili heyecan verici gelişmeler olduğunu ve önümüzdeki bir ay içerisinde kazmaya başlayacaklarını belirten Musk daha sonra bir takipçisinin gerçekten ciddi olup olmadığını sorması üzerine ise evet demekle yetindi. Bir diğer takipçisinin tünellerin nerede kazılacağını sorması üzerine Musk, ilk adresi de işaret etti ve Los Angeles’ta bulunan Spacex ofisi ile yakınındaki otoyolun arasında kazılacağını belirtti.

İzin Başvurusu Yok!

Tabi Elon Musk her ne kadar 1 ay içinde kazılara başlanacağını söylese de henüz bu konuda bir adım atmış değil. The Guardian’ın haberine göre Elon Musk henüz ne Los Angeles Şehir Planlama Departmanı'yla ne de mühendislik bürosuna kazı yapma izni için başvuruda bulunmadı. Dahası yetkililerin açıklamalarına göre herhangi bir kamuya açık alanın altından tünel kazmak için şehir konseyinin de onayı gerekiyor ve bu onayı almak hiç de kolay değil.





Ayrıca kazı için izin alınsa bile Musk, kazı esnasında bir dizi problemle karşılaşabilir. Tünel kazarken deprem ihtimalinin de göz önünde bulundurularak çalışmanın yapılacağını belirtse de deprem dışında başka sorunlar da söz konusu olabilir. İlk olarak tünel kazma işi tahmin edileceği gibi oldukça zorlu bir iş. Elon Musk’ın ilk olarak geçmişte kazı faaliyetlerinde yaşanan sorunları göz önünde bulundurarak her türlü beklenmedik soruna hazır olması gerekiyor zira daha önceki tünel kazılarından Otoban 99 projesi, Bertha adında bozulan bir tünel makinesinden dolayı iki yıl ertelenmişken, Boston'un 'Büyük Kazı' tünel projesi 15 milyar dolara mal olmuştu.

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İkinci ve asıl önemli neden ise böyle bir tünelin henüz beklenen etkiyi yaratıp yaratmayacağı belli değil. Yapılan araştırmalara göre daha geniş veya yeni yollar, kısa vadede tıkanıklığı azaltırken uzun vadede trafik yoğunluğunun tekrar eski seviyesine dönmesine neden oluyor. Bunun nedeni ise daha az trafiğin daha fazla insanı yolları kullanma konusunda teşvik etmesiyle trafiğe katılan araç sayısının artıyor olması.

Bambaşka Bir Çalışma Olacak

Tabi böyle bir paradoksa düşmek istemeyen Elon Musk’ın bu konuda nasıl önlemler alacağı henüz belli değil. Daha önce yaptığı açıklamasında yaklaşık 30 katmandan oluşan bir tünelden bahsederek bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş bir çalışma olacağının altını çizmişti. Belki bu farklılık bu tünellerin gerçekten işe yaramasını sağlayabilir ancak şu an için bildiğimiz tek şey çalışmalara kısa süre içinde başlanılacağı ve herkesin bir an önce bu tünelleri görmek istediği.

https://electrek.co/2017/01/25/elon-musk-tunnel-digging/